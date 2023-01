Pontivy frissonnera aux nuits de la lecture

La septième édition de la manifestation culturelle Les Nuits de la lecture se déroulera partout en France du 19 au 22 janvier 2023. Le public sera invité à se réunir à l’occasion de nombreux événements physiques et numériques au cours de ces quatre soirées qui porteront sur le thème de la peur. On compte environ 350 animations en Bretagne. Coup de projecteur sur Pontivy dans le Morbihan. L’équipe de la médiathèque donne rendez-vous à son public le vendredi 20 janvier pour une nuit pas comme les autres…

Instaurée par le ministère de la Culture en 2017, la première édition des Nuits de la lecture a été organisée dès l’année suivante. Pour la seconde fois consécutive, les Nuits de la lecture sont organisées par le Centre national du livre*, sur proposition du ministère de la Culture.

L’événement culturel met en lumière la littérature sous toutes ses formes autour d’activités nocturnes extraordinaires de proximité. Bibliothèques, médiathèques, librairies, espaces culturels, musées et théâtres rivalisent d’ingéniosité pour accueillir un public des plus larges. De nouvelles structures rejoignent le mouvement chaque année tels que des établissements scolaires, des centres pénitentiaires ou encore des centres médico-sociaux.

Année après année, les Nuits de la lecture prennent de l’ampleur sans que la crise sanitaire n’ait impacté la fréquentation. Environ 2000 événements ont été répertoriés en France l’an dernier et s’adressent à un public intergénérationnel. Les Nuits de la lecture proposeront, cette fois, des contes aux histoires fantastiques pour les enfants, des sagas de science-fiction, des enquêtes policières, des récits contemporains qui traitent de nos effrois intimes et collectifs en relation avec la crise traversée actuellement. Le thème de la peur sera présent partout, car il imprègne la littérature sous toutes ses formes de narration. Personne alors ne devrait souffrir d’abibliophobie, la peur de manquer de livres.

En Bretagne, nombreuses sont les communes à se mobiliser. À Quimperlé (Finistère), les animations du vendredi 20 janvier débuteront à 18 h : soirée pyjama avec doudous, chaussons et couvertures pour les plus jeunes (dès 4 ans). Pour les plus grands qui préfèrent se faire un peu peur, un escape-game sera organisé. Puis, ce sera un apéro monstre, pour adultes, à partir de 19 h 15.

À Rennes (Ille-et-Vilaine), la bibliothèque Antipode accueillera le vendredi 20 janvier dès 18h30 la Compagnie Écoutez-voir, pour des séances de lecture : livres jeunesse, contes, polars, enquête ainsi qu’un spectacle pour les enfants dès 5 ans.

Le réseau des médiathèques Terre Atlantique du Morbihan participera à hauteur de seize médiathèques mobilisées pour faire frissonner le public. Rendez-vous alors avec l’Ankou et la Dame Blanche à Landaul, les Ensorcellements à Erdeven, l’Apéro de nuit à Plouharnel, la Soirée pyjama à Ploemel, le Banquet médiéval à donner la chair de poule à Auray, la Murder party à Belz, la soirée clandestine à Locoal-Mendon, l’Escape-game maléfique et la veillée frissonnante à Pluvigner.

À chaque fois, l’offre est aussi variée qu’insolite. Pour sa seconde édition, toute l’équipe de la médiathèque l’Espace Kenere de Pontivy invite le public à vivre une nuit pas comme les autres, vendredi 20 janvier. Des contes aux histoires fantastiques, des récits de science-fiction et des enquêtes policières seront racontés de 17 h à 22 h.

Durant cette soirée terriblement riche pour tous les public, plongez-vous dans des histoires et tremblez de peur : des lectures pour les petites oreilles, un speed booking, une sieste littéraire et musicale, un quiz littéraire et même une machine à chuchoter des histoires.

-Lectures pour les petites oreilles : de 17h à 17h30 puis de 18h à 18h30.

-Sieste littéraire et musicale : de 19h à 19h30 puis de 21h à 21h30.

-Speed booking ou comment partager son coup de cœur en 3 minutes : de 20h à 21h

-Quiz littéraire : le défi des lecteurs par Sharewood anim’, une équipe de 3 passionnées venue de Treillières (Loire-Atlantique) qui depuis 2012 imagine et crée des concepts ludiques avec leurs valeurs humaines fortes que sont la bienveillance, l’écoute et le partage.

-Machine à chuchoter des histoires.

*Créé en 1946, le Centre national du livre est un établissement public à caractère administratif placé sous la tutelle du ministère de la Culture. Il a pour mission d’accompagner et de soutenir tous les acteurs de la chaîne du livre : les auteurs, les traducteurs, les éditeurs, les libraires et bibliothécaires et organisateurs de manifestations littéraires. Acteur culturel et économique, il contribue à la diversité et au rayonnement de la création littéraire et du livre, en France et partout dans le monde. Il initie également des politiques publiques en faveur de la lecture.

Infos pratiques :

Espace Kenere Médiathèque de Pontivy

34, bis rue du Général de Gaulle à Pontivy

Contact : 02 97 39 00 61 ou mediatheque.kenere@ville-pontivy.bzh

