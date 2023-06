Bretagne. À Dimanche sur le canal, un rendez-vous convivial le 6 août 2023

L’association Escales Fluviales de Bretagne, anciennement Canaux de Bretagne, organise une rencontre chaleureuse pour sa 17e édition de À dimanche sur le canal, comme elle le fait chaque été. La fête champêtre se déroulera le dimanche 6 août 2023. Elle donne rendez-vous aux participants le long des berges des canaux de Bretagne, l’occasion pour chacun de passer un moment convivial et de partage dans un cadre bucolique.

A dimanche sur le canal est un événement annuel soutenu par le Département de Loire Atlantique. Cette journée a pour objectif de développer l’animation autour des canaux et voies navigables, à laquelle les communes adhèrent, afin de conserver l’esprit canal. Pour les communes participantes, son organisation est une belle opportunité de mobiliser un grand nombre d’acteurs du territoire afin de faire découvrir ou redécouvrir les canaux bretons à terre ou sur l’eau : c’est aussi ce que pense Mélissa Besnard, chargée de mission tourisme et communication.

L’organisation et le déroulement de ce dimanche champêtre est, année après année, quasiment identique pour les nombreuses communes participantes bordées par des canaux bretons. Le rendez-vous est fixé entre les populations intergénérationnelles et les municipalités aux environs de midi. Les élus, ou à défaut des associations, offrent pour la grande majorité d’entre elles, l’apéritif aux personnes présentes composées d’habitants et de touristes. Pour faire perdurer les retrouvailles et les liens, ces derniers sont invités à apporter leur pique-nique. Après les échanges conviviaux de l’apéritif, les participants partagent leur déjeuner à leur convenance : certains le prennent sur l’herbe, d’autres s’installent sur des chaises ou des bancs autour d’une table, mais tous profitent d’un patrimoine naturel exceptionnel, un cadre idyllique au bord de l’eau, à l’ombre des saules pleureurs, des grands arbres, parfois sous un pont. Et quand la météo est de la partie, ce bonheur simple est encore plus appréciable, ce qui fut le cas lors de l’édition 2022.

L’apéritif et le repas du midi

De nombreuses animations sont proposées l’après-midi, une occasion également parfaite pour le partage entre petits et grands, de tous les âges. Suivant les communes participantes, certaines proposent des balades et des initiations aux sports nautiques : pédalos, canoë, kayak, etc. ; des animations musicales, des démonstrations de passage d’écluse, etc. Certains participants préfèrent une randonnée pédestre ou à vélo sur les sentiers de halage ou encore une balade en calèche. D’autres encore s’adonnent à la pêche, aussi à des activités plus ludiques tels le jeu de palets, de boules ou encore les jeux de bois bretons. Et puis, il y a la liberté d’occuper son après-midi comme on l’entend : pourquoi ne pas profiter d’une sieste en plein air, d’une bonne lecture ou encore d’une activité manuelle comme le tricot ou le crochet bien installée sur une chaise longue…

Ce dimanche de fête organisé autour des voies d’eaux a lieu chaque été sur plus ou moins une vingtaine de sites riverains des canaux : le canal d’Ille-et-Rance, le canal de Nantes à Brest. Parmi les communes les plus fidèles de l’événement, notons : Gouarec, Evran et *Saint-Judoce pour les Côtes d’Armor ; Guipry-Messac, Bruz, Chavagne et Hédé Bazouges pour l’Ille-et-Vilaine ; Josselin, Val d’Oust, Guillac, Guégon et Saint-Martin-sur-Oust pour le Morbihan ; Pont-Coblant, Châteaulin, Châteauneuf-du-Faou pour le Finistère… Pour les communes d’Évran (22) et Saint-Judoce (22), l’événement est avancé au dimanche 30 juillet 2023.

Renseignements ici, auprès de la mairie ou sur le site de sa commune.