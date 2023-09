Bretagne éducation. Les chiffres et la rentrée 2023-2024 de l’enseignement catholique

L’enseignement catholique en Bretagne s’associe au service public d’éducation avec 803 écoles, 168 collèges et 103 lycées (dont 27 lycées agricoles) du territoire breton. Nos établissements sont présents dans 62 % des communes bretonnes (soit 665 communes sur les 1068 communes ayant au moins une école). Pour 165 communes bretonnes, l’école catholique est la seule proposition scolaire (Soit plus de 15%).

A cette rentrée 2023, le réseau des établissements catholiques compte accueillir au total 243 857 élèves.

– 113 512 élèves sont attendus dans le 1er degré,

– 115 643 élèves dans le 2nd degré : 70 623 en collèges, 45 020 en lycées (11 958 en LP, 33 062 en LEGT) 5 463 en BTS et 285 en CPGE

Globalement l’Enseignement Catholique en Bretagne conserverait une audience de 35.30 % d’élèves scolarisés dans le premier degré et 42 % pour le second degré. En fonction de l’évolution démographique prévue, le réseau anticipe une baisse de 1 741 élèves cette année (Source des effectifs prévisionnels CAEC de Bretagne – juin 2023) Cette baisse devrait impacter principalement les écoles (- 1 566 élèves) alors que les établissements du secondaire verraient leurs effectifs peu baisser (-175 élèves). Cette variation des effectifs pour les écoles s’inscrit dans l’évolution démographique du territoire breton. En effet, à compter de 2008, le nombre de naissances sur le territoire breton a commencé à diminuer (37 660 naissances en 2008, à 31 000 en 2021). Les élèves qui sont nés en 2012, sont ceux qui ont 11 ans actuellement et qui entrent au collège. Concernant les lycées catholiques de l’enseignement agricole : les effectifs sous statut scolaire devraient augmenter (prévisions CNEAP : 9 146 élèves).

Le Pacte éducatif pour la Bretagne

Il a été promulgué le 25 mai dernier à Quimper au lycée LA SALLE Le LIKES pour les 5 ans à venir, en présence de Monseigneur Moutel, évêque référent du CAEC, des chefs d’établissement, des directeurs diocésains, des membres du réseau et des instances de l’Enseignement catholique. C’est l’aboutissement de 2 ans d’échanges et de propositions des acteurs de l’Enseignement catholique en Bretagne.

Ce pacte éducatif pour la Bretagne s’inscrit dans les orientations nationales et répond à l’invitation mondiale du pape François, à nouer un pacte éducatif avec la société : « unir nos efforts dans une vaste alliance éducative pour former des personnes mûres, capables de surmonter les morcellements et les oppositions… en vue d’une humanité plus fraternelle »

Notre projet d’éducation veut répondre aux enjeux d’aujourd’hui et aux besoins des jeunes en Bretagne :

Un projet éducatif référé à l’évangile

L’adaptation du maillage territorial en fonction des besoins des territoires,

L’inclusion des jeunes par des communautés accueillantes et professionnelles

Des formations adaptées aux exigences du monde actuel

La continuité des parcours

Des conditions financières ajustées pour garantir la mixité sociale

Le renouvellement des personnels L’objectif est d’offrir un parcours d’excellence adapté à chaque jeune. L’Enseignement catholique s’engage auprès des établissements et des personnes qui font vivre ce réseau. Dans un esprit de coopération et d’alliance pour répondre aux enjeux éducatifs actuels, nous voulons cultiver la cohérence et la cohésion de notre réseau :

Approfondir, reformuler et affirmer notre projet

Promouvoir une éducation de qualité, celle de la réussite pour chacun au service du bien commun • Aménager une offre cohérente du réseau de l’Enseignement catholique, soucieuse de l’accueil des plus fragiles

• Organiser une solidarité indispensable, une mutualisation opérationnelle, une sécurisation économique au service de la mission éducative

La mixité sociale et scolaire

Elle renvoie à la notion de diversité : sociale, culturelle, religieuse et scolaire.

Le Secrétariat Général de l’Enseignement catholique (SGEC) et le Ministère de l’Education nationale ont signé le 17 mai 2023 un protocole d’accord favorisant la mixité sociale et scolaire dans nos établissements. Il s’agit de « Placer la mixité sociale et scolaire au cœur de l’Enseignement catholique et porter une attention plus particulière à toutes les formes de pauvreté » afin de « Favoriser la cohésion de la société » selon M. Philippe DELORME Secrétaire général de l’Enseignement catholique.

L’Enseignement catholique en Bretagne œuvre au quotidien pour la mixité sociale et scolaire depuis de nombreuses années pour l’accueil de chaque élève, quel que soit son origine sociale ou son niveau scolaire. Nous voulons créer de la cohésion sociale, de la fraternité, répondre aux besoins des parents qui souhaitent choisir nos établissements et amplifier l’accueil des familles les plus défavorisées.

Rappelons que l’accueil de tous est une préoccupation majeure : un grand nombre de nos établissements pratiquent déjà l’échelonnement des contributions en fonction des revenus des parents. Cela apparaîtra dans la base de données que le Secrétariat Général de l’Enseignement catholique a prévu de mettre en ligne durant l’année scolaire 2023/2024.

La Mixité sociale et scolaire dépend également de contraintes économiques auxquelles les établissements doivent faire face : augmentation du prix de l’énergie, inflation, baisse des effectifs d’élèves.

Nous prônons la liberté de choix pour les familles et nous faisons déjà des efforts pour qu’elle soit effective.

Voici une liste non exhaustive des actions qui sont mises en place en Bretagne pour ne pas augmenter la contribution des familles et accueillir tout le monde :

Mutualisation des équipements entre les établissements

Solidarité financière entre établissements

Modulation de la contribution des familles en fonction des revenus

Ajustement des moyens d’enseignement en fonction de l’IPS.

L’Enseignement catholique est tributaire de facteurs qui pénalisent les familles. Parmi les freins actuels des familles : l’inéquité des aides sociales à la restauration. Dans un contexte où l’inflation est forte, nous souhaitons pouvoir bénéficier des aides sociales pour toutes les familles.

Parce qu’un élève breton de l’Enseignement catholique est d’abord un élève breton, nous souhaitons que nos familles bénéficient de toutes les aides sociales existantes. Pour cela, nous avons besoin du soutien des collectivités territoriales et travaillons quotidiennement avec elles.

Focus sur la situation des lycéens La restauration

Aujourd’hui la région Bretagne estime qu’un repas coûte 8 € et l’aide au lycéen public s’échelonne entre 3.70 € / jour et 5.30 € / jour par repas suivant le quotient familial de la famille. Cela représente entre 629€ à 901€ d’aide régionale par élève demi-pensionnaire par an.

L’hébergement

Pour l’hébergement, l’aide de la région représente 3 794 € à 4 466€ par élève interne et par an dans le public.

Le Pass ressources

Cette aide versée aux lycées, sert à financer les manuels scolaires et les ressources numériques. Elle s’élève à 15 € par élève mais est actuellement inaccessible aux 50 851 lycéens des lycées privés.

Méthode PIKAS : la méthode de préoccupation partagée

L’Enseignement catholique forme les enseignants et les chefs d’établissement à la méthode PIKAS. Il s ‘agit de sensibiliser les jeunes et de former les adultes pour mener les entretiens avec « la cible » et « les intimidateurs ». Nous associons les jeunes impliqués dans le règlement du problème.

Cette méthode permet d’identifier les signes qui indiquent qu’un élève est devenu « une cible ». Les élèves sont incités à trouver une solution dans laquelle ils sont impliqués. Nous cherchons à éveiller l’empathie des « intimidateurs ». L’élève ciblé est pris en charge par des entretiens visant à renforcer son estime de soi. L’objectif est d’amener à réfléchir tous les élèves sur leurs comportements. Cette méthode invite les établissements à mettre en place une équipe de veille et un protocole qu’il sera possible d’activer en cas d’intimidation suspectée ou avérée.

Les formations bilingues en breton

Cette année encore, le réseau de l’Enseignement catholique en Bretagne étoffe son offre de formation en filière bilingue en breton dans 3 établissements :

– Le Lycée Le Likès La Salle à QUIMPER (29) – Filière bilingue en seconde.

– Le collège St-François Notre-Dame à LESNEVEN (29) – Breton Facultatif sur le niveau 6ème.

– Le Lycée Saint-Louis à CHÂTEAULIN (29) – Breton LVC en seconde.

À la dernière rentrée, les effectifs bilingues en breton étaient de :

– 4 827 élèves en 1er degré,

– 648 élèves en 2nd degré (572 au collège et 76 élèves en lycée) De plus, 1 518 élèves suivent l’option breton dans le 2nd degré (1 409 élèves en collège et 109 élèves en lycée).

Focus sur le Collège Saint-Ursule

En continuité avec le projet d’ouverture à l’international du collège Saint-Ursule à SAINT-POL-DE-LÉON, la section britannique ouvre en classe de 6eme et compte 21 élèves pour cette rentrée. Ces derniers ont dû montrer une motivation et une appétence pour les langues étrangères. La section internationale a été présentée dans toutes les écoles catholiques du territoire du Finistère pour l’équité des chances. Des cours d’anglais spécifiques sont prodigués : la moitié des cours d’histoire-géographie sont assurés par une enseignante galloise. En parallèle, ils auront également 4h de littérature et civilisation anglaises. Les cours d’EPS et de sciences sont également en anglais. Les cours de littérature sont enseignés avec les méthodes britanniques. La section internationale complète l‘offre déjà proposée : la section européenne et Erasmus plus. Cette section se poursuivra jusqu’au baccalauréat.