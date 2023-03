Brest. Brazil Agora à la Carène avec Juçara Marçal – Kiko Dinucci et Ayom

Le partenariat entre La Carène, Plages Magnétiques et Ensemble Nautilis présente Brazil Agora, un concert destiné à embarquer le public dans un Brésil aux multiples facettes et possibilités à la salle de la Carène à Brest dans le Finistère le jeudi 25 mai 2023 à 21h. Deux guides de choix monteront sur scène : Juçara Marçal et Kiko Dinucci puis Ayom.

Juçara Marçal et Kiko Dinuccia avec leurs sons entre candomblé, samba et jazz libre, sont deux figures majeures de la scène créative de Sao Paulo au sud-est du Brésil. Le groupe transforme en sons les multiples possibilités d’un Brésil aux racines riches. Tous deux se sont fait connaître internationalement quand il appartenait au groupe afro-punk-jazz Mété Mété créé en 1999 avec le saxophoniste Thiago França, devenu un trio emblématique de la scène foisonnante de São Paulo.

Jucara Marçal et Kiko Dinucci

Après sa séparation avec le saxophoniste, Kiko Dinucci a travaillé avec Tom Zé, Criolo et aux côtés de la mythique Elza da Conceição Soares (1930-2023), la chanteuse brésilienne de samba décédée le 20 janvier dernier. Il se lance ensuite dans un travail solo et trempe maintenant sa guitare dans un chaudron de traditions folks. Il est influencé par la religion afro-brésilienne Candomblé et le chaos d’un pays en crise. Avec son jeu de guitare acoustique et son rythme féroce, Kiko Dinucci est l’un des artistes les plus innovants de la musique brésilienne contemporaine. Il est bien connu en Europe. Grâce à sa vision musicale libre et punk. Il offre au public une collection de samba brute et apocalyptique.

Quant à Juçara Marçal, elle commence sa carrière artistique en 1990 à 28 ans et allie musique et théâtre sous la direction du maestro Samuel Kerr. Elle participe en tant que chanteuse à la formation du groupe A Barca en 1998 et à la sortie de ses quatre albums. Juçara Marçal est aussi professeur de chant et de théâtre à l’Université Anhembi Morumbi. Elle anime des ateliers pour des groupes et donne aussi des cours de portugais. Également ancienne membre de Méta Méta et chanteuse brésilienne, elle sort son premier album solo Encarnado en 2014, félicité et considéré comme le meilleur album de l’année par la Paulista Association of Art Critics (APCA). Elle sort en 2021, son second album : Delta Estácio Blues qui véhicule une énergie politique irrésistible, réunissant le blues et la samba.

Aujourd’hui, Kiko Dinucci est à la guitare électrique et au synthétiseur ; Juçara Marçal est la voix du groupe ; Stéphane Payen joue du saxophone et Christian Pruvost est à la trompette.

Ayom est un groupe de cinq musiciens qui mélangent les traditions centenaires avec le langage noir et rythmé de cultures portugaises. Ayom propose un voyage spirituel et passionnant à travers l’Atlantique. Il emmènera les spectateurs sur la route de la diaspora africaine en reliant par sa musique les deux rives de l’Atlantique, du Brésil et des Caraïbes à l’Angola avec une longue escale au Cap-Vert.

Ayom

Ayom est un groupe, créé à Barcelone, composé d’artistes aux origines différentes qui s’est réuni entre Barcelone et Lisbonne en 2019 avec l’objectif de créer une musique originale pour déambuler librement au rythme du monde. La musique populaire brésilienne a des influences afro latines, afro lusitaniennes et méditerranéennes. Le groupe est porté par la chanteuse et percussionniste brésilienne Jabu Morales. Les musiciens originaires d’Angola, d’Italie et de Grèce l’entourent sur scène. On y entend les rythmes métissés de la semba angolaise, du carimbó et du baião brésilien, de la biguine antillaise ou encore de la coladeira et du funaná capverdiens.

Jabu Morales est la voix et les percussions ; Alberto Becucci est à l’accordéon ; Timoteo Grignani et Walter Martins sont aux percussions – Ricardo Quinteria joue de la guitare et Francesco Valente est à la basse.

Infos pratiques : Brasil Agora : Jeudi 25 mai 2023

Salle La Carène – 30, rue Jean Marie le Bris – Port de commerce à Brest (29)

Ouverture des portes à 20h30 – Spectacle à 21h

Tarif abonné : 9€ en prévente (+frais), 11€ sur place

Plein tarif :18€ en prévente (+frais), 20€ sur place

Tarif réduit :14€ en prévente (+frais), 16€ sur place

Gratuit pour les moins de 12 ans

https://labilletterie.lacarene.fr & https://billetterie.plages-magnetiques.org/

02 98 46 65 99

billetterie@lacarene.fr