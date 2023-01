Rennes. Ben Bertrand au Musée des beaux-arts dimanche 22 janvier

Les Tombées de la Nuit et L’Antipode, dans le cadre du festival Autres Mesures, présentent Ben Bertrand qui viendra donner à Rennes un voyage musical hypnotique le dimanche 22 janvier 2023.

Info de dernière minute : le concert Qui parle ombre, qui devait réunir Gavin Bryars et le duo Midget à l’Antipode, est annulé. Ce dimanche sera tout de même l’occasion de fêter l’ouverture du festival Autres Mesures avec un concert de Ben Bertrand au Musée des Beaux-Arts.

Clarinettiste basse et compositeur, l’artiste belge détourne son instrument en utilisant des boucles et des pédales d’effets. Il transforme ainsi les sonorités de la clarinette en sons électroniques et crée un voyage musical hypnotique. Synthèse d’influences très diverses, l’univers qu’il déploie s’articule autour des musiques traditionnelles et ancestrales, des minimalistes américains comme Steve Reich ou Terry Riley ou encore des musiques électroniques actuelles. Ben Bertrand réussit habilement la passerelle entre extrême modernité et références au passé.

Dimanche 22 Janvier 2023 16:00 > 16:45 Musée des Beaux-Arts, Quai Emile Zola, Rennes, 45mn. Gratuit.