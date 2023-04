Brest. Art urbain : 7 fresques sur 7 façades de la ville 

Après la réalisation du Spote en 2021 devenu le paradis des graffeurs à Brest dans le Finistère, l’association Projet 0.0 porte maintenant le projet muraliste Hors les murs. Objectif : valoriser le territoire par la réhabilitation et la mise en lumière chatoyantes de différents espaces urbains de la ville. Sept artistes de renommée réaliseront sept fresques dans sept quartiers dès le printemps 2023.

Tout a commencé en juillet 2021, quand 4 000 m2 sont dédiés au street art et aux graffeurs rue Algésiras à Brest. Ils profitent d’un bâtiment de La Poste destiné à la démolition et réalisent cet événement inédit, porté par l’association Projet 0.0. Une trentaine de graffeurs, finistériens, nationaux et internationaux viennent colorer les murs sur un site de deux étages. Leurs sujets sont libres et les styles sont tous différents. Beaucoup s’inspirent de la bande dessinée. Ils bénéficient de l’appui de trois directeurs artistiques de l’association : Wen 2, Worm et Guillaume Duval. Les artistes se font plaisir et le public est enchanté : à l’automne 2021, des visites et des expositions sont organisées. Elles accueillent des milliers de curieux de tous les âges. Le site est baptisé Spote : Le S de Poste glisse au début du mot et devient Spote, un clin d’œil artistique qui signe l’ouverture de ce musée dédié au graff. Cependant les œuvres sont toutes éphémères, puisque la construction d’une résidence pour seniors est prévue en 2024/25. Dès lors, le Spote donne d’autres envies à l’association et les artistes espèrent investir d’autres façades dans la ville…

Worm et Wen









Depuis septembre 2022, l’association Projet 0.0 a un nouveau président : Vincent Bramoullé qui est passionné par l’art urbain. Son objectif est de créer du lien, de partager des valeurs en partenariat avec les collectivités, les entreprises et les artistes. Une commission technique composée d’artistes : Worm, Wen2, TKX, Royalty, Pakone est chargée d’organiser les événements artistiques au sein de l’association.

Vincent Bramoullé

Après un bilan exceptionnel concernant le Spote avec pas loin de 20 000 visiteurs en 2021, c’est vers le projet : Hors les murs, lauréat du budget participatif de la ville de Brest édition n°3, que tous les intervenants du projet se tournent maintenant.

Aujourd’hui, le nouveau projet Graffiti-rue est Hors les murs, porté à nouveau par l’association Projet 0.0, comprend la réalisation de sept fresques uniques sur des façades de sept quartiers brestois : le centre-ville, Bellevue, Europe, Lambézellec, Quatre-moulins, Saint-Marc et Saint-Pierre. Des artistes ou collectifs nationaux et internationaux sont attendus. Le coup d’envoi des premières réalisations sera donné au printemps 2023, avec l’objectif de terminer l’ensemble des créations en 2024.

L’association Projet 0.0 forte de son expérience s’appuie sur une équipe expérimentée, investie, pluridisciplinaire et complémentaire. Elle s’appuie sur de nombreuses expériences réussies dans l’organisation de ce type de projets et souhaite développer la mise en valeur et le dynamisme touristique et économique dans la ville et ses quartiers, tout en favorisant l’accès à l’art et à la culture pour ses habitants.

Archives : le Spote













Seules les façades des particuliers qui sont d’accord pour accueillir un graff sur leurs murs seront retenues. Elles seront en bon état et dotée d’une bonne visibilité.

Ces œuvres, une fois toutes créées, seront un véritable musée à ciel ouvert à admirer sous forme de balade artistique au sein de la ville de Brest, qui deviendra un lieu incontournable de la scène culturelle et artistique.