La 13e édition du Roi Arthur se tiendra les 23, 24, 25 août 2024 à Bréal-sous-Montfort en Ille-et-Vilaine. Découvrez tous les artistes invités à ce festival qui entend faire vibrer pendant 3 jours la plaine du Mafeu entre découvertes et valeurs sûres de la musique actuelle.

Tous les artistes du Festival du Roi Arthur 2024 :

Lost Frequencies, Fonky Family, Archive, Luidji, Claudio Capéo, Pierre de Maere, Hervé, Zaoui, Johan Papaconstantino, BEN Plg, Papooz, Danyl, Later. et David Cairol, 14 noms qui viennent s’ajouter aux 6 déjà dévoilés en décembre : Mika, Shaka Ponk, Hamza, Vladimir Cauchemar, SDM et Werenoi. “Un dernier groupe viendra rejoindre l’affiche en avril, le gagnant du tremplin du festival” explique Adrien Gaillard, directeur du Festival du Roi Arthur.



Vendredi 23 août : Archive inclassable et les ondes de Lost Frequencies

Entre rap, pop et raï, c’est le mélange particulièrement efficace de Danyl. Franco-algérien, inspiré par sa double culture et la modernité de son époque, son “new raï” ne laissera pas insensible.

Côté nouvelle scène française, Hervé et sa folle énergie promettent d’électriser le Mafeu. Le chanteur, “révélation masculine” des Victoires de la musique en 2021 avec son album “Hyper”, débarquera sur scène gonflé à bloc. On est déjà prêt à s’enflammer !

Entre trip-hop, rock progressif parfois même électro-symphonique, Archive est assurément un groupe caméléon. Depuis 25 ans, Archive distille sur scène ses expériences hypnotiques. Originaire de Londres, le collectif est né dans les années 90 en pleine mouvance trip-hop. Tout en maîtrise, tout en tension, tout en puissance. Une expérience unique à ne pas rater vendredi 23.

Lost Frequencies jusqu’au bout de la nuit. Le DJ belge accorde les genres et enchaîne les succès pour devenir un pionnier de la Tropical House. Depuis 2014, il explose les charts et les stats, dépassant même le milliard de streams en 2023 avec son tube “Where Are You Now”. Le DJ est en clôture de la première soirée du Roi Arthur 2024. Bonnes vibes en perspective au coeur de la nuit.

Samedi 24 août : les couleurs pop de Zaoui et Johan Papaconstantino

C’est un chanteur sans frontières qui ouvrira la journée du samedi au Royaume d’Armorique. David Cairol, basque d’origine, a le reggae chevillé au corps. Une musique bel et bien enracinée faite pour s’évader aux premières heures de la soirée.

Ils sont deux jeunes français et entonnent des titres anglophones, Papooz et sa funky pop viendront charmer le début de soirée dans la plaine. Papooz s’inscrit à la perfection dans le renouveau de la scène pop-rock française, celle de La Femme et de Feu Chatterton ! De quoi lâcher quelques déhanchés groovy ! Laissez-vous séduire !

Il vient de Marseille, un père grec, une mère corse, véritable touche-à-tout autodidacte, Johan Papaconstantino va colorer la soirée du samedi (juste avant la vague Shaka Ponk). Sa musique pop aux influences RnB, rap et électro a le parfum des rues d’Athènes des années 30. À ne pas manquer.

Trois ans après la séparation de Thérapie Taxi, Zaoui est toujours en piste. Il suffit d’écouter son premier album solo, “Pulsations”, pour deviner l’intensité des combats intérieurs en lui. Un album et un tube “Laisse aller ton corps” qui a conquis le public avec sa pop vitaminée et à la mélancolie lumineuse. Zaoui va jouer avec nos pulsations !

Dimanche 25 août : Claudio Capéo, Pierre de Maere, Fonky Family, au fil du rap et de la variété

Créé en 2019, Later. est un groupe de musique aux influences très variées allant de la french-touch au rock en passant par la soul. Composé de quatre jeunes parisiens, leur musique intimiste qui a attiré l’attention du label français Kitsuné ouvrira les festivités dimanche 25, plaine du Mafeu.

Un nom à découvrir et à retenir, celui de BEN plg. À 32 ans, devenu l’un des dignes représentants de la scène rap du Nord, le Lillois avance dans le rap français avec hargne et humilité. Le rappeur qui raconte le Nord et ses classes populaires investira le château, dimanche 25.

Avec plus d’un million de disques vendus, Claudio Capéo est devenu un artiste incontournable de la nouvelle scène française. En moins de 10 ans, il a imposé son grain de voix unique. Ses tubes et ses nombreuses collaborations (Vitaa, Kendji Girac, etc.) en font un des artistes préférés des Français et apprécié de toutes les générations.

Auteur, compositeur, interprète, difficile de passer à côté du phénomène Pierre de Maere. Une voix claire, un visage androgyne, une allure de dandy moderne et un tube “Un jour je marierai un ange” l’ont propulsé au firmament de la pop française. Le chanteur belge fait partie des sensations qui devraient enchanter à coup sûr le public du Roi Arthur.

Ils viennent régaler les amoureux du rap à l’ancienne, les membres de la Fonky Family se retrouvent pour une série de concerts exceptionnels qui fera escale à Bréal. Née dans l’effervescence du Hip-Hop à Marseille, la FF a marqué toute une génération. On imagine déjà la foule chauffée à blanc enchaîner des pogos survitaminés dans la fosse. La Fonky Family : le hip-hop à bon port.

Son premier album avait mis tout le monde d’accord. Luidji revient avec son 2e opus “Saison 00”. Sa légèreté sensuelle ne laisse personne indifférent. Son univers singulier et son doux flow s’inviteront aux portes de la forêt de Brocéliande. Moment musical suspendu en vue.

Sa légèreté sensuelle ne laisse personne indifférent. Son univers singulier et son doux flow s’inviteront aux portes de la forêt de Brocéliande. Moment musical suspendu en vue.





La 13e édition du Roi Arthur se tiendra les 23, 24, 25 août 2024 à Bréal-sous-Montfort. La billetterie est ouverte !

Pass 3 jours 119 euros* / Pass 2 jours 89 euros* / Pass 1 jour 48,50 euros* *hors frais de location