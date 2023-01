Côtes d’Armor. Breizh Tattoo Academy : quand le tatouage devient thérapeutique

Pour beaucoup, se faire tatouer constitue un choix esthétique ou vise à se démarquer ou/et exprimer ses idées ; pour d’autres, il est essentiel car curatif : il est alors thérapeutique. Avec Breizh Tattoo Academy (Côtes d’Armor), Unidivers met en lumière ce tatouage dit thérapeutique.

Le tatouage est un art qui constitue à marquer le corps d’une inscription durable afin d’évoquer un élément symbolique important pour la personne, une étape de vie ou/et raconter une histoire et/ou pour l’embellir. Souvent de nos jours, il s’agit d’un dessin décoratif permanent, souvent symbolique, réalisé sous la peau. Pour introduire ses encres sous l’épiderme, le tatoueur doit percer la barrière protectrice de la peau. Cette pratique est attestée depuis le Néolithique. La technique utilisée à l’encre de chine à base de charbon ou de suif s’est améliorée au cours des siècles et de nombreuses déclinaisons ont vu le jour. Le tatouage qui nous intéresse aujourd’hui présente un objectif thérapeutique.

Le tatouage thérapeutique est une manière pour le tatoué de reprendre le contrôle sur une maladie, sur un corps qui mutilé et une peau meurtrie. Une des premières utilités du tatouage thérapeutique est qu’il permet de corriger les lésions de grande importance, par exemple de réaliser des reconstructions mammaires après un cancer du sein, une mastectomie. Il dessine à nouveau un sein en redessinant l’auréole du sein, parfois même un mamelon entier. Le principe de ce type de tatouage est le même que celui du tatouage esthétique. Concernant le sein, le tatouage thérapeutique constitue l’étape finale de la reconstruction mammaire après la maladie. Dans bien d’autres cas, le tatouage thérapeutique peut venir en aide : en cas de brûlures, de vergetures après une grossesse, de marques causées par un accident, une opération avec des cicatrices comme après une césarienne, afin de cacher des scarifications ou en cas d’alopécies.

Un tatouage thérapeutique ne peut être réalisé qu’une fois la maladie totalement guérie, lorsque les traitements et les interventions sont terminés et que la peau est bien cicatrisée (autour de deux ans après la dernière intervention). Il est nécessaire d’attendre au moins un an après une radiothérapie. Le tatouage peut être réalisé pendant l’hormonothérapie, mais pas avant six à douze mois après la fin de tous les traitements. Dans tous les cas, il est important d’en parler à son médecin, à son tatoueur professionnel et de garder à l’esprit que la peau malade ou brûlée reste fragile.

Ce tatouage, quand il est bien réalisé après tout un temps d’élaboration du désir et de son expression par le futur tatoué, participe parfois grandement à améliorer l’image corporelle, l’image de soi. Le phénomène est en pleine expansion et a fait l’année dernière son entrée au Mondial du tatouage. Grâce à la réalisation de ses dessins et de ses fresques de couleurs, il conduit à masquer harmonieusement les creux, les bosses, les rougeurs, les traces que la chimiothérapie ou la chirurgie ont laissés. Le tatouage thérapeutique clôture la période de la maladie, car il permet à la personne d’apprivoiser à nouveau son corps, sa nouvelle apparence, voire de l’aimer à nouveau (ou enfin…) après la douloureuse épreuve vécue. Du reste, il est scientifiquement établi qu’il n’existe aucun lien entre cancer et tatouage et que ce dernier ne bloque pas l’effet des rayons d’une radiothérapie aen cas de récidive.

Depuis 2015, Gaëlle Mouster a fait de cette pratique son activité principale. Fondatrice du salon de piercings et de tatouages classiques et thérapeutiques Dermoglam, à Lannion, elle ouvre en 2020 le centre de formation Breizh Tattoo Academy qui forme au métier de tatoueur en sept mois. Devant le succès rencontré, une seconde antenne s’ouvre, à Lamballe cette fois, en septembre 2022.

Gaëlle Mouster

Quatre tatoueurs-perceurs sont installés dans le site de Lannion, dont Clément Martin et Marvin Chenais qui assurent la formation. La directrice Gaelle Mouster a quant à elle en charge la formation à Lamballe, épaulée par Frédéric Humbert qui s’occupe également de la formation piercings. Au total, il y a deux tatoueuses et un perceur.

Il est possible de venir se faire tatouer dans la partie école à des prix plus bas qu’en studio. Les tatouages sont réalisés par des élèves encadrés par un enseignant. Ils apprennent notamment à dessiner des aréoles mammaires et le recouvrement de cicatrices​. Lors des formations de tatouage thérapeutique, Breizh Tattoo Academy sollicite des femmes souhaitant une reconstruction après un cancer du sein. Les élèves sont déjà tatoueurs et viennent faire une spécialisation, elles n’ont donc aucune inquiétude à avoir.

En outre, Breizh Tattoo Academy propose aussi le masquage de vitiligo, soit remettre de la couleur sur les tâches blanches de la peau formées par des plaques dépigmentées. Le salon pratique aussi la tricopigmentation, technique qui permet de masquer la pelade ou la calvitie des hommes. « Si les cheveux sont très courts, le tatouage par petits points donnera l’effet de cheveux rasés. Si les cheveux sont plus longs, le tatoueur densifie les points pour donner l’effet de cheveux en sous-couche, un trompe l’œil. »

Enfin, en marge des cours de pratique, les élèves de la Breizh Tattoo Academy étudient toutes les dimensions realtives à l’hygiène, la gestion et la comptabilité.

« Nos élèves viennent de partout dans le pays. Il y a deux catégories de demande : soit ce sont des personnes qui projettent d’installer leur propre structure, soit ce sont des tatoueurs qui souhaitent se spécialiser en tatouage thérapeutique », commente la directrice.

Une dizaine de ses anciens élèves ont essaimé des établissements à Toulouse, à Caen, à Lyon, dans la région parisienne… Quatre nouvelles tatoueuses spécialisées en tatouage thérapeutique ont fini leur formation chez Breizh Tattoo Academy en décembre 2022. Une belle brochette de jeunes tatoueuses qui sauront inspirer la confiance et faire du bien.

Infos Pratiques : Pour tous renseignements :

adresse : Breizh Tattoo Academy, 15 rue des Averies à Lamballe

courriel : breizhtattooacademy@gmail.com

tel : 06 40 43 77 24

site : https://www.breizhtattooacademy.com/

Depuis décembre 2022, Breizh Tattoo Academy est membre de l’association Métamorph’Ink de Lamballe qui regroupe les praticiens de tatouage thérapeutique dans le but de fédérer et de communiquer entre professionnels.