Betton. Les cabarets du marché, une étape incontournable durant l’été

Rendez-vous incontournables de l’été à Betton, les Cabarets du marché prennent leurs quartiers les dimanches d’été sur la place de la Cale. Concert de rock, musiques traditionnelles, blues, chanson française, et aussi un karaoké acoustique et collectif cette année ! Cette programmation musicale savoureuse et éclectique met en appétit les petits et les grands à l’entrée du marché dominical jusqu’au 10 septembre 2023.

18 juin : Bagatelle Storm Trio – New Orleans

Au matin du 19ème siècle, la Bagatelle, un jeu dérivé du billard est très populaire aux États-Unis. On imagine les tripots où se jouaient d’intenses parties déchaînant des tempêtes de passions autour du jeu, de la boisson, du vivre ensemble ! Le tout en musique. Aujourd’hui, le billard se joue sur un tapis de velours, il demande de la précision : l’art du beau geste. C’est un peu tout ça Bagatelle Storm : trois musiciens passionnés qui « jouent » ensemble et remettent au goût du jour ces mélodies qui ont fait naître le jazz, ces rythmes endiablés qui ont essaimé dans le monde entier, le tout sur un tapis de velours.

Musiciens : Nicolas MAILLET : clarinettes, chant et pieds. Alexandre TANET : guitare et chant. François TAVARD : trombone et chant.

2 juillet : Bourvil & Compagnie – Chanson

Un répertoire varié et convivial centré sur les compositions de Bourvil, à l’occasion du 50e anniversaire de sa mort, qui s’accompagne de nombreuses chansons de ses contemporains : Fernandel, Brassens, Trenet ou Henri Salvador… Le ton est volontairement moderne et énergique ! L’humour est aussi omniprésent, que ce soit dans le choix des œuvres que dans les interventions orales qui ponctuent le spectacle.

Guitare, accordéon, contrebasse et chants : tout est là pour offrir une belle présence visuelle et musicale, et inviter chacun à chanter avec nous ou à se lancer dans quelques pas de danse !

9 juillet : Les gars d’en bas – Jazz / Swing

Les gars d’en bas est le fruit d’une rencontre musicale et amicale de musiciens bretons et tchèques autour de la musique jazz et swing manouche. Les textes poétiques, majoritairement du chansonnier polyglotte Grégoire Brun, sont mis en musique dans une esthétique Chanson/Jazz/Swing.

Sur scène, la complicité des personnages crée un spectacle envoûtant. Guitares, contrebasse, accordéon, clarinette et saxophone vous emportent vers des sonorités acoustiques, chaudes et naturelles. Cosmopolites, ils vous plongent dans un univers de poésie et de voyage musical. Vous avez pu les croiser sur les belles scènes de Jazz à l’Ouest à Rennes, Club Jazz Dock à Prague, Circus Bende à Amsterdam…

23 juillet : Hamawassa – blues touareg / reggae

La musique du groupe Hamawassa mélange le blues touareg traditionnel avec des sons reggae world saisissants ! « De la Bretagne au Niger… » Hama nous chante la vie Nomade, les rencontres…

30 juillet : Purple Gibs – rock

Tantôt les pieds sur terre tantôt onirique, Purple Gibs n’a de cesse de vous balader du planant au concret, du brutal au psychédélique. La Folk comme base, les compositions s’enrichissent de différents univers (rock, blues, soul…). Nous vous invitons à venir partager ce moment intimiste et poétique aux mélancolies sincères.

6 août : Jour de Fête – Cabaret swing

Trois silhouettes se découpent dans le halo. Gina est une chanteuse à la gouaille provocatrice et sensuelle. Elle est accompagnée de Léon, guitariste un peu roublard et de Diego, contrebassiste faussement dandy complètement loufoque. Chargés de peps et de bonne humeur, ils nous entraînent dans un cabaret insolite, piochant joyeusement dans le répertoire de la chanson française et s’amusant avec les spectateurs au détour d’un morceau. De Mistinguett à Boris Vian, de la Java Chauve à l’Homme à la Moto, de La Môme Catch-Catch à Hôtel du Nord, le trio sème son grain de folie, dans une mise en scène jubilatoire et une musique pleine de fraîcheur. Pour tous les jeunes, d’hier et d’aujourd’hui.

MENTIONS :

Titre/Groupe : Jour de Fête. Sous-titre/Genre : Cabaret swing

Avec : Émilie DROUET (Gina, chant), Corentin ROTUREAU (Léon, guitare), François SAUMONNEAU (Diego, contrebasse)

13 août : Raul y Manoloco – Jazz cubain

Le groupe Raul y Manoloco, basé à Rennes, est né il y a près de dix ans de la rencontre de 2 auteurs compositeurs ; l’un est cubain et l’autre breton. Très vite, une complicité s’installe entre eux. Elle donne naissance à une collaboration riche, où les histoires musicales et les parcours de vie se croisent en musique.

20 août : French song del mundo – Musique du monde

Une Guitare… Une Voix… Un Looper. Lorsqu’Ourdia et Niko rencontrent le Looper, le flash est immédiat, le duo devient trio, quartet, orchestre… Tout est possible, leur seule limite : le plaisir. Ils construisent leurs morceaux en live et vous livre un répertoire de composition cent pour cent fait maison !

Inclassable et éclectique. De la Bossa au hip hop, du blues au reggae, ce duo vous invite à les rejoindre dans un tourbillon d’énergie avec pour seule volonté vous faire chalouper… et plus si affinités.

27 août : Little Tom – Blues

« Ne vous fiez pas à son air et à sa gouaille juvéniles : au gré des rencontres et des expériences musicales, Little Tom s’est forgé une expérience qui en fait véritablement un taulier de la riche scène nantaise ! Dans la plus pure tradition de ses musiques de cœur, armé d’une simple guitare acoustique et d’un harmonica, Little Tom s’est entouré de talentueux musiciens : Arnaud Gobin à la contrebasse, Cyril Durand à la batterie et aux percussions !

Ce troubadour folk et blues nous offre de savoureuses compositions et des interprétations toujours très personnelles de titres tantôt iconiques, tantôt méconnus, de Jimmy Reed, JJ Cale ou Bob Dylan, sa grande inspiration. Voir et entendre le band de Little Tom, c’est une immersion assurée dans un pan de la musique populaire américaine, interprétée avec énergie, sensibilité et authenticité ! » – Nicolas Deshayes (Soul bag)

3 septembre : Harvest Moon Trio – swing vocal

Les soirs de pleine lune, au détour d’une chanson, voici 3 voix qui s’accordent et s’entremêlent, portées par le swing d’une contrebasse marron, et d’une guitare branchée, pour vous faire voyager dans l’histoire de la musique américaine… Évocation intimiste des cabarets New-yorkais, allant du swing des Andrew Sisters, aux arrangements vocaux des Mills Brothers, Harvest Moon Trio vous invite à une escapade musicale poétique et entrainante.

Marion Thomas : chant/balais – Éric Le Guichard : chant/contrebasse – Bertrand Thépaut : chant/guitare. Arrangements : Harvest Moon Trio.

10 septembre : Les Sales Gosses – chanson française

Les Sales Gosses, ce sont une violoniste à la voix malicieuse et sucrée et un accordéoniste aussi tendre qu’espiègle, toujours accompagnés de leur fascinant bouclophone. L’entremêlement des instruments, l’amour des mots, des mélodies, ça nous surprend, on est ému, on est mordu, on est épris.

Avec des compositions tour à tour comiques, poétiques et parfois réalistes, avec des parfums de Brésil, de sirop d’érable et des reflets de bords de Seine, ils nous emportent. C’est un cabaret chanson des temps modernes qui frappe à votre porte. Comme deux jolis mômes qui veulent refaire le monde façon guinguette des années folles, ils posent un regard neuf sur nos airs surannés…