Alexis HK. Un Bobo playground en tournée

Le musicien Alexis HK sera en concert à la salle du Confluent de Montfort-sur-Meu vendredi 9 février 2023 à 20h30, après un passage à l’Olympia le 25 janvier. Il présentera son 8e album, sorti le 23 septembre 2022 et intitulé Bobo Playground. Alexis HK se dirige avec cet album vers la couleur, l’expérimentation et un jeu poétique et musical. Avec Unidivers, revivez le parcours de l’artiste.

L’auteur, compositeur et interprète Alexis HK s’amuse avec Bobo Playground de la société. Entre le one-man show et la chanson, avec son inimitable air de ne pas y toucher, l’artiste égrène pour ce nouvel album les sujets d’actualité et tape là où ça fait mal. Parmi ses cibles se trouvent les bobos parisiens et les autres : un Donald Trump qu’il imagine soudainement bienveillant « Le Tweet » un rappeur senior et radoteur « Comme un rappeur » ; le portrait d’une mère célibataire qui traîne sur « Tinder » ; un jeune homme ayant déjà bravé moult interdits avant même sa majorité « 18 ans » ; Avec « Ville lumière », il clôt l’album de manière surprenante car il est question du sort des sans-abris.

Bobo Playground est une reprise ludique qui justifie à elle seule le titre de l’album. Entre ritournelles obsédantes et petits jeux de massacre, l’album est une cour de récréation permettant de se libérer de la morosité ambiante. L’artiste mêle le style hip-hop en conservant ce goût merveilleux de la langue, avec la mise en bouche précise et inspirée qui le démarque depuis toujours. La nonchalance de la voix d’Alexis HK s’accorde à ses arrangements minimalistes et souvent décalés.

Avec sa plume aiguisée et déroutante et sa voix chaude, Alexis HK, poète funambule en équilibre, chante avec humour, avec tendresse et sans cynisme, mais néanmoins une élégante ironie.

Parcours de l’artiste :

Alexis HK, de son nom de naissance Alexis Djoshkounian, est né le 2 avril 1974 à Poissy (Yvelines). Son père est cadre commercial et sa mère est assistante de direction. Au cours de son adolescence, Alexis HK change souvent de lycées mais étudie aussi la musique, bercé par les chansons de Georges Brassens. Il obtient son baccalauréat au lycée Saint-Louis de Paris puis étudie la philosophie à la faculté de lettres de Nanterre.

En 1997, il se fait remarquer par Olaf Hund du label Musiques Hybrides et enregistre un premier CD, Anti-héros notoire. Il est distribué en petite quantité à la fin de ses premiers concerts. Le titre « C’que t’es belle » obtient une place sur la compilation Petites scènes en chanson. Il enchaîne les concerts, accompagné par Emmanuel Chabbey à la contrebasse, Philippe Létang à la guitare, Peyo Lissarrague aux percussions et à la batterie, les frères Riou : Marc à la flûte et Grégoire à l’accordéon.

Son second album, Belleville, est publié en 2002. Il rencontre le succès et signe quelques mois plus tard chez Labels. Alexis HK se lance alors dans une série de concerts et on le voit entre autres au Printemps de Bourges, aux Francofolies de La Rochelle. Les albums vont se succéder : L’Homme du moment (2004), C’que t’es belle en live (2005), Les Affranchis (2009).

Après ce dernier, le virtuose de l’écriture donne 130 concerts (en France, Suisse, Belgique et Canada) et monte pour la première fois sur la scène de l’Olympia en 2010. Un nouvel album, Le Dernier Présent, sort en 2012. Il a également présidé le jury du 3e Prix Georges-Moustaki à la Sorbonne en 2013.

En mai 2016, il donne un concert à Granges-sur-Vologne avec 270 choristes et fait salle comble. Il sort en 2017 un album reprise Georges & moi suivi par deux ans de tournées avec le spectacle des chansons de Georges Brassens, mis en scène par François Morel. L’année suivante, il sort l’album Comme un ours en 2018, suivi en 2020 par Comme un Ours (live). Dans ce dernier, le père d’Alexis HK écrit les paroles de « Cerisier » et Alexis HK rend hommage aux attentats du 13 novembre 2015 avec le titre « Marianne ».

Avec ses 26 ans de carrière, Alexis HK fédère un public large et fidèle et demeure avant tout un raconteur capable d’enchaîner des histoires irrésistibles, en observant son époque avec une bonne dose de dérision.

Il obtient la reconnaissance du milieu professionnel et de ses pairs : Grand Prix ou Coup de Cœur de l’Académie Charles Cros à chaque album ; Prix SACEM Francis Lemarque 2012 ; Prix Félix Leclerc au Canada ; nomination Révélation Scène aux Victoires de la musique 2012. Il est fait Chevalier des Arts et des Lettres en 2016.

Homme de scène émérite, Alexis HK enchaîne les grands festivals et les spectacles aux mises en scène soignées qui poussent régulièrement le public aux standing ovations lors de ses tournées, comptant au moins une centaines de représentations pour chaque spectacle. Alexis prend régulièrement part à des projets multi-artistes, aux côtés de personnalités comme Olivia Ruiz, Renan Luce, François Morel, Aldebert ou encore Tryo.

Avec Bobo Playground, c’est une nouvelle page de sa longue carrière qui s’écrit, avec notamment un passage attendu à l’Olympia 25 janvier 2023. « Quand on commence une carrière de chanteur c’est une phrase qu’on espère écrire un jour. Mais quand on commence dans les années 90, on ne l’écrit pas sur des réseaux sociaux qui s’adressent au monde entier. On l’écrit dans un journal et il n’y a pas de date. C’est juste un rêve lointain », écrivait-il sur sa page facebook en début d’année 2023. Ce rêve est désormais sur le point de se réaliser.

INFOS PRATIQUES

Concert Bobo Playground, vendredi 9 février 2023, Salle Le Confluent, 20 rue Cotelais, Montfort-sur-Meu (35)

Tout public, à partir de 8 ans

Durée : 1h30

Tarif : de 10 à 22 € sur réservation

Pour retrouvez les dates des concerts et pour toutes les réservations