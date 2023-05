Bourg-des-Comptes. Le château du Boschet est prêt à vous faire danser

Le Boschet festival fête sa première édition les 3 et 4 juin 2023. Le château du Boschet à Bourg-des-Comptes (Ille-et-Vilaine) accueille deux jours de musiques électroniques et actuelles en plein air. Une programmation pointue et éclectique et un cadre magnifique pour une première édition qui fait envie !

Oyez, oyez, braves gens ! Damoiselles et damoiseaux ! Troubadours, faites rugir les trompettes, les tambours ! Le Boschet vous convie les 3 et 4 juin 2023 à Bourg-des-Comptes pour la première édition de son festival !

Niché dans la campagne brétillienne, à une vingtaine de kilomètres au sud de Rennes, le château du Boschet fut édifié au temps du Roi Soleil, dans la deuxième moitié du XVIIe siècle. Il est l’œuvre de Pierre de Lescouët, grand chambellan de Philippe d’Orléans, frère de Louis XIV. Courtisan de qualité, homme du grand siècle imprégné de Versailles. Il invente le Boschet dans l’esprit de son temps. Entièrement classé monument historique, le château du Boschet est une véritable curiosité, très loin des austères châteaux bretons, qui vous passionnera par son histoire et les personnages qui l’ont façonné.

La volonté des propriétaires, Bénédicte et Maxime Truchard, est d’ouvrir le château à des événements culturels. Le Boschet Festival, via l’association Boschet Event (Loi 1901), durera 2 jours, et se veut éclectique, tant par la musique que ses activités. Concernant la musique, pour la première édition, le festival prône l’émergence, entre artistes locaux et nationaux. Différents styles musicaux seront proposés, afin d’attirer tous types de public.

Le premier jour fera la part belle aux musiques électroniques avec de la house, de l’italo disco, de l’afrobeat et de la techno. Le second sera dédié aux musiques en live avec des artistes pop, rock et rap.

Concernant les activités, il y en aura pour tous les goûts : couture, tatouage, massage, visite du château et ses jardins, tournoi de palets et château gonflable sont prévus.

Programmation

Samedi

Darzack (techno), Paris

Cleft (techno), Rennes

Bubs (disco), Paris

Nemour (house), Rennes

Comme ça (disco), Rennes

Do Joad (house), Rennes

Söwe (house), Rennes

Mowi (house), Rennes

Formika (organic house), Rennes

Into The Woods avec Savage Block Partys (afrobeat), Paris : Jojo SK, Dogzout, Kaïlys Emkay, JRNY

Dimanche

Jeanne Bonjour (pop & chanson française), Rennes

Funky Randy (rap), Rennes

Moundrag (psych rock), Paimpol

Les 3 Fromages (rock), Rennes

Tempo Tempo ! (musiques actuelles), Bourg-des-Comptes

Guadal Tejaz (rock), Rennes

Dizaon (rock), Bourg-des-Comptes

Infos pratiques

Samedi 3 juin : 11 h 30 – 4 h

Dimanche 4 juin : 11 h 30 – 23 h

25 min depuis Rennes /1 h depuis Nantes

Gare Guichen — Bourg-des-Comptes

Camping sur place

Parking disponible

Billetterie