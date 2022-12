Blintage, techno sorcière à l’Antipode de Rennes

La musicienne Blintage sortira son second EP le 15 décembre 2022 à l’occasion d’un apéro-concert à l’Antipode de Rennes. Ce sera pour elle le moment de présenter son univers chanson techno grâce à un live audiovisuel travaillé dans le cadre du programme d’accompagnement artistique Horizons dont elle a bénéficié cette année.

Blandine Robert, alias Blintage, vous donne rendez-vous à l’Antipode le 15 décembre 2022 pour un apéro-concert qui marquera la sortie de Pelle à tarte Face B, son second EP. Ce sera également une des dernières étapes du programme Horizons, puisque Blintage faisait partie des quatre projets musicaux retenus cette année par ce programme d’accompagnement artistique piloté par le Jardin moderne et l’Antipode.

À l’origine, Blandine Robert ne se destinait pas à une carrière musicale, et c’est vers le théâtre qu’elle s’est d’abord orientée. Pourtant, avec un père organiste d’église, elle a baigné toute son enfance dans les musiques anciennes et classiques, faisant quelques détours par la chanson française de Georges Brassens ou Jacques Brel, découvrant la pop à l’adolescence seulement. Le chant aussi a toujours été présent dans sa vie, depuis le chœur d’église et jusqu’aux cours de chant lyrique au conservatoire d’art dramatique. Arrivée à Rennes en 2012, de son Berry natal, elle prend de plein fouet la richesse musicale de la ville, la rave party. « Dès que j’entendais du boum boum, ça me plaisait trop ! », s’amuse-t-elle à dire.

Commencent alors les premiers bidouillages avec juste un looper et un micro, puis le projet Blintage Cover, des morceaux célèbres repris à la sauce voix et électronique. Le projet est remarqué par les Trans Musicales qui la programment à l’Ubu en 2017, puis, en 2018, à une série d’ateliers d’éveil musical à destination des habitants de l’EHPAD de l’Hôtel-Dieu à Rennes.

En 2019 apparaît ce qui sera une influence majeure pour Blintage : le duo Kompromat, formé du producteur de musique électronique Vitalic et de la chanteuse Rebeka Warrior (Sexy Sushi, Mansfield TYA.). « Ça a été l’esprit créatif que je cherchais comme inspiration », confie celle qui cite encore la productrice et chanteuse Grimes, l’electroclash de Miss Kittin & The Hacker ou la synthwave de Dead Can Dance, autant de formations où la voix féminine est prédominante, ensorcelante.

Marchant dans les pas de ces exemples, Blintage crée un mélange pop de voix très chantée et de techno au kick affirmé qu’elle baptise techno witch wave (wave techno de sorcière ?). Son premier morceau, « Pour rien », ouvre les vannes de l’écriture et de la composition. « Au premier confinement, je me suis immergée parce que j’avais envie d’écrire, j’arrivais plus à dormir, fallait que ça sorte », raconte-t-elle. Le premier EP, Pelle à tarte, Face A, paraît en 2021 et Blintage prépare dans la foulée le second, Pelle à tarte, Face B, pensé comme la suite et fin d’un premier « disque » digital.

Pelle à tarte, Face B poursuit la lancée du premier EP dans un univers techno tout aussi dansant que chantant. Les paroles se font toutefois moins ésotériques (« La face A comme Absolument pas rationnel, comme allégorie », peut-on lire sur la page Bandcamp du premier volume) et plus sociales, voire politiques, féministes. La musicienne rappelle son talent pour les covers en ouvrant l’EP sur une libre interprétation lyrique du fameux air « L’amour est un oiseau rebelle » (Carmen, Georges Bizet) et en l’achevant par une reprise de « Something In The Way » de Nirvana.

© Jean-Adrien Morandeau pour I’m from Rennes

En 2022, Blintage est repérée par le programme d’accompagnement artistique Horizons, piloté par le Jardin Moderne et la MJC Antipode. Celui-ci fait bénéficier à des artistes ou groupes rennais de formations pour mieux appréhender les différents aspects de l’industrie musicale, de la communication à la scène, et de possibilités de répéter et de jouer à des événements. Blintage a ainsi pu participer à l’ouverture de saison du Jardin moderne en septembre et c’est dans ce cadre encore qu’elle présentera son second EP à l’Antipode le 15 décembre.

Pour cet événement, elle jouera les six morceaux de l’EP avec une projection des clips réalisés pour accompagner la sortie (dont deux sont déjà sortis). Une occasion privilégiée d’aller découvrir l’univers vibrant de cette artiste prometteuse.

