Bréal-sous-Monfort. Les Jardins de Brocéliande vous présentent ses animaux en chair ou en origami

B.A. et MDR (bonne action et mort de rire)… Avec un nom pareil, vous redoutez de vous retrouver face à Merlin ou Viviane ? Que nenni ! À l’entrée des Jardins de Brocéliande, près de Bréal-sous-Montfort, ce sont des poules qui vous accueillent.

Aux portes de la forêt de Brocéliande, explorez 24 hectares de verdure où fleurissent collections végétales, parcours sensoriels et activités ludiques. Pieds nus, les yeux masqués, la tête dans les nuages, gambadez, partagez fous rires et découvertes aux Jardins de Brocéliande, à seulement 15 minutes de Rennes.

Les poules qui vous accueillent sont de races rares et sacrément belles, ces Dalmatiennes asiatiques, ces Hollandaises à huppe, ces Brésiliennes à plumes, ces Allemandes délurées… Et surtout, elles ont un sens de la déco et de la fête formidables ! Entre esprit Deschiens ou Chaumont-sur-Loire, leur sweet home revêt l’aspect d’un salon de coiffure avec table de massage, d’une salle de sport, d’un garage avec Panhard, d’une cuisine sixties en formica, d’une épicerie ou d’un cabaret… Au-delà de l’humour, on retiendra que le projet de ce parc est né d’une idée formidable : l’insertion de handicapés par le travail avec la nature.

Parcours sensoriel =D’abord, vous riez, vous hurlez, puis vient ensuite la détente, la déconnexion…

Ouvert en 1997, il développe trois axes : la botanique avec des collections exceptionnelles (iris, dahlias et roses notamment), l’éducation à la bio-diversité et le caractère ludique pour offrir une sortie joyeuse aux familles. Pendant que les enfants gambadent vers le sentier des korrigans ou l’antre de sorcière, se perdent dans le labyrinthe, crapahutent dans le parcabout ou se mettent dans la peau d’un aveugle sur le parcours « active tes sens », les mamans peuvent faire une bronzette dans des chaises longues et les papas réviser leur connaissance de la chaîne alimentaire au « Mac d’eau », amusante installation explicative autour d’une mare (création de Spectaculaire, les « allumeurs d’image »).

Chaque année, des animations titillent la créativité. Cet été, Jean-Claude Mouré, alias Rémou vous découvre son bestiaire origami, du 28 mai 2023 au 30 septembre 2023.Cces sculptures aux couleurs vives viendront égayer votre balade parmi les espaces paysagers des Jardins! Les animaux de Rémou font du bien à l’âme, avec en filigrane un souvenir fugace de jouet retrouvé au fin fond du grenier.

Les Jardins de Brocéliande, Les Mesnils, 35310 Bréal-sous-Montfort. Tél. : 02 99 60 08 04.

Les Jardins de Brocéliande sont situés à 15 minutes de Rennes et des terres de légendes de Brocéliande. ccès par la RN24/D62 axe Rennes-Lorient. En bus de Rennes : Breizhgo Ligne 1b Saint-Thurial-Rennes arrêt « Parc d’activités » : une voie pédestre vous permet d’accéder aux Jardins à partir du bourg de Bréal-sous-Montfort (environ 15 minutes de marche).

