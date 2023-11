Les Ateliers des Capucins à Brest confirment leur modèle unique : la plus grande place publique couverte d’Europe – et ses 35 000 m2 à explorer librement – affiche une fréquentation en hausse de 40%. L’immense place publique couverte a conquis le grand public, brestois mais aussi breton, grâce à son positionnement unique et hybride. Familles, enfants, entrepreneurs, étudiants et touristes y accèdent librement, 7J/7 de 10h à minuit pour se retrouver, flâner, se restaurer et multiplier les découvertes culturelles et sportives.

Les Ateliers des Capucins de Brest

Inaugurés en novembre 2016, les Ateliers des Capucins constituent le pôle culturel, de loisirs et d’innovation qui a redessiné Brest. Structuré autour de la plus grande place publique couverte d’Europe, ses 35 000 m2 sont aujourd’hui explorés librement par des publics de tous âges et d’horizons divers : familles, enfants, sportifs, étudiants, entrepreneurs et touristes.

Chaque année, les Ateliers des Capucins accueillent entre 150 et 200 événements privés, publics ou semi-ouverts et enregistrent plus d’1,5 million de visites. 20 “Colocs” y sont hébergés : une médiathèque, un musée scientifique dédié à l’Océan, une salle de théâtre, une librairie, une salle de jeux en réalité virtuelle, un cinéma, une salle d’escalade, une salle de yoga, des boutiques d’art et d’artisanat, un atelier de brassage, des espaces de restauration, de coworking, La French Tech Brest + et Le Village by CA Finistère.

Depuis le début de l'année, les Ateliers des Capucins ont enregistré 1,8 M de visites contre 1,2 M en 2022. La fréquentation de ce site vivant et populaire, devenu l'un des sites les plus touristiques de la Métropole, a été stimulée par une programmation riche : plus de 60 évènements ouverts gratuitement au public ont été organisés depuis début 2023, dont une exposition dédiée à Banksy.

Une programmation riche et diversifiée

Chaque année, les Ateliers des Capucins accueillent entre 150 et 200 événements privés, publics ou semi-ouverts. 95% des spectacles sont ouverts gratuitement au public offrant des opportunités de découvertes éclectiques : musique, électro ou classique, art contemporain, sport, street-art.

Parmi les autres propositions marquantes de l’année : Brest Culture Sport (30 000 participants les 9 et 10 septembre), le Festival Longueur d’Ondes dédié à la radio et au podcast (35 000 visites du 1er au 5 février) et le Festival breton Deus’ta! (28 000 festivaliers les 4 et 5 novembre). Jusqu’au 14 janvier 2024, l’Institut polaire français y organise également une exposition dédiée aux “Regards antarctiques” ((le 19 octobre, un job dating organisé par l’Institut attirait plus de 250 candidats motivés par l’expérience du travail sur le terrain polaire)

Des cellules commerciales complètes à 100 %

Financée par la Ville et la Métropole de Brest, la SPL Les Ateliers des Capucins s’appuie sur une équipe de 8 collaborateurs et un budget annuel de 2,5 M€ pour gérer et animer le site. Elle puise aussi ses ressources de la location évènementielle et de ses 8 900 m2 de cellules commerciales, réparties entre 25 espaces qui seront complets début 2024.

20 Colocs y résident, avec un parti-pris pour la culture (musée dédié à l’Océan, médiathèque, cinéma, salle de spectacle, structure dédiée à l’art de rue), les loisirs (salles de yoga, d’escalade, de jeux en réalité virtuelle), la restauration (restaurants et coffee-shop), l’artisanat (brasserie artisanale, maroquiniers) et l’entrepreneuriat (espaces de coworking et French Tech Brest).

Alain Lelièvre, Directeur des Ateliers des Capucins, explique : « Les Ateliers des Capucins ne sont ni un tiers-lieu, ni une galerie marchande mais bien une nouvelle expérience au service de la ville relationnelle. Le point d’équilibre entre offre commerciale, culture, loisirs et entrepreneuriat pour attirer des publics de tous âges est atteint. Et la hausse de fréquentation observée tout au long de l’année démontre que notre proposition répond à une demande du public. »