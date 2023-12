Un texte proposant de récupérer des voitures à la casse au profit de personnes dans le besoin a été adopté par le Sénat, le mercredi 13 décembre 2023, projet de loi porté par Daniel Salmon, sénateur EELV d’Ille-et-Vilaine. A Betton, dans ce même département, le garage Mobil’Insertion est justement en pointe dans ce domaine et propose plusieurs services. Il emploie des personnes en insertion et répare des véhicules destinés à des personnes en précarité. Unidivers vous propose d’en découvrir les activités…

Daniel Salmon, en visite chez Mobil’Insertion (second en partant de la gauche)

Appelés aussi garages associatifs ou garages sociaux, les garages solidaires se développent de plus en plus dans notre pays. Ils s’adressent à un public en difficulté. En 2020, on en comptait une centaine, ils étaient 150 en janvier 2023, et actuellement ils sont au nombre de 200, dont 24 dans les quatre départements bretons. Leur rôle est de proposer des solutions de mobilité en rendant plus accessible la voiture individuelle sur les territoires, afin de faciliter l’insertion sociale et professionnelle des personnes éloignées de l’emploi. Les garages solidaires bénéficient d’un agrément délivré par l’Etat en tant que Structure d’Insertion par l’Activité Economique (SIAE).

Créé et dirigé par Guillaume Diulein, il y a juste une année au lieu-dit la Primelais à Betton, le garage automobile Mobil’Insertion a plusieurs cordes à son arc pour accompagner des personnes en difficulté soit socialement, professionnellement ou encore financièrement. Il aide certains d’entre eux à retrouver un emploi sur le territoire et permet à d’autres d’entretenir et de réparer leur voiture. Il propose aussi la location de véhicule à un prix abordable. Mobil’Insertion est un garage solidaire ! Déjà avant le vote de la proposition de loi de l’écologiste Daniel Salmon, le garage avait une forte clientèle avec une liste d’attente pour la prise de rendez-vous, alors maintenant on peut facilement imaginer son succès !

Le soutien à l’emploi. Mobil’Insertion est un garage comme un autre : la seule différence avec un garage classique, ce sont les bénéficiaires de ses prestations, qui sont envoyés par les prescripteurs référencés tels : le Pôle emploi ; la Mission locale qui vient en aide aux jeunes gens âgés entre 16 et 26 ans sortis du système scolaire et sans diplômes en poche ; le point accueil emploi de Rennes Métropoles ; Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) ; les associations pour l’insertion sociale. L’offre s’adresse à des personnes qui ont besoin d’une voiture pour trouver un emploi ou pour une formation. Le garage solidaire embauche des chômeurs de longue durée. L’objectif est de leur faire suivre un parcours d’insertion socioprofessionnel sur deux années. Actuellement le garage compte six salariés en insertion.

Les réparations. Le garage Mobil’Insertion fonctionne comme un garage ordinaire. Dans l’atelier, il y a des capots ouverts, des réparations mécaniques en cours, des voitures suspendues sur ses trois ponts élévateurs. Alors que le marché des voitures d’occasion a augmenté de 30%, le loi de Daniel Salmon, maintenant adopté, va permettre de récupérer des véhicules classés en Crit’air 3 sur la pollution, dès lors qu’ils sont encore en bon état : cela concerne les véhicules diesel de 2006 à 2010 et ceux à essence de 1997 à 2005, normalement destinés à la casse. En effet, le constat montre que beaucoup de personnes en précarité ont du mal à trouver un véhicule alors que des dizaines de milliers de voitures encore en état de fonctionner partent à la casse chaque année, depuis la prime à la conversion. Elles finissent broyées chez le carrossier, alors que certaines d’entre elles n’ont que 30 000 ou 40 000 kilomètres au compteur et sont encore dans un état exceptionnel. Mobil’Insertion procède à leur entretien et avec quelques réparations, il permet de les faire rouler. En 2023, ce sont pas loin de 200 réparations qui ont été réalisées.

La location. Mobil’Insertion propose à la location : 22 voitures, 13 scooters et 2 vélos électriques. La location d’une voiture revient à 7,50 euros par jour. Pour un vélo à assistance électrique ou un scooter, il faudra compter entre 2 et 4 euros par jour, des tarifs abordables qui peuvent améliorer une situation précaire. Les 22 voitures à la location ne seront pas suffisantes face aux besoins en 2024 ! Mobil’Insertion attend aussi l’arrivée de voiturettes, ces voiture ne demandant pas de permis de conduire. Cette année, Il y a eu 4 000 jours de location

Infos pratiques

Mobil’Insertion Soladarauto 35

La Primelais Betton (Ille-et-Vilaine)

Contact : mobilite@ais35.fr et/ou 02 99 37 91 00

Pour trouver un garage solidaire en Bretagne :

https://www.selfgarage.org/garages-par-region/liste-departement-Bretagne.html