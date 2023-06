Belle-Ile-en-Mer. Le festival Lyrique-en-Mer célèbre ses 25 ans

Pour son 25e anniversaire, le festival Lyrique-en-Mer proposera une programmation internationale d’artistes du mercredi 26 juillet au samedi 12 août 2023. Il mettra à l’honneur la musique d’opéra et la musique sacrée et se déroulera à Belle-Ile-en-Mer dans le Morbihan. Philp Walsh, pianiste et également directeur artistique du festival est heureux d’annoncer deux concerts exceptionnels, l’un pour l’ouverture et l’autre pour la clôture du festival. Unidivers revient aussi sur la programmation de ces trois semaines de festivités.

Philip Walsh

Outre les têtes d’affiche des deux concerts, une excellente équipe de chanteurs et de musiciens sera réunie pour le festival Lyrique-en-Mer, sur toute l’île pour cette saison anniversaire. La qualité de présentation sera merveilleuse, que ce soit pour l’opéra, Didon et Enée, ou le drame de La Passion selon Saint Jean de Bach. Les femmes pionnières, qui dans un monde masculin ont su composer une musique incroyable, seront mises à l’honneur en particulier Sarah Bernhardt, qui a fait de Belle-Île-en-Mer sa deuxième résidence. Il y aura des chansons de passion romantique ou d’amour pour la voix et la guitare et une soirée souvenir sur les 25 ans d’opéra sur l’île. 150 chanteurs prépareront le Gloria de Antonio Vivaldi en une journée pour le quatrième Venez chanter !

Concert d’ouverture du festival : mercredi 26 juillet à 19 h 30, au jardin botanique à Le Palais : Nemanja Radulović et son ensemble Double Sens joueront la musique de leur album Roots. Nemanja Radulovic est l’ange noir de sa génération. Musicien prodige et concertiste fougueux, il galvanise les troupes de l’Ensemble Double Sens. Le jeune violoniste serbe parcourt les scènes du monde sur les chemins escarpés de ses interprétations hors normes et prodigieusement musicales.

Nemanja Radulovic et Double Sens

Clôture du festival : samedi 12 août, à 20 h 30, en l’Église de Bangor

Avec une complicité toute naturelle, Anne Queffélec avec son fils Gaspard Dehaene offriront un récital de piano à deux et quatre mains, sur les musiques de Claude Debussy (1862-1894), de Robert Schumann (1810-1856), de Joseph Haydn (1739-1809), de Ludwig von Beethoven (1770- 1827) et de Franz Schubert (1797-1828). Le piano réunit majestueusement la mère et le fils. C’est elle qui a transmis la passion du piano à son fils, actuellement l’un des plus talentueux de sa génération, très attiré par le répertoire romantique et les musiques d’aujourd’hui.

Anne Queffélec et Gaspard Dehaene

Les autres rendez-vous à noter :

Hymne à la musique de femmes, regroupées sous le vocable de compositrices : vendredi 28 juillet, à 20 h 30 à l’église de Locmaria. Musique vocale de Clara Schumann (1819-1896), De Fanny Zippora Mendelssohn (1805-1847) et de Cécile Chaminade (1857-1944).

Clara Schumann Fanny Zippora Mendelssohn Cécile Chaminade

Opéra Didon et Enée, de Henry Purcell (1659-1695) : le dimanche 30 juillet à 20 h 30 à la salle Arletty, rue des Remparts à Le Palais

Concert jeune public : le lundi 31 juillet à 18h au Jardin botanique à Le Palais

Éléonore Gagey et Guillaume Bléton : le mardi 1er août à 20h30 à l’église de Locmaria. Réciproquement mezzo soprano et guitariste compositeur, le duo livrera les secrets d’une passion amoureuse, avec des sentiments dépeints dans des musiques hispanophones aux rythmes endiablés et suaves. Le guitariste était plus tourné vers le jazz et le rock avant de découvrir le conservatoire et la musique classique.

Opéra Didon et Enée, de Henry Purcell (1659-1695) : le vendredi 4 août à 20h30 à la salle Arletty, rue des Remparts à Le Palais

Venez chanter ! mardi 8 août à 18h30, à l’église Saint-Gérand de Le Palais : Gloria de Antonio Vivaldi (1678-1741) et Zadok the Priest, l’hymne de Georg Friedrich Haendel (1685- 1759)

Hommage à Sarah Bernhardt pour les 100 ans de sa mort : le mercredi 9 et jeudi 10 août à 20h, à la Pointe des Poulains. Sarah Bernhardt, actrice, peintre et sculptrice, a été la première grande comédienne internationale, mais elle était surtout une femme libre, engagée et rebelle. Elle avait choisi pour sa résidence secondaire au sein du fortin de la Pointe des Poulains, un havre de paix dans le joyau de l’île morbihannaise.

Sarah Bernhardt Son fort à la Pointe des Poulains

Les Musiques sacrées seront à découvrir dans les différentes églises de Belle-Ile-en-Mer : La Passion selon Saint-Jean de Jean-Sébastien Bach

Église Saint-Pierre et Saint-Paul de Bangor : jeudi 3 août à 20h

Eglise Saint-Gérand de Le Palais : lundi 7 août à 20h

Eglise Notre-Dame de l’Assomption de Locmaria : vendredi 11 août à 20h

A l’issue de tous ces concerts, le public peut échanger avec les artistes autour d’un verre. Chaque été, de grands compositeurs de musique classique font une escale de rêve à Belle-Ile-en-Mer. Au fil des années, le festival a accueilli des chanteurs internationaux issus de maisons prestigieuses telles que le New York Metropolitan Opera, l’Opéra de Paris, la Scala de Milan ou encore le Covent Garden de Londres.

