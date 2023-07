Bretagne. Suite armoricaine, le roman de Yann et Henri Queffélec : l’hommage à la Bretagne d’hier et d’aujourd’hui

Yann Queffélec est l’un des grands écrivains bretons. Il est le fils de Henri Queffélec (1910-1992), écrivain lui-même. Amoureux de la mer et de la Bretagne, Yann Queffélec a publié le 1er juin 2023 son dernier roman intitulé Suite armoricaine aux éditions Le cherche midi dans lequel le fils Yann et le père Henri sont réunis pour des récits en hommage à la Bretagne d’hier et d’aujourd’hui.

Suite armoricaine est un roman de 480 pages, où le père et le fils Queffélec sont réunis pour une histoire forte : Henri, le père, et son fils Yann, enfant lui aussi du pays dans la mer. Les voilà réunis pour livrer deux textes, où tour à tour ils évoquent leur jeunesse et leurs souvenirs. Le temps a passé et la Bretagne a bien changé entre l’enfance du père dans les années avant et pendant la Grande guerre à l’époque où les anciens ne parlaient que le breton, et le récit du fils avec ses étés au pays des Abers. Les deux romanciers disent les choses chacun à leur manière.

Yann Queffélec

Brest, la ville où je ne suis pas né. Lanildut et l’Aber-Ildut, deux villages bretonnants qui se touchent au nord de Brest dans le Finistère. C’est là-bas qu’étaient nos enfances à la mer, nos rêves, nos maisons... Et je n’ai qu’à fermer les yeux pour franchir les miroirs de ces belles heures carillonnées jadis par les cloches de Lanildut, jour et nuit, celles-ci toujours à leur poste de granit à la minute où j’écris ces mots essentiels : Brest, Lanildut, l’Aber-Ildut. Années cinquante, soixante, mes âges d’or aux frontières volages de l’Atlantique et de la Manche : extrait de Yann Queffélec

Yann Queffélec est né Jean-Marie Queffélec le 4 septembre 1949 à Paris. Il aime la mer, l’océan, la région Bretagne et plus encore le Finistère. En 1962, il est stagiaire puis moniteur dans la célèbre école de voile Jeunesse et Marine. Il a l’occasion de naviguer avec Éric Tabarly (1931-1998), pour lequel il rédigera plus tard la biographie. Yann Queffélec côtoie aussi la navigatrice Florence Arthaud (1957-2015), pendant plus de vingt-cinq ans.

Yann Queffélec débute sa carrière d’écrivain à 32 ans en écrivant la biographie de Béla Bartók (1881-1945), un compositeur et pianiste hongrois.

En 1985, il reçoit le prix Goncourt pour son roman Les noces barbares. Yann Queffélec est l’auteur de nombreux romans, d’une autobiographie, intitulée Le piano de ma mère et d’un recueil de poèmes. Il décrit des personnages passionnés en mal d’amour. Il écrit aussi des paroles de chansons, notamment pour Pierre Bachelet. En 2016, il reçoit le Prix des Hussards pour L’homme de ma vie, le livre dédié à Henri son père. Yann Queffélec a aussi été chroniqueur dans une émission télévisée sur France 2 : Pourquoi les manchots n’ont-ils pas froid aux pieds ?

Yann Queffélec co-écrit avec Géraldine Danon le scénario de la biographie filmée de Florence Arthaud. * Le film Flo a été présenté au Festival de Cannes en mai dernier.

L’écrivain a gardé de fortes attaches en Bretagne notamment à l’Aber-Ildut (29), même s’il est domicilié à Paris.

Henri Queffélec est né à Brest dans le Finistère le 29 janvier 1910. Il est le fils de Joseph Germain Queffélec, un officier brestois d’artillerie de marine, mort pour la France le 26 avril 1916 pendant la bataille de Verdun au cours de la première guerre mondiale.

En 1929, Henri Queffélec fait ses études à l’École normale supérieure, et obtient l’agrégation de lettres en 1934.

Henri Queffélec

Henri Queffélec est le grand romancier maritime français du XXe siècle. Il est l’auteur de plus de 80 livres, dont beaucoup ont été inspirés par sa Bretagne natale et par la mer. Son roman Un recteur de l’Île de Sein, publié en 1945 a été porté à l’écran en 1950 par Jean Delannoy sous le titre Dieu a besoin des hommes.

En 1958, il reçoit le Grand Prix du roman de l’Académie française pour son livre Un royaume sous la mer, son parcours étant salué en 1975. Il est décoré de l’ordre de l’Hermine en 1988.

Henri Queffélec est décédé le 13 janvier 1992 à Maisons-Laffitte (78). Il avait 81 ans. Il repose au cimetière de Montrouge (92). En 2014, la municipalité du XIV arrondissement de Paris lui a rendu hommage en déposant une plaque de marbre sur l’immeuble où il a vécu de 1952 jusqu’à sa mort : au 52, avenue René Coty.

* Infos Pratiques : le Film Flo sortira dans les salles en novembre 2023

Film autobiographique de Florence Arthaud, réalisé par Géraldine Danon et co-écrit avec Yann Queffélec, avec Stéphane Caillard, Alexis Michalik…