Bréal-sous-Montfort. LOMEPAL et LOUISE ATTAQUE au programme du festival du Roi Arthur !

Le festival du Roi Arthur annonce une programmation riche cette année et très diversifiée. Chacun pourra ainsi y trouver son compte parmi des grands noms de toutes les scènes, de la pop au rock, du hip-hop à la chanson française. Du 25 au 27 août 2023 à Bréal-sous-Montfort (35) à l’ouest de Rennes. Unidivers vous a concocté une petite sélection des perles de passage dans cette petite commune.

Depuis 2018, le Roi Arthur accueille ses festivaliers pour une soirée supplémentaire ! Le festival se déroulera donc sur 3 jours : 3 soirées de concerts, le Village du Roi Arthur et des animations en journée ! Le Festival du Roi Arthur c’est un festival qui met tout en œuvre chaque année afin de proposer des groupes de qualité à tarif préférentiel. Un village est également accessible à tous, festivaliers ou non. Au programme : des concerts, arts de rue, théâtre et animations pour petits et grands. Chacun peut ainsi s’imprégner de l’ambiance du festival. C’est aussi l’occasion de découvrir les partenaires locaux du festival et leurs produits.

Lomepal par Manu Fauque

Quatre ans après l’énorme succès de « Jeannine », LOMEPAL est de retour avec son 3ème album, le phénoménal « Mauvais ordre ». Soucieux de garder la proximité avec son public, de se renouveler et de surprendre, Lomepal a lancé fin 2022 un véritable jeu de piste avec ses fans lors d’une tournée dite « fantôme ». En 2023, place à la tournée officielle dont les dates rennaises sont déjà complètes !

Louise Attaque par P.A HÜE DE FONTENAY

Alors que son premier album est sorti il y a vingt-cinq ans, le groupe LOUISE ATTAQUE signe son grand retour avec « Planète Terre ». Le groupe de rock français fera escale au Festival du Roi Arthur, alors que la tournée ne passera pas par Rennes cette année !

Déjà de quoi garantir une ambiance incroyable sur la plaine du Mafeu pour le dernier festival breton de l’été (25, 26 & 27 août) !

La billetterie est ouverte : tous les infos et tarifs sur www.festivalduroiarthur.fr/billetterie

Festival du Roi Arthur à Bréal-sous-Montfort (35) du 25 au 27 août 2023

Plus d’information et programmation complète sur le site du festival

Tarifs

Pass enfant : 6€

Pass 1 jour : 41€

Pass 2 jours : 71€

Pass 3 jours : complet