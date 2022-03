BREIZH ANIM GYM. LA GYMNASTIQUE SE DONNE EN SPECTACLE A BETTON

Le BA’G (Breizh Anim’Gym) est un jeune événement qui se déroulera à Betton, les 29, 30 avril et 1er mai 2022. Il a pour but de promouvoir toutes les disciplines de la gymnastique et de développer le sport spectacle.

Le Comité de Bretagne de Gymnastique souhaite valoriser l’ensemble des 75 clubs affiliés qui proposent tout au long de l’année les 14 disciplines de la Fédération Française de Gymnastique, en loisir et en compétition.

Ce week-end sera l’occasion de présenter la richesse et la variété des disciplines et de valoriser les bénévoles et les professionnels des clubs qui encadrent les 11 000 licenciés bretons.

Cet événement a 3 vocations :

La 1ère est de valoriser toutes les disciplines, tant en loisir qu’en compétition. La présence de membres de l’équipe de France durant l’événement permettra de magnifiques prestations.

La 2ème est de proposer des séances d’essai et des moments de pratique et, ainsi, fédérer de nouveaux licenciés.

Et enfin, la 3ème est de créer un événement pérenne, transférable partout en Bretagne.

complexe sportif des Omblais Betton

