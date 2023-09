Bretagne. La Résistance, toile de fond des Sanglots longs de Philippe Bouin

Philippe Buoin, l’écrivain français spécialiste des romans policiers, a choisi pour époque et pour décor de son dernier livre, Les Sanglots longs, la Seconde Guerre mondiale et le nord-ouest de la France, notamment la Bretagne et ses actes de résistance. Editée en novembre 2022, l’histoire plonge le lecteur dans la vie du journaliste Jean qui, s’intéressant au destin de son oncle un ancien résistant déporté, va rencontrer quelques obstacles.

Les Sanglots longs, le dernier roman policier de Philippe Bouin, raconte l’histoire de « Jean Lines, journaliste sportif, qui aujourd’hui décide de remonter la piste du destin de son oncle résistant. Ce dernier est arrêté en 1943 dans une brasserie à Rennes en Bretagne. Déporté au camp de concentration de Mauthausen en Autriche, il meurt deux jours avant la libération du camp. Mais les recherches de Jean Lines viennent troubler les aspirations d’un candidat ministre, fils d’un héros de la Résistance dont le passé glorieux est assombri par un événement trouble. Le récit, à plusieurs voix, a en grande partie pour cadre l’ouest de la France, la Normandie, la Bretagne, mais aussi l’autre côté de la Manche.«

C’est ainsi que l’on découvre qu’au cours de la Seconde Guerre mondiale, le service de renseignement militaire anglais a parfois joué un rôle très ambigu. Le roman de Philippe Bouin repose sur un fond de vérité historique. Il tente d’éclairer certaines pages sombres d’une époque douloureuse, pour laquelle chacun d’entre nous pourrait répondre à la question : qu’aurais-je fait pendant la guerre de 1940 ?

La Résistance, ce sont tous ces hommes et ces femmes qui ont fait le choix de poursuivre la guerre sur le sol français pendant l’occupation allemande pour essayer de changer le cours de l’histoire. Leurs actions sont nombreuses. Les renseignements et liaisons, les sabotages, les attentats, la création de journaux et la distribution de tracts sont les plus courantes utilisées par ces combattants clandestins de la résistance intérieure. En zone occupée ou en zone libre, les maquis sont devenus les cœurs battants et les hauts lieux de la Résistance française.

Six d’entre eux ont été les plus importants : le maquis du Mont Mouchet au centre du pays (2700 maquisards) ; le maquis de Saint-Marcel dans le Morbihan (2000 maquisards) ; le maquis du Vercors (500 maquisards) ; le maquis du plateau des Glières en Haute-Savoie (300 maquisards) ; le maquis de Provence (Nice, Marseille et Toulon) ; le maquis de l’Ain et du Haut Jura.

maquis du mont Mouchet

Philippe Bouin

Né le 23 mars 1949 à Ixelles en Belgique, l’auteur de polars à succès Philippe Christian Bouin est originaire de Calais (62). Après de nombreux déplacements, il vit depuis 1999 aux confins de la Bourgogne et du Beaujolais, installé dans les vignes de Clessé.

Dans sa jeunesse, il fait des études supérieures de communication, d’économie, de commerce et de marketing. Il exerce les professions de manager, d’ingénieur d’affaires puis de directeur marketing-communication chez Hewlett-Packard France, une société spécialisée dans le secteur d’activité du commerce de gros, d’ordinateurs, d’équipements informatiques et de logiciels. En parallèle, il écrit des romans, des pièces sans jamais oser les proposer à l’édition, sauf en 1981, date à laquelle il écrit et publie Histoire des foires et expositions universelles, en collaboration avec l’historien et aumônier Christian Philippe Chanut (1948-2013). L’ouvrage décrit l’histoire des expositions et des foires universelles en France, un sujet illustré de photographies, jusqu’ici rarement abordé.

Après une longue carrière, il trouve sa voie et devient écrivain en 2000. C’est une grande révélation puisque depuis 2002, l’auteur affiche au compteur plus d’une vingtaine de romans et de trois séries : la première Dieudonné Anglet est composée de trois romans écrits entre 2000 et 2003, Soeur Blandine de cinq romans écrits entre 2002 et 2007. Il écrit également pour le théâtre. En 2014, Philippe Bouin reçoit une bourse à la création du Centre National du Livre pour achever sa dernière trilogie romanesque qui se déroule pendant l’entre-deux-guerres Archibald Sirauton, composée de cinq romans réalisés entre 2013 et 2017. Les livres de Philippe Bouin sont traduits dans de nombreux pays : en Arménie, en Russie, en Pologne, aux États-Unis et dans des pays anglophones, aussi en Allemagne et dans d’autres pays de langue germanique.

Infos pratiques :

Les Sanglots longs de Philippe Bouin, éditions Ouest-France dans la collection Empreintes. Parution : 4 novembre 202. Prix : 15€ disponible dans la librairie et sur les sites de libraires.