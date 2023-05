Bignan. Rendez-vous aux jardins de Kerguéhennec les 3 et 4 juin 2023

Pour sa 19e édition, Les Rendez-vous aux jardins invitent les visiteurs gratuitement à venir écouter et explorer le parc paysager du domaine de Kerguéhennec à Bignan dans le Morbihan, les samedi 3 et dimanche 4 juin 2023. Sur le thème des musiques du jardin, le public pourra profiter des ateliers, des jeux, des spectacles musicaux et des représentations de cirque qui lui seront proposés tout le week-end. Ce temps fort sera aussi l’occasion pour le château de Kerguéhennec de dévoiler le fleurissement de sa cour d’honneur.

Pour explorer le parc paysager du Domaine de Kerguéhennec à Bignan et ses jardins à la française, pour écouter les sons du jardin avec les chants des oiseaux et les bruissements des feuilles avec une oreille différente, l’événement les rendez-vous aux jardins organise de nombreuses et différentes animations, pour petits et grands, le premier week-end du mois de juin 2023 dédié au patrimoine naturel : animations nature avec la découverte ou la redécouverte des plantes ornementales ou comestibles ; activités musicales et spectacles de cirque pour tous dans le parc du château ; série de jeux et de visites en pleine nature ; activités pratiques, telles que les constructions d’instruments de musique, de carillons ; projections de courts métrages, etc. Plusieurs intervenants spécialisés participeront à cette manifestation et animeront des conférences en lien avec la nature et la préservation de la biodiversité. La déambulation autour de toutes ces merveilles promet une balade dans une ambiance détendue et sereine pour tous les visiteurs.

Pour la première fois cette année, le Domaine de Kerguéhennec inaugure son projet de refleurissement complet des abords du château. Le public pourra également apprécier les massifs à découvrir dans la cour d’honneur et son fleurissement pour l’été 2023. Le paysagiste Michel Collin animera une conférence sur place et présentera ce projet de refleurissement de la cour d’honneur. Ce sera également l’occasion de se remémorer l’histoire et l’évolution de ce jardin à la française avec les différentes essences. Michel Martino, spécialiste des espèces végétales, organisera également une visite de l’arboretum et présentera les différentes essences d’arbres.

Michel Martino éco-paysagiste et guide naturaliste

Le programme complet des samedi 3 et dimanche 4 juin 2023

Les moments de découverte

Visite sur les traces des jardiniers d’hier et d’aujourd’hui : 20 minutes pour aller à la rencontre de Pierre Jarry et Pierre Goter, jardiniers du Comte Lanjuinais au 19e siècle, mais aussi de ceux qui entretiennent ce parc paysager de nos jours : samedi et dimanche à 11h30 ; 14h30 ; 15h30 ; 16h30 et 17h30.

Visite ornithologique : une balade sensorielle de 30 minutes avec l’animateur nature Michel Martino pour partir avec lui à la découverte du chant des oiseaux de la forêt et des lisières, en utilisant des appeaux : uniquement le dimanche dès 14h30 et toutes les 45 minutes ensuite.

Spectacle participatif Le Son de la sève : deux musiciens accueilleront le public dans une forêt d’arbres creux, transformés en instrument de musique. Le public assistera à une transformation de la nature et à une improvisation musicale et collective pour découvrir des sonorités uniques : à découvrir pendant 45 minutes le samedi à 15h et le dimanche à 14h et à 16h.

Spectacle Floe : pure et dénuée de tout artifice, un corps à un espace. Un homme apparaît, disparaît selon les aspérités d’une sculpture. Il chute, grimpe, attend, se suspend, glisse, chute à nouveau puis se relève, etc., dans des actions et des contraintes physiques à jouer et à déjouer. Floe, mêlera scénographie et chorégraphie. Pour sa réalisation, une collaboration est née entre Jean-Baptiste André, l’artiste de cirque et Vincent Lamouroux, l’artiste plasticien : pendant 25 minutes le dimanche à 15 h puis à 17h.

Spectacle Floe Jean baptiste André

les ateliers

Jeux buissonniers : pour construire de petits instruments de musique à partir d’éléments de la nature, de récupération pour créer une musique verte : organisés par Marie Delenclos ou Fabien Rio de l’association Des graines et des brouettes : environ pendant ½ heure, les samedi et dimanche de 11h à 18h.

Atelier sensoriel Art-monie pastel : pour vivre en famille une expérience sensible et artistique, entre musique et création au pastel avec Stéphanie Leroy pendant 45 minutes, le dimanche à 15 h, 16h ou 17h.

Construction de carillons : pour apprendre à créer de la musique dans votre jardin avec cet atelier de construction encadré par Priscille Vasse de Plumes et papillons : durée 45 minutes, le dimanche de 14 h à 18h.

Jeux en pleine nature

Grimpe arbres : L’association L’arbre à Lutik propose une animation pédagogique, l’occasion de grimper dans les arbres du parc, d’entrer en contact avec les végétaux pour mieux les connaître et les préserver.

Jeux de piste sensoriels : pour partir à l’aventure à travers le Domaine, et récolter les indices pour trouver l’énigme : avec les médiateurs du Domaine pendant 75 minutes, uniquement le dimanche à 11h

Parcours Le jardin au naturel : déambulation pour tous dans l’ancien potager du Domaine grâce à un parcours en 5 étapes : de plaisirs simples, pour offrir aux familles une pause les pieds dans l’herbe et des rêves plein la tête : les samedi et dimanche de 11h à 18h en pleine liberté et autonomie.

Jeux en autonomie : un espace sur la terrasse nord du château sera dédié aux familles et les accueillera pour jouer : coloriage, jeux des 7 familles du domaine de Kerguéhennec ou memory, etc : en continu entre 11h et 18h le samedi et le dimanche.

Quizz sonore : pour tendre l’oreille et pour reconnaître les sons du jardin : encadré par les médiateurs du Domaine : en continu entre 11h et 18h le samedi et le dimanche.

À Kerguéhennec, la nature est ainsi, toujours source d’émerveillement.

Infos pratiques : Les rendez-vous aux jardins

Visite du parc paysager du Domaine de Kerguéhennec à Bignan (56)

Les samedi 3 et dimanche 4 juin 2023

Horaires d’ouverture des deux journées :

de 11h à 18h

Tout public

Entrée libre et gratuite

https://www.kerguehennec.fr/spectacles-evenements/les-rendez-vous-aux-jardins