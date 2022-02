BREST. LE FESTIVAL DANSFABRIK DANSE ECOLOGIE ET ENVIRONNEMENT

Au Quartz de Brest DañsFabrik 2022 portera sur les questions environnementales de la façon la plus transversale possible.

MARDI 22 FÉVRIER

MERCEDI 23 FÉVRIER

JEUDI 24 FÉVRIER

VENDREDI 25 FÉVRIER

SAMEDI 26 FÉVRIER

> [PASS DAÑSFABRIK (50€)]

> [PASS DAÑSFABRIK PROFESSIONNELS (30€)

> PASS DAÑSFABRIK TARIF RÉDUIT POUR LES MOINS DE 30 ANS, DEMANDEURS.SES D’EMPLOIS, BÉNÉFICIAIRES DU RSA & MINIMAS SOCIAUX, INTERMITTENTS DU SPECTACLE (20€)

> Le Pass donne accès à tous les spectacles du Festival, SUR RÉSERVATION ET DANS LA LIMITE DES PLACES DISPONIBLES

> Réservez les spectacles de votre parcours de festivalier à partir du mardi 25 janvier (13h) à l’accueil du Quartz, sur www.dansfabrik.com ou www.lequartz.com

> Sans Pass : tarif indiqué dans le programme pour chaque spectacle

ACCUEIL DU FESTIVAL

Pendant DañsFabrik, l’accueil-billetterie du Quartz (situé à l’ancien Cercle naval) est ouvert de 13h à 19h du mardi au samedi.

Réservez et retirez les billets de votre parcours de spectacles. Informez-vous des disponibilités pour compléter votre parcours jusqu’à la dernière minute.

> Par téléphone 02 98 33 95 00

> Par mail : billetterie@lequartz.com

> ou sur ce site

ACCÈS AUX LIEUX DE REPRÉSENTATIONS

> ATTENTION !

Vérifier les lieux de représentations avant de finaliser votre parcours de festivalier. La possibilité d’enchaîner les spectacles est sans garantie. Nous vous recommandons de prévoir de 30 à 45mn de battement. Placement non numéroté.

> PUBLIC À MOBILITÉ RÉDUITE

Certains lieux de performance n’offrent qu’un nombre limité de places aménageables, nous invitons le public à mobilité réduite à contacter Le Quartz à l’avance pour organiser au mieux leur parcours.

> RETARDATAIRES

La configuration des espaces et les conditions techniques et artistiques ne permettent généralement pas d’accueillir les retardataires. Nous vous rappelons que toute place n’est valable que jusqu’à l’horaire du début du spectacle indiqué sur votre billet.

Nous vous rappeler que l’accès aux lieux de spectacles se fait sur présentation d’un Pass sanitaire valide.

Le port du masque reste obligatoire sur tous les lieux de représentation des spectacles.

CONTACT PRESSE ET PROFESSIONNELS

> PRESSE

Rémi Fort, Lucie Martin – myra@myra.fr / www.myra.fr / 01 40 33 79 13

> PROFESSIONNELS

Pour toute réservation et inscription aux Pass professionnels, merci de contacter Nadège Loir

02 98 33 95 12 – nadege.loir@lequartz.com

> ÉTUDIANTS

Marine Philippon

02 98 33 95 25 – marine.philippon@lequartz.com