BREST. LA YOUTUBEUSE EMY LTR ET SES HISTOIRES EXTRAORDINAIRES À LA LIBRAIRIE DIALOGUES

À l’occasion de la sortie de son recueil-grimoires Les Histoires extraordinaires d’Emy LTR, la youtubeuse Emily Letertre sera en dédicace à la librairie Dialogues de Brest, le 30 octobre 2021, à 15h.

Il était une fois une poupée cassée, une femme arbre et des elfes de nuits.

Il était une fois un serrurier aux pouvoirs particuliers.

Il était une fois une guerrière se battant pour l’esprit de son père.

Réalisatrice, actrice, Emy LTR est l’une des influenceuses les plus importantes en France, avec plus d’un million d’abonnés sur sa chaîne Youtube. « Depuis toujours, je suis attirée par l’irréel, l’imaginaire et l’onirisme. »

Des histoires que lui racontaient sa grand-mère quand elle était petite est né un goût prononcé pour les contes et l’univers fantastique qui les accompagne. Après l’avoir partagé avec des milliers d’abonné.e.s par le biais de vidéos, cet intérêt pour le surnaturel et la fantaisie prend aujourd’hui la forme d’un recueil-grimoire, paru chez Flammarion, le 13 octobre dernier : Les histoires extraordinaires d’Emy Ltr.

Le conte fait partie de l’imaginaire collectif. Il rappelle l’enfance et les histoires racontées avant de s’endormir, dans son lit douillet. On pense au Petit chaperon rouge ou à Cendrillon de Charles Perrault, à Raiponce ou Hansel et Gretel des frères Grimm. Loin d’être les histoires fleur bleue que peuvent inculquer les dessins animés dont on ne citera pas la franchise, ils sont loin d’être des enfantillages et riches d’enseignements. Bruno Bettelheim, auteur de Psychanalyse des contes de fées (1976), dira d’ailleurs : « Tout conte de fées est un miroir magique qui reflète certains aspects de notre univers intérieur et des démarches qu’exigent notre passage de l’immaturité à la maturité. Pour ceux qui se plongent dans ce que le conte de fées a à communiquer, il devient un lac paisible qui semble d’abord refléter notre image ; mais derrière cette image, nous découvrons bientôt le tumulte intérieur de notre esprit, sa profondeur et la manière de nous mettre en paix avec lui et le monde extérieur, ce qui nous récompense de nos efforts. »

Avec cette toute nouvelle perspective en tête, lire Les Histoires extraordinaires d’Emy LTR peut alors prendre une nouvelle dimension. Véritable portrait en creux, le livre plonge les lecteur.rice.s dans quinze contes illustrés pour adultes, où sont abordés les sentiments de la vie : le deuil, la solitude, l’abandon, la maladie ou encore l’amour, des émotions et des sentiments aussi classiques qu’universels abordés sous l’angle de la fantasmagorie.

Ce livre reflète le journal intime d’une jeune femme longtemps submergée par ses émotions et souvenirs perdus qui a fini par accepter de vivre dans le présent. Pour autant, il s’adressera certainement à tout un chacun qui, un jour, s’est senti perdu et désorienté par une avalanche de sentiments durs à appréhender. « Dans ce livre, j’espère vous donner la force de prendre des décisions, de ressentir de la joie et de l’affection, de rêver. J’aimerais vous accompagner dans ce chemin si étrange qu’est la vie. »

