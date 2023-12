Organisé par la Mairie de Bignan dans le Morbihan avec le Comité des Fêtes et l’Amicale Moto Bignanaise, les organisateurs proposent aux visiteurs de leur faire découvrir le marché de Noël 2023 tout au long de la journée du samedi 16 décembre 2023. Les artistes, qui composent la compagnie Tan An Elleil et le conteur Olivier Sessa leur feront vivre la magie de Noël !

Au programme : une vingtaine d’exposants ; spectacles de feu et déambulations de la troupe Tan An Elleil ; spectacles du conteur Olivier Sessa ; balade et défilé de motos illuminées ; balade avec les ânes ; photos avec le Père Noël ; Buvette et restauration sur place.

Les motos illuminées de l’Amicale Moto Bignanaise partiront du centre de Bignan en fin d’après-midi pour une arrivée au cœur du bourg à 18h.

Association Moto Bignanaise

Le conteur Olivier Sessa sera accompagné de sa marionnette.

Originaire d’Etel dans le Morbihan et après avoir parcouru la France, il revient en terre bretonne en 2021 et s’installe à Croisty (56), au plus près de la nature et des arbres. Conteur, comédien et musicien depuis vingt-cinq ans, ses récits sont à la fois légers et touchants, drôles et profonds. L’artiste y mêle le conte et la musique au service d’une quête intérieure. Olivier Sessa raconte le monde qui est le sien, le cœur tendu vers l’horizon. Ses contes touchent le public, l’amusent et l’étonnent !

Olivier Sessa

Olivier Sessa interprètera

A 10h30 puis à 11h15 : à la Bibliothèque de Bigan : le Mouflet

est une adaptation libre et joyeuse du conte traditionnel La Moufle, une histoire qui fait chaud au cœur en plein cœur de l’hiver. Autour du refuge pour les animaux frigorifiés, le spectacle raconte la joie du partage et de la solidarité : en duo avec Anne-Sophie Masson

A 14h : place de la mairie (dans l’ancienne cantine) : Awen

est le grand Cerf Blanc qui sort du Pays des Brumes pour enchanter le monde de douceur et de poésie. Nimue, telle une muse, le guide dans cet univers qui n’est pas le sien. D’autres personnages apparaissent ensuite, nimbant les brumes qui le suivent et l’entourent d’une musique éthérée et onirique. Les Hommes n’empruntent plus les sentiers du rêve et de la poésie parce qu’ils en ont perdu le chemin…

A 15h : devant la mairie : la graine de folie : est-ce un oiseau extraterrestre qui sème des histoires et plante des graines de folie ? Bientôt nous aurons tous en commun autour du cou un joyau dont les pouvoirs pourraient bien nous être révélés !

A noter : en cas d’intempéries le spectacle aura lieu à la médiathèque

A 15H45 : place de la mairie : contes du Bois d’En Haut. Il se raconte que tous les soixante-dix ans, Orin la Gardienne du Bois d’En Haut, doit faire le tour des Sept Forêts Sacrées. Les dignes représentants du Peuple Fée du Huelgoat qui lui succèdent cheminent le Tro ar Goadoù, le Tour des Forêts

conte : le mouflet

La compagnie Tan An Elleil, originaire de Quinoualc’h dans le Finistère, est un groupe spécialisé dans l’Art de Rue qui propose des spectacles en déambulation mêlant les marionnettes, la musique, les échassiers, la danse et le spectacle de feu. C’est dans l’imaginaire breton et celtique, entrelacé d’un monde onirique, que Tan Elleil puise son inspiration depuis 2008. La Cie Tan an Elleil propose des spectacles tout au long de l’année, des festivités au printemps tels le carnaval, des rencontres d’été comme la Saint-Jean, des festivals, des fêtes médiévales et des défilés. Elle n’oublie pas ni la saison sombre avec la fête de la Samhain et d’Halloween, ni les fééries de fin d’année avec ses animations et ses marchés de Noël. Aujourd’hui, la compagnie compte six spectacles différents, reliés par la volonté de partager poésie et onirisme avec le public. Avec sa musique au répertoire folk, celtique et pagan, composée de harpe, de nyckelharpa, de vielle à roue, avec ses chants, ses danses et ses marionnettes, l’objectif de ces artistes est de faire rêver petits et grands.

la Cie Tan An Elleil

A 19h : sur le parking du presbytère : spectacle Flammes éphémères de la Cie Tan Elleil. A la nuit tombée, lorsque Nemain la Lune s’apprête à veiller sur le sommeil des Hommes, l’ancienne forêt semble s’éveiller ! Seraient-ce des rires et des murmures ou le bruit du vent ? ou de la musique avec de simples jeux de lumières ou bien encore l’ombre d’une créature de la Forêt ? Le public se laissera porter par ces Flammes Éphémères où se jouent d’anciens rites du Petit Peuple. Sa magie promet d’éblouir les spectateurs.

Infos pratiques

Marché de Noël, spectacles, et animations diverses : bourg de Bignan le samedi 16 décembre 2023