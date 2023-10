Bretagne. Où et quand fêter Halloween et la Samain ?

La fin du mois d’octobre rime avec sorcières et sortilèges de toutes sortes. Les enfants et leurs familles ont vraiment l’embarras du choix en termes d’activités tant les idées de sorties sont nombreuses pour fêter Halloween 2023 en Bretagne ! Unidivers vous a concocté une petite sélection d’animations pour chaque département breton. Le château de Combourg en Ille-et-Vilaine, la Samain à Saint-Quay-Portrieux, le Manoir de Ker An Poul à Sarzeau, le Manoir de Kernault à Mellac, à la piscine de Blain…

Parce que la Bretagne et la culture celte sont intimement liées, la région célèbre la Samain : la fête qui marque la fin de l’année celtique et le début du temps noir. Halloween est l’héritage de la fête religieuse de Samain, le nouvel an celtique. De nombreuses communes bretonnes proposent une série d’événements pour petits et grands pendant les vacances de la Toussaint.

En Ille-et-Vilaine

Le Château de Combourg déroulera son tapis noir dans l’enceinte mystique du parc pour créer la magie automnale et proposera une myriade d’animations familiales pour un Halloween inoubliable ! les frissons seront garantis !

Les principales animations

La compagnie Tisseurs de Brume déambulera avec son spectacle Le rêve d’Orée : des échassiers féeriques, une faune et une nymphe pour transporter le public dans des récits envoûtants sur les créatures légendaires des mondes lointains. Un spectacle de feu et de pyrotechnie clôturera la fin de la journée devant le château (sous réserve de la météo).

Les Passeurs de Légendes, sont quatre déesses accompagnées de leur grognard de fantôme. Leur présence fera frémir le public d’un plaisir horrifique. Elles lui apprendront à célébrer comme la Samain, désignée désormais Halloween.

La Métamorphose En-Chantée présentera son spectacle musical des Perchées : les harmonies vocales et le maquillage artistique des quatre esprits de la Nature transporteront les visiteurs dans un décor extraordinaire, mêlant l’art de Gustave Klimt aux enluminures médiévales.

La compagnie Gwesclen et son voyage ludique et pédagogique à travers les âges pour découvrir le bestiaire médiéval et les superstitions d’antan : les loup-garous, les licornes, les sorcières et les démons, etc. Le Moyen-Âge révèlera tous ses secrets !

GoPlay pour faire participer les jeunes aventuriers à des combats d’épées magiques animés par des vampires et des morts vivants.

2) Mais aussi : visite du château ; atelier maquillage ; petite restaurations sur place

Dimanche 29 octobre, de 10h à 18h.

Entrée : 2 formules :

-Accès au parc avec animations : 12,70 € (à partir de 4 ans)

-Visite guidée du château avec accès au parc et animations : adulte :17,70 € ; tarif réduit :14,70 € (enfant de 4 à 12 ans, handicapé et étudiant)

Réservation en ligne ou achat de billets sur place. Le nombre de places est limité !

Contact : 02 99 73 22 95

Les Tisseurs de brume la Compagnie Gwesclen

Dans les Côtes-d’Armor

A Saint-Quay-Portrieux, la Samain est toujours célébrée le dernier samedi d’octobre, soit le samedi 28 cette année. La tradition celtique honore les morts de manière joyeuse et festive, à la tombée de la nuit quand les revenants et les créatures maléfiques remontent à la surface…

300 exposants seront présents au grand marché d’automne pour présenter leur artisanat et faire déguster des mets de saison, avec notamment une démonstration de presse à pommes. De nombreuses animations seront au rendez-vous : spectacle de cirque, contes, parade urbaine féérique aux lampions, feu d’artifice.

Rencontre avec le monde des morts : Sur l’esplanade du casino, soudain des mélodies celtiques résonnent. L’Ankou, le messager de la mort, est revenu de l’Autre monde pour collecter les âmes des défunts. Avec sa faux, il est terrifiant ! Entouré d’autres personnages maléfiques tous vêtus de noir, il défilera dans la rue. Les enfants seront à la fois fascinés et impressionnés par cette procession venue de l’au-delà.

Cérémonie du feu : les visiteurs participeront à la marche flamboyante et macabre en se dirigeant vers la mer, enclenchant la cérémonie du feu. Émerveillement devant les danseurs sur leurs échasses, les cracheurs de feu et les musiciens. La chaleur des flammes lèchera les visages malgré la brise automnale. L’énergie de la performance sera toute puissante !

A partir de 11h, toute la journée du samedi 28 octobre 2023 : aucun horaire pour les différentes animations

Par contre, le départ des cortèges vers les différents quartiers de la ville se fera à 19h suivi de la rencontre avec l’Ankou, du spectacle de feu puis du feu d’artifice.

Les spectateurs sont fortement encouragés à venir déguisés.

l’Ankou

Dans le Morbihan

A Sarzeau, Halloween se fêtera au Manoir de Ker An Poul les vendredi 27, samedi 28 et dimanche 29 octobre 2023 de 14h à 19h. Les animations seront nombreuses pour petits et grands : théâtre de rue, magie, contes, harpe, chasse aux bonbons, effets spéciaux et holographiques dès la tombée de la nuit.

L’après-midi se clôturera, pour ceux et celles qui le souhaiteront, par un dîner spectacle au Manoir : au Restaurant La Madone, pour déguster un savoureux menu aux saveurs d’automne avec animation tout au long du repas, effets spéciaux et harpe celtique

Début du repas et du spectacle à 19h30

Tarif : 38 euros

Un Escape Game : Les Esprits de Ker An Poul sera proposé le vendredi 27 et samedi 28 octobre à 21 h : lors des jours de Samhain, le voile entre les mondes s’amincit et permet le passage entre les mondes. Depuis bien longtemps des esprits demeurent prisonniers du Manoir de Ker An Poul. Un médium de renom, qui avec l’aide des participants, va tenter de réaliser un rituel pour permettre à ces âmes de trouver le repos… Le scénario a été écrit par Myrtille Bastard, auteure à succès.

Myrtille Bastard est aussi comédienne, metteuse-en-scène, musicienne et réalisatrice de court-métrages. Elle écrit beaucoup : des pièces de théâtre, des scénarios, des romans, notamment pour enfants. Ses genres de prédilections sont les aventures historiques et l’imaginaire sous toutes ses formes !

Tarif : 15 euros

Attention : l’animation est réservée à un public adulte et déconseillée cependant aux personnes sensibles ainsi qu’à celles porteuses de pacemaker, atteintes de maladies cardiaques, aux futures mamans et aux personnes impressionnables !

Pour tous autres renseignements, tarifs et réservations : en ligne ICI

Restaurant La Madone : 02 97 44 23 80

Les bénéfices collectés seront dédiés au soutien des enfants atteints par le cancer du Morbihan et de leur famille

Myrtille Bastard

Dans le Finistère

A Mellac, le Manoir de Kernault va vivre des choses étranges dans son parc à la tombée de la nuit de la Samain le mardi 31 octobre 2023 !

D’après les travaux scientifiques réalisés par deux célèbres expertes Dumanoir et Duchateau, cryptozoologues à l’Agence Spécialiste en Tactiques d’Approches et de Recherches, une créature apparaît une fois l’an dans ce manoir du XVe siècle et c’est justement le 31 octobre à la nuit tombée. Pour partir à la recherche de l’insaisissable créature de Kernault, les deux professionnelles ont besoin de courageux volontaires parmi le public pour les aider, et partir avec eux à la recherche de l’insaisissable créature !

Les personnes intéressées devront porter des vêtements de scientifiques ou d’explorateurs ou encore des costumes effrayants. Ils devront être munis de bottes, de lampes de poche, de tout ce qui pourrait être nécessaire dans cette démarche : sait-on jamais, la bête pourrait s’approcher de près !

Plusieurs créneaux sont proposés : à 17h – 18h – 20h et 21h

Déambulation nocturne avec la Cie Hop’ Ad Hoc, une compagnie de clown et de théâtre basée à Lorient (56) qui avec ses spectacles aime surprendre les gens dans leur quotidien, brouiller les frontières entre l’extraordinaire et la vie réelle. Les spectacles sont surprenants, questionnants, tendres et parfois piquants.

A partir de 5 ans

Contact : Manoir de Kernault à Mellac : 02 98 71 90 60 :

Mardi 31 octobre 2023 de 17:00 jusqu’à 22:00

La Cie Hop’Ad Hoc

En Loire-Atlantique, la Bretagne historique

A Blain, Halloween sera de retour à la piscine, mardi 31 octobre de 14 h 30 à 17 h 30. Un programme horrible est annoncé par l’équipe d’animation du centre aquatique. Il y aura des jeux divers, des animations dans les bassins, l’eau sera colorée, et surtout une structure gonflable de folie ! Sont également au programme, un stand de maquillage et des bonbons par milliers, etc.

Les maillots de bain oranges et noirs seront de rigueur

Tarif unique : 3 € par personne (adulte ou enfant) avec animations comprises. Sur ce temps d’animation aucune ligne d’eau ne sera réservée aux nageurs.

Centre Aquatique Canal Forêt, 10 Bd de Bretagne à Blain.

Contact : Tél. 02 28 05 39 01