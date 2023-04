Brest. Ma Pince Responsable en pince pour l’environnement

L’association Ma Pince Responsable, sise à Brest dans le Finistère, oeuvre en faveur de la sensibilisation et de la protection de l’environnement. Elle souhaite généraliser l’usage de la pince à déchets qui s’avère bien utile pour ramasser les déchets dans la nature et sur les plages bretonnes. Unidivers nous parle des objectifs de l’association, de ses actions et de ses partenaires.

L’association Ma Pince Responsable, présidée par son fondateur Victor Garcia, a pour but de sensibiliser le grand public à la préservation de l’environnement et de la nature. Au départ, pendant l’épidémie de Covid, il y avait une dizaine de participants qui se retrouvait sur la plage pour ramasser les déchets avec Victor Garcia. Ce dernier a alors eu l’idée d’utiliser une pince, car il s’est souvenu que son grand-père, qui ne pouvait plus se baisser, se servait d’une pince pour ramasser un objet tombé au sol.

Vincent Garcia

Depuis 2020, l’association repose sur trois axes pour atteindre son objectif.

– Elle organise des sorties autour de la dépollution sur les plages et aussi lors de balades et marches écocitoyennes dans les forêts. Les membres utilisent tous la pince à déchets qu’ils souhaitent aussi démocratiser, car elle présente de nombreux avantages, outre celui de dispenser son utilisateur de se baisser et de prendre soin de son dos. Cet outil de 90 cm en moyenne est efficace, rapide et pliable pour être rangé dans son sac à dos. Mais surtout la pince à déchets, connue et utilisée quotidiennement par les employés des services techniques des communes, est hygiénique, car elle est sans contact avec les mains même en l’absence de gants.

– La pince à déchets est en vente sur le site internet de l’association. “Notre idée est de la rendre populaire. Les bénéfices réalisés par la vente des pinces à déchets nous permettent d’en faire don aux personnes en situation de handicap ou à mobilité réduite ainsi qu’aux personnes âgées pour les rendre plus autonomes.”

–Ma Pince Responsable réalise aussi des dons à des associations. Elle avait, en premier, choisi en 2022 d’aider l’association Mimi pour la vie qui lutte contre les cancers pédiatriques.

Le samedi 25 mars 2023, l’association Ma Pince Responsable a participé à sa dernière opération écologique en date, intitulée : Défi Plastique 2023-2H pour l’Océan. Elle a été organisée par l’association Océanopolis Acts de Brest, avec à sa tête Jean-Louis Etienne, le président du Fonds de dotation. Elle a rassemblé plus de 350 volontaires qui ont ramassé au total près de 300 kg de déchets en tout genre, en moins de deux heures. Les bénévoles se sont partagé trois sites : le port de Plaisance du Moulin Blanc et sa marina où la ramasse s’est élevée à 150 kg ; sur la plage du Moulin Blanc au Relecq Kerhuon où 90 kg de détritus ont été collectés et sur la plage du Passage à Plougastel où ils ont ramassé 70 kg.

A raison de 83% la grande majorité des déchets sont en plastique dont un tiers sont des emballages. Les métaux, bien que représentant une majeure partie du poids, ne représentent que 0,5%. Les volontaires ont détaillés quelques objets insolites qui n’ont hélas rien à faire dans la mer : un soutien-gorge, une tétine pour enfant, des briquets, des cordages, des articles parfois de très grandes tailles, comme un caddie ou encore un essieux de voiture !

Les conséquences et les enjeux d’une telle action en faveur de l’Océan ont été rappelés par Océanopolis Acts et son président qui accompagnent par ses actions toutes les personnes qui explorent, apprennent, maîtrisent puis transmettent à autrui la préservation et l’exploitation durable de l’océan. “Comprendre pour mieux agir” est la ligne de conduite de l’association.

Jean-Louis Etienne

-Il faut partager les connaissances et pour commencer il faut éduquer et sensibiliser, aux enjeux environnementaux liés à l’océan, les enseignants d’abord puis leurs élèves en réalisant des supports pédagogiques en lien avec les programmes scolaires. Il faut créer des supports innovants pour permettre le partage de la connaissance liée à la recherche, à la préservation de la biodiversité marine, au développement durable et aux nouvelles technologies. Les enseignants pourront ensuite mettre en place des ateliers pédagogiques adaptés.

-Il faut préserver les écosystèmes côtiers : le bord de mer, le littoral. L’interface entre terre et mer est de plus en plus investie et envahie par l’Homme. Les actions de Océanopolis Acts sont nombreuses et diverses : sorties nettoyage des plages ! La Voix des océans est une création à la fois symphonique et scientifique pour associer la musique classique aux images océaniques en 3D ; création d’un film : Léa et l’Océan, pour éveiller les consciences à la présence du plancton dans l’océan ; des sorties en mer pour observer les baleines bleues et les cachalots, etc.

Quant au slogan de l’association Ma Pince responsable, il est : Un petit geste pour l’Homme, un grand geste pour la planète

Infos pratiques : Ma pince Responsable

Adresse : 13, rue Beaumarchais à Brest (29)

Contact : E-mail : mapinceresponsable@gmail.com

Page Facebook : Ma pince responsable.

Compte Instagram : Ma pince responsable.

Compte HelloAsso : www.helloasso.com/associations/ma-pince-respons