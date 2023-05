Bretagne. Breizh’Alternance, la Semaine de l’apprentissage du 22 au 26 mai

Breizh’Alternance, la Semaine de l’apprentissage en Bretagne du 22 au 26 mai 2023 : une série d’évènements autour de l’alternance en Bretagne.

L’État, Pôle emploi Bretagne, Cap emploi, l’association régionale des missions locales, les onze Opérateurs de Compétences et leurs partenaires, lancent conjointement la 1re édition de Breizh’Alternance, la Semaine de l’apprentissage en Bretagne, qui se tiendra du 22 au 26 mai 2023.

Durant une semaine, des évènements à destination des jeunes auront lieu dans les 4 départements bretons, afin de promouvoir l’apprentissage, d’informer sur ce dispositif (accès, diplômes, insertion sur le marché du travail…) et de faire rencontrer futurs et potentiels apprentis, centres de formation et recruteurs. Ces événements pourront prendre la forme de rencontres, de Job dating, de témoignages, de présentation des filières et des métiers accessibles par l’apprentissage, de réunions d’information, de portes ouvertes d’entreprise.

Site de Bretagne alternance