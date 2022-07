Brest. Le Biorek Brestois : quand les recettes de l’Orient rencontrent les ingrédients du Finistère

Lieu hybride, Le Biorek Brestois vient d’ouvrir ses portes dans la Cité du Ponant il y a quelques mois. Il vous propose de déguster la recette exotique du börek, revisitée par les ingrédients de la région. Plus qu’un restaurant, il vend également des livres d’auteurs locaux et indépendants. Une affaire de famille qui compte bien réveiller le quartier Saint-Martin !

Saint-Martin, réveille-toi ! Après de longs travaux pour son arrêt de tramway, ce district de Brest émerge lentement de son long sommeil et de jeunes entrepreneurs ouvrent boutique dans l’espoir de ranimer sa vie de quartier. C’est le cas d’Alexandre Meudec, jeune cuisinier qui vient d’ouvrir en février dernier, avec sa mère Valérie Meudec, Le Biorek Brestois. Dans un cadre « baroque tropical », ce nouveau restaurant vous propose de déguster des böreks revisités aux saveurs du terroir !

Mais pourquoi consacrer un restaurant à cette recette turque ? Tout est parti du temps où Alexandre Meudec était encore garde du littoral sur la Côte de granit rose à Ploumanac’h. C’est là-bas qu’il savoure pour la première fois des böreks qui ne tarderont pas à devenir l’un de ses plats préférés. Relativement simple à réaliser, il se demande alors pourquoi personne à Brest n’en cuisine. D’autant plus que la possibilité de les faire à partir de produits bio ou de producteurs locaux est sûre. Il n’en faut pas plus pour le décider à se lancer dans l’aventure d’une entreprise familiale et indépendante.

Alexandre Meudec, co-fondateur du Biorek Brestois, invite vos papilles à découvrir une nouvelle cuisine !

Loin des tablées bien rangées, Le Biorek Brestois vous accueille dans une ambiance cosy de salon tropical, où vous pourrez vous réunir à dix sur des canapés ou en plus petit nombre sous une pergola familière. Au menu, bien évidemment, les böreks sont les stars ! Galettes de farine de blé mélangée avec du lait, du beurre et des épices, elles se déclinent en plusieurs recettes : le traditionnel börek feta épinard ; un autre pour les mordus de chèvre ; le troisième avec du lard ; le végan dont les légumes changent en fonction des saisons ; mais également des recettes plus atypiques comme le feta algues ! Travaillant avec Algo’manne, un producteur de Ploudalmézeau, cette recette mélange diverses variétés d’algues pour un mélange de couleurs, de saveurs, et de textures qui se marie bien avec la feta.

Des böreks au gré de vos envies © Le Biorek Brestois

Mais certains produits sont tout simplement des coups de cœur introuvables ailleurs ! Sur Brest, c’est donc seulement au Biorek Brestois que vous découvrirez le Pipi du Dragon, une boisson énergisante naturelle, avec au choix, des saveurs de fleurs d’hibiscus, de clous de girofle et d’épices tchaï, ou de gingembre, de poivre et de citron. Soiffardes et soiffards, réjouissez-vous ! Le Biorek brestois ne manque pas d’imagination non plus en matière d’excentricités alcoolisées ! Il vous propose notamment Le Fils de Pomme, qui est un bel exemple de cidre original puisque infusé au yuzu et au basilic. Du côté des digestifs, c’est au tour de la distillerie Warenghem de vous surprendre avec, tout droit sortie de Lannion, une délicieuse liqueur artisanale à la menthe givrée.

Vous l’aurez compris, l’un des engagements du Biorek Brestois est de faire circuler le plus possible une autre économie que celle de la grande distribution. Le restaurant se fournit en légumes auprès d’une coopérative bio au Pays du Léon, le lard vient des halles de Kerinou et le lait provient de Traon Bihan, la dernière ferme urbaine de Brest. Quant aux mochis à la glace citronnée, des gâteaux japonais en pâte de riz, ils sont faits maison avec le renommé glacier brestois Jampi. Enfin pour aller jusqu’au bout de sa démarche, le restaurant ne livre jamais ses repas en passant par les plateformes dominantes, mais privilégie Les Coursiers Brestois, un service de coursiers à vélo qui rémunère plus équitablement ses employés.

Non content de restaurer les panses, Le Biorek brestois vend également de la nourriture spirituelle, puisque sa co-fondatrice, Valérie Meudec, est également romancière ! Ses œuvres et celles d’autres auteurs locaux et en auto-édition se retrouvent donc sur un petit rayonnage à l’entrée de l’établissement.

Comme mentionné plus haut dans cet article, le quartier Saint-Martin est lentement mais sûrement en train de reprendre son effervescence d’antan. À ce sujet, Le Biorek Brestois n’est pas le seul à vouloir redynamiser le quartier. Viennent de s’implanter la pizzeria Papy’s Pizza des chefs, ainsi qu’Octopus, une boulangerie proposant des pâtisseries végétales. Sans compter le tout nouveau bar à jeux Shark Poule venant d’ouvrir il y a à peine un mois rue de Glasgow. Une tendance qui promet de passer encore de belles soirées dans le quartier latin de Brest.

INFOS PRATIQUES

Le Biorek Brestois vous accueille à Brest au 20 rue Charles Berthelot du mardi au jeudi de 11h30 à 14h et de 19h à 21h30, du vendredi au samedi de 11h30 à 14h et de 19h à 22h, et enfin le dimanche de 19h à 21h30. Fermé le lundi.

Site internet : https://lebiorekbrestois.webador.fr/

Tél : 02 30 13 02 17