RENNES JEUNE PUBLIC. CONCERT DE BOOM BOOM KIDS LE 20 MARS

L’Étage et Les Tombées de la Nuit présentent Boom Boom Kids aux Petits Dimanches, les concerts jeune public de L’Étage le 20 mars 2022.

Après le succès de leur Incredible drum show, les Fills Monkey, alias Yann Coste et Sébastien Rambaud, ont créé Boom Boom Kids, spectacle musical et burlesque autour des percussions, spécialement adapté et conçu pour les enfants. Un show plein d’humour, piquant et rythmé, dédié au jeune public et mêlant virtuosité, jonglerie, poésie et mime.

Pour incarner leurs deux personnages de «sales gosses », ils ont fait appel à des batteurs de talents, Eliott Houbre et Stéphane Bournez, qui ont débuté respectivement à l’âge de 8 et 9 ans (Stéphane Bournez est par ailleurs enseignant de batterie et directeur musical de deux orchestres d’harmonie). Autant dire qu’ils connaissent la musique !

Après avoir fait leurs premières armes sous le nom de Kids Monkey, ils reviennent avec ce nouveau spectacle «humorythmique» complètement frappé et débordant d’une énergie communicative, véritable show musical ne ressemblant à aucun autre, à la mise en scène soignée et au rythme calé au millimètre.

Un voyage musical, drôle et poétique, au cœur du rythme et de la percussion… interdit aux adultes !

> L’Étage, esplanade Charles-de-Gaulle • 15h30 et 17h30 • 8€ Tarif plein, 4€ Tarif Sortir ! Durée : 50 minutes • De 6 à 12 ans • Réservation à la billetterie du Liberté ou sur leliberte.fr

Adresse

L’Étage

Esplanade Charles-de-Gaulle

Coordonnées

infos@lestombeesdelanuit.com

02 99 32 56 56

www.lestombeesdelanuit.com