Bourges. Expo réalité virtuelle « Jeu de mondes 2.0 – Hall Noir »

Jusqu’au 15 janvier prochain, l’Antre Peaux Bourges présente la version 2.0 de « Jeu de Mondes – Hall Noir ». Grâce à un enchevêtrement entre monde « réel » et monde « virtuel », le groupe dénommé Hall Noir, comme en 2021, invite chacun et chacune dans des imaginaires modélisés à partir et au sein du Château d’Eau – Château d’Art, sous la forme d’une exposition de réalités virtuelles. Une immersion totale dans un jeu de mondes, zone intermédiaire entre le réel et le virtuel pour court-circuiter les formes figées de l’art comme de l’existence !

Après 8 ans de création collective intensive dans les forges d’Hall Noir, qui fut une nébuleuse artistique et pédagogique d’individus liés par un système créatif très simple, démystifié et psychique afin de rendre visible la richesse des idées artistiques non-marchandes d’aujourd’hui, la dernière génération décida de se dématérialiser pour devenir un être collectif, des méta-artistes.

À l’origine, les habitant·e·s de l’ouvert, c’est ainsi qu’on les appelait, cultivaient la création en compagnie, toujours en compagnie, peuplé·es d’autres êtres, nouant des amitiés fondamentales et générant une joie si curieuse qu’elle n’appartenait plus à l’art des humain·es.

Iels créèrent ensemble, dans un jeu de mondes, une zone intermédiaire entre le réel et le virtuel pour court-circuiter les formes figées de l’art comme de l’existence et nous rendre sensibles à la diversité des semis, des êtres, des choses, des pensées, des âges et des goûts en constantes transformations, jamais fixé·es.

© Groupe Hall Noir

« Jeu de mondes » a été présentée en version béta à l’occasion des Rencontres Monde·s Multiple·s 2021.

La Version 2.0 est exposée à l’occasion des Rencontres Monde·s Multiple·s 2022. Elle propose sa métamorphose en une substance collective et active, aux langages multisensoriels, visuels et tactiles…

Les voyageurs et voyageuses naviguent dans des réalités superposées dans l’espace du Château d’Eau – Château d’Art grâce à des visio-casques de Réalité Virtuelle (VR) qui leur permettent d’explorer librement les œuvres numériques. Avec des airs de cosmonautes, iels vont découvrir une réalité alternative, visiter des mondes parallèles, traverser cette substance, où la circulation dans l’espace virtuel est la même que celle dans la pièce réelle.

En permettant aux utilisateurs et utilisatrices de visio-casques de se déplacer physiquement dans la pièce, l’immersion est totale. Il est même possible de jouer avec la superposition pour permettre aux expérimentateurs et expérimentatrices de s’asseoir sur une chaise, se coucher dans un lit, courir, s’autoriser de grands mouvements entre le monde physique et les mondes virtuels.

© Antre Peaux Bourges

Infos pratiques

Jeu de mondes 2.0 – Hall Noir – Du 17 novembre 2022 au 15 janvier 2023. Entrée libre – Ouvert du mardi au dimanche de 15h à 19h.

Château d’Eau – Château d’Art, Place Séraucourt, 18000 Bourges.

L’exposition est fermée le samedi 24 décembre, dimanche 25 décembre, samedi 31 décembre et dimanche 1er janvier.

https://antrepeaux.net