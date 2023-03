La 18e édition du festival de conte « Petite Marée », organisé par l’association ADAO, aura lieu du 31 mars au 8 avril 2023 à Brest et ses environs.

Le festival de conte dédié aux tout-petits âgés de 0 à 5 ans, revient pour une quarantaine de séances réparties sur une quinzaine de communes du nord du Pays de Brest.

Des histoires pour les tout-petits à partager avec les plus grands. Des aventures du quotidien dans lesquelles musique, gestuelle et récit s’unissent pour faire voyager l’auditoire. On y trouvera : un monde tout blanc, le désert et des doigts qui dansent, des ventres tout ronds, des forêts profondes, un soleil facétieux et un bateau pour naviguer. Des histoires pour grandir, pour « jouer à la vie » qui se font l’écho d’une enfance. On découvre, on rit, on frémit, on se blottit dans les bras rassurants le temps d’une berceuse.

Histoires, comptines, objets (détournés ou pas), sons, bruitages, chansons rythmées, percussions du monde entier, contrebasse, danse et jeux de doigts accompagnent les aventures de drôles de petits personnages… Des histoires tendres, douces, facétieuses, pétillantes et enjouées, des aventures qui se cachent parfois dans des robes à histoires ou même dans un parapluie ! Voici des émotions à partager, des paroles pour grandir, des refrains à chanter en cœur, des mondes à explorer…

Cette année, on part à l’aventure en Australie aborigène, on ouvre des livres pop-up géants, on chantonne, on rigole, on s’amuse avec des ronds et de jolies histoires.

© Armelle Lechien

« Petite Marée » c’est avant tout un moment de partage. On partage les histoires, les sourires et les émotions. C’est un moment de transmission aussi, au cours duquel on réveille les comptines enfouies dans nos souvenirs ou on en apprend d’autres. « Petite Marée » c’est l’émerveillement, les sens s’éveillent un à un comme glissent les saisons et petit à petit on grandit. On grandit plus fort avec la magie des histoires et la puissance de l’imaginaire.

Spécialement adaptés aux tout-petits à partir de 6 mois, les spectacles présentés pour l’occasion sont autant d’instants d’échange, de plaisir et de partage d’émotions que des moments propices à l’éveil, à la découverte du langage et au développement de l’imaginaire. Un temps pour écouter de belles histoires et découvrir l’univers du conte et de la parole. Les histoires souvent issues du patrimoine traditionnel, sont parfois des créations originales, mais sont surtout des moments d’émerveillement, hors du temps.

Avec les conteurs et conteuses : Claire Parma, Thierry Bénéteau, Anne Lopez, Sylvie Mombo, Cie Nébuleuse Vagabonde, Cie Léopoldine

Chaque année le festival rencontre un succès grandissant ! Il est nécessaire de réserver pour assister à une des séances du festival. Ouverture des inscriptions vendredi 17 mars.

Retrouvez toute la programmation sur le site web