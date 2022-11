Bretagne : les activités touristiques à pratiquer durant les vacances

A l’approche des vacances de fin d’année, de nombreux foyers commencent à les préparer et à choisir la destination idéale pour y passer quelques jours. Forte de sa culture, de ses paysages et de sa langue, la Bretagne séduit les touristes en quête de dépaysement et de découvertes. Avec des activités allant d’une balade dans les grandes marées de Saint-Malo à une dégustation d’une spécialité typique bretonne comme le Kouign-amann, la région offre de belles perspectives aux voyageurs de passage. Découvrez toutes nos idées de loisirs pour un séjour inoubliable dans la région Breizh.

1- Un road-trip sur les routes bretonnes

Les passionnés d’aventures qui aiment prendre la route pourront profiter de leurs vacances pour découvrir tous les joyaux de la région. La Bretagne offre aux amoureux de la nature de nombreux paysages à couper le souffle. Que ce soit pour le patrimoine de pierre, la forêt de Brocéliande ou les dunes de sable, les voyageurs pourront partir à la rencontre de petits villages où il sera possible de flâner dans les rues pavées pour admirer les maisons de pierres typiques de la région. Attention, Breizh comporte une zone de protection d’air, en cas de pics de pollution, certains véhicules peuvent être interdits de circulation dans certaines communes. Pensez à vérifier le dispositif Crit’air en Bretagne afin de connaitre les zones dans lesquelles vous pouvez circuler librement avec votre voiture.

2- Une balade en bateau

Activité incontournable de la région, la sortie en bateau est populaire auprès des voyageurs qui souhaitent découvrir la Bretagne à travers un cadre atypique. Avec de nombreuses entreprises de location de bateaux. Vous allez pouvoir découvrir les îles emblématiques à l’image d’Ouessant où vous pourrez vivre un moment magique sur les côtes bretonnes. N’hésitez pas à emporter avec vous un panier à pique-nique que vous pourrez déguster en admirant le littoral.

3- Un séjour gourmand pour découvrir toutes les spécialités culinaires bretonnes

Populaire auprès de tous les amateurs de gastronomie, la Bretagne offre de nombreuses spécialités culinaires qui sont appréciées par les touristes gourmands. Entre les produits de la terre et de la mer, le sucré et le salé, il y en a pour tous les goûts. Profitez d’une escapade le temps d’un week-end pour déguster une gorgée de cidre avant de découvrir les produits du terroir. Crêpes au beurre salé, galettes au blé noir, far aux pruneaux ou un kouign-amann, faites valser vos papilles gustatives et laissez vous séduire par la gastronomie bretonne.

4- Admirer et approcher les menhirs

Mondialement populaires, les menhirs font partie des caractéristiques et des visites incontournables de la Bretagne. Nombreux sont les voyageurs qui ont été bercés par les contes et les légendes de la région dans lesquels les menhirs sont de véritables personnages à part entière. Le temps d’un week-end dans le sud du Morbihan, profitez d’une randonnée pour admirer ces sculptures naturelles qui attirent chaque année des touristes du monde entier.

5- Visiter et découvrir son patrimoine

Avec de nombreux phares présents dans la région, les amoureux de la voile apprécieront plonger dans un voyage au coeur de l’histoire maritime bretonne. Saint-Mathieu, sur l’île de Batz ou à Ouessant, il vous sera possible d’explorer les phares et découvrir tous les secrets cachés qu’ils peuvent contenir. Pour les passionnés de l’époque médiévale, ils pourront revenir dans le temps à travers une visite des châteaux, des Abbayes ou dans les vigies des marches de Bretagne. Les photographes en devenir pourront profiter de leur séjour pour capturer, le temps d’un cliché, toute la beauté de la Bretagne.

7- Un moment de détente sur les plages bretonnes

Avec ses nombreuses plages et ses centres de thalasso, la région est manifestement une destination plébiscitée pour les séjours de détente et de relaxation. La Bretagne compte aujourd’hui plus de 500 plages répertoriées sur lesquelles vous pourrez vous balader et profiter de l’air marin. Pour des vacances relaxantes et inoubliables, profitez de votre séjour pour découvrir la culture bretonne à travers les nombreuses manifestations culturelles organisées dans ses nombreux villages.

Air marin, crêpes ou patrimoines historiques, la Bretagne offre aux touristes de nombreuses raisons pour la visiter. Profitez des festivités organisées à l’occasion des fêtes de fin d’année pour aller siroter une bolée de cidre et profiter de la vue sur le littoral.