Brest. La Foire aux Croûtes réunira peintres et musiciens les 18, 19 et 20 mai

La Foire aux Croûtes est un événement brestois organisé depuis 1990 par l’association Plage Guérin. Elle promet d’être conviviale, festive et familiale, en un mot : croutonne… Les jeudi 18, vendredi 19 et samedi 20 mai, pour sa 32e édition, il y aura des croûtes, des fanfares, des concerts, des expositions, des spectacles et beaucoup d’animations place Guérin à Brest dans le Finistère.







Liste de tous les exposants

Depuis plus de trente ans, les peintres et sculpteurs, qu’ils soient des artistes amateurs ou professionnels, exposent leurs travaux en extérieur et sous les chapiteaux au cours de la Foire aux Croûtes de Brest. Comme en 2022, il y aura moins de stands sous chapiteaux mais comme ils sont plus grands, les exposants tirés au sort se partageront leur stand avec un autre artiste. Devenu un rituel et pour que la fête soit encore plus belle et pour que l’ambiance soit inégalable, des concerts sont programmés à chaque édition.

Cette année, du jeudi 18 mai dès 10h jusqu’au samedi 20 mai à 23h, le public est invité à profiter de l’ambiance pour flâner autour des différents stands et échanger avec les 130 exposants. En début d’année, l’association Plage Guérin avait lancé un concours d’affiches pour annoncer l’événement. Les inscriptions ont été closes le 28 janvier dernier. L’affiche gagnante revient à Nol.Wenn : bravo pour son œuvre

Le programme musical et artistique : les organisateurs soulignent trois coup de coeur pour cette 32 e édition

Jeudi 18 mai

à 12h30 :

Morgane Lamanda sera à la guitare et Jean Guillou à la batterie, sont issus du groupe de Brest : Butcher & Szyslak. Ils joueront de la musique populaire brestoise

à 15h :

Manuel J. Grotesque est un chanteur désormais exilé à Brest. De ses multiples voyages, il a ramené une quantité inénarrable d’albums de poèmes contemporains à chanter

à 17 h :

Marylin, alias le comédien espagnol Leonor Canales, de la Cie A Petit Pas : un spectacle de rue créé par cette association artistique de Brest.

à 19 h : 1er coup de coeur

Carte Blanche sera proposé par le Collectif Strictement Vaurien.ne. Cette musique est issue des cultures punk et hip hop officiant dans les soirées bretonnes mal famées depuis quinze ans environ. Ce collectif s’est officialisé en association, afin de promouvoir les cultures urbaines.

Morgane Lamanda et Jean Guillou

Manuel J. Grotesque

Marylin



Carte Blanche

21h30 :

Bard Box, seul avec sa constellation d’instruments et de machines… Ici, pas d’ordinateur. Calme et discret dans son quotidien, il est exubérant et débordant d’énergie sur scène.

Vendredi 19 mai

à 12h30 : 2sd coup de coeur

Les Petites Chansons Folk : Chansons pour jeune public à partir de 2 ans. Les compositions sont de Mickaël Guerrand. Le concert joue du cajou, de la guitare au son des Beatles et d’Elvis presley, avec de petites chansons folk, etc. Peu importe votre âge, du moment que vous avez une âme d’enfant !

à 15h : Scènes de quartier : Surprises du Coin

à 17h : Séraphine, de la Compagnie Marmouzic : spectacle clownesque avec la comédienne, chanteuse et conteuse Catherine Le Flochmoan. Pour jeunes et moins jeunes

à 19h : Kaolila : ce sont 5 femmes, 5 tempéraments, 5 chanteuses, 5 musiciennes, 5 femmes fougueuses et beaucoup de blues breton

à 20h : Bubble Soup : Boum Boom DJ Set

à 21h30 : The Wacky Jugs, le groupe de blues breton qui a brillé à l’International Blues challenge à Memphis.

Séraphine

Kolila

The Wacky Jugs

Mickaël Gerrand

Samedi 20 mai

à 10 h : Festival des Fanfares

à 15h : Ma Non Troppo est un collectif d’instrumentistes ancré dans le Trégor (22) et plus largement dans le Grand Ouest. Les musiciens sont unis autour d’un répertoire de musiques baroques (des XVI e et XVIIe siècles) et à travers la création artistique.

à 17h : Brigitte, de la Cie les yeux creux : théâtre de marionnettes traditionnelles brestoises avec Antonin Lebrun

Archives : une fanfare à la Foire aux Croûtes

Ma Non Troppo

A partir de 19 h : 3e coup de coeur : bal populaire, pour clore la Foire aux Croûtes en beauté et en dansant avec deux groupes et un DJ

à 19h : Guérin Jazz Swing

à 20h : DJ Kuna : DJ Set Surréaliste et la surprise du chef

à 21h30 : Pirelli : du swing balkanique

La Foire aux Croûte, c’est aussi de l’animation sur la place Guérin :

Les plus jeunes retrouveront :

Dédale de clown et invitation au cirque, le jeudi 18 mai de 14h à 17h.

Dézépions, espace jeux avec la maison du bout du monde à Brest, le vendredi 19 mai et le samedi 20 mai de 15h à 19h.

Kids Kimak, atelier maquillage, tous les jours de 14h à 18h.

Atelier dessin pour les enfants encadré par Babeth

Dédale de clown

Dézépions

Kids Kimak

Pour tous :

Radio Pikez : les trois jours, sur place : www.pokez.space

Exposition photos de la Foire aux croûtes présentée par Jacques Balcon.

Tombola : des oeuvres en lots offertes par les artistes

Buvettes et restauration sur place

Infos pratiques

La Foire aux Croûtes, place Guérin à Brest (29)

Les 18 – 19 et 20 mai 2023

Exposition peintures : Jacqueline et Jean Claude Hollier,

tout le mois de mai 2023

Médiathèque municipale Saint-Martin, place Guérin à Brest (29)