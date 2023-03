28 Lunes à Rennes : une boutique dédiée au bien-être féminin et au cycle menstruel

28 Lunes est la première boutique rennaise, et parmi les premières en France, dédiée à la santé et au cycle menstruel des femmes, au 17 rue Saint-Georges. Au-delà d’un simple commerce multimarques françaises et bio, la gérante Fabienne Bouraud souhaite faire de ce lieu un espace bienveillant de conseils et d’échanges où la clientèle se sent à l’aise d’aborder tous les sujets relatifs à l’intimité, sans jugement.

Dans une petite boutique à la devanture bleu canard et au logo couleur saumon, située 17 rue Saint-Georges, Fabienne Bouraud prend ses marques. Depuis novembre 2022, l’ancienne cadre de projets arrivée de Bordeaux pour rejoindre son compagnon est l’heureuse gérante de 28 Lunes, commerce innovant spécialisé dans le cycle menstruel. La douceur de sa voix reflète l’envie de bien faire et de répondre au mieux à la variété des besoins de sa clientèle.

© Fabienne Bouraud

L’idée de la boutique 28 Lunes loge dans un coin de la tête de Fabienne Bouraud depuis plusieurs années, sans qu’elle le sache réellement, de par une sensibilité particulière pour l’écologie et l’écoresponsabilité. Ces valeurs, elle souhaitait les étendre à sa vie professionnelle. « Dans mon ancien travail, j’étais beaucoup en lien avec des acteurs de l’économie sociale et solidaire », déclare-t-elle. « J’ai eu envie de terminer ma carrière différemment, de donner encore plus de sens à mon travail. » C’est ainsi qu’elle est passée à la création d’entreprise avec l’idée de répondre à une demande bien particulière : une boutique qui proposerait à la vente des alternatives zéro-déchet pour le cycle menstruel, mais pas seulement.

Loin d’être dénué d’intérêt, ce type d’initiative est encore rare dans le paysage breton, et plus largement français. Bien sûr, il était possible de trouver des produits en grande surface, en pharmacie ou dans de petites boutiques de créateurs, mais aucun lieu à Rennes ne réunissait un ensemble dédié à ce sujet. Jusqu’à maintenant.

La graine a été plantée pendant le premier confinement de mars 2020. Sa fille, qui travaille dans le bio, lui demande d’acheter des tampons bio. « J’ai deux filles et je me suis sentie honteuse de ne m’être jamais penchée sur la question de l’écoresponsabilité même dans l’intimité alors que je mange sain, je circule en vélo, etc. », avoue-t-elle. De cette demande somme toute anodine est née une envie, puis la découverte d’une boutique de ce type en Suisse lui apparaît comme une révélation. « Tout faisait sens, entre ce que j’avais pu porter dans mon activité précédente, mes valeurs personnelles et mes aspirations pour la fin de ma carrière professionnelle. »

28 Lunes voit le jour grâce au premier appel à projets de l’opération Rennes Centre ancien et mission commerce, un dispositif qui réinvestit les immeubles du centre-ville à l’abandon à cause de la mérule. « La ville veut remettre en état les immeubles, les cellules commerciales du rez-de-chaussée et les appartements des étages. » L’initiative innovante séduit la ville de Rennes de par son originalité et son écoresponsabilité qui sont cohérentes avec l’ADN de la capitale bretonne. Les différentes étapes s’enchaînent avec une fluidité telle que le destin sourit clairement à Fabienne. « Je me suis dit que c’était le bon moment », affirme-t-elle. « Les femmes sont beaucoup plus mises en avant grâce au mouvement Metoo, même si ça n’a pas réellement un lien direct. Et on en entend tous les jours des histoires à propos des dangers des tampons », pouvant notamment entraîner un choc toxique.

Ainsi, la boutique propose des produits respectueux de l’environnement et de la santé, des marques françaises exclusivement qui conçoivent leurs produits en France. « J’ai aussi pris en compte les retours de clientes qui ont testé des marques dont les produits étaient confectionnés en Europe, au Portugal », comme c’est le cas de Moodz. « Les ateliers de fabrication sont aussi choisis en fonction de l’éthique de l’entreprise et du respect du salarié. » Actuellement, huit marques sont en magasin, une neuvième rejoindra prochainement la sororité sur les étagères. « L’idée est d’avoir une variété de marques qui correspondent à des styles différents, et pour tous types de flux différents », déclare-t-elle. Mêlant confort et raffinement, la marque Réjeanne a agrémenté ses sous-vêtements de dentelles et paillettes alors que la marque bretonne La Minette a opté, pour un de ses modèles, pour un tissu à rayures, motif caractéristique du cru. L’été approchant, Et alors propose quant à elle autant de culottes que des bas de maillots menstruels. Comptez entre 35 et 45 € pour une culotte. Le prix peut paraître élevé, mais est rapidement rentabilisé au regard des dépenses mensuelles. Et surtout, le produit est bon pour la santé.

« Il y a aussi une dimension psychologique assez importante. Utiliser du lavable, c’est s’emparer de la question de comment vivre ses règles. »

Aux côtés des serviettes lavables, culottes menstruelles, cups et maillots de bain, quelques produits jetables bio et français sont également en vente, pour celles qui alternent ou qui n’ont pas encore franchi le pas des produits lavables. « Je reçois beaucoup de personnes qui n’ont encore jamais utilisé de culottes menstruelles. C’est un cheminement : passer du non bio au bio, puis, peut-être, au lavable. » Ainsi, intégrer du jetable dans sa sélection permet aux néophytes de faire un premier pas dans cet univers encore nouveau, qui peut interroger. « C’est une boutique, mais je veux aussi qu’elle devienne un espace de conseils et d’échanges. »

Au-delà des produits pratico-pratiques, Fabienne Bouraud en propose d’autres qui apaisent la douleur avec différentes approches. Des produits à base de CBD, comme une tisane qui traite les douleurs menstruelles ou de l’huile de massage, rejoindront les autres tisanes et les produits de phytothérapie déjà en boutique. Vous retrouverez également des produits pour l’hygiène intime de la marque morbihannaise Passion Marine, pour les désagréments pendant le cycle ou dans votre vie intime de femme. « C‘est une marque centrée sur le bien-être intime féminin. »

Des ateliers et des rencontres sont aussi envisagés. Les deux premiers, dont un sur le post-partum, ont malheureusement été annulés en raison du mouvement de grève, mais la gérante travaille à la conception d’une nouvelle rencontre autour de la douleur. En pleine réflexion, Fabienne Bouraud préfère prendre le temps de s’approprier les lieux et rencontrer sa clientèle afin de répondre au mieux à ses besoins. « C’est génial de voir des clientèles sortir de la boutique et revenir en étant satisfaites. Une confiance s’installe très vite et on peut parler sans crainte. C’est ce dont j’avais envie pour 28 Lunes et je suis contente que ça se concrétise », conclut-elle.

17 rue St Georges à Rennes

Jusqu’au lundi 9 avril 2023, la boutique est exceptionnellement ouverte les jeudis, vendredis après-midi et le samedi toute la journée.

Après, Fabienne et Jade vous accueilleront du mardi au samedi de 10h00 à 12h30 et de 13h30 à 18h30.

Instagram

Site