Belle-Île-en-Mer. Le festival Belle Île on Air revient au Palais

Unique festival insulaire de musiques actuelles éco-responsable et populaire, Belle Île On Air se déroule dans le cadre féerique du Bois du Génie au pied des remparts de la Citadelle Vauban à le Palais (Belle Île en Mer) les 1er et 2 juillet 2022.

En février 2008, une bande d’amis bellilois mordus de musique ont l’idée de créer un festival dans le cadre séduisant du bois du Génie afin de contribuer à l’animation de l’été insulaire. Quelques mois après, TommEo, qui signifie en breton « Il fait chaud », est né et lance sa toute première édition de Belle Ile On Air ! Un pari audacieux, peut-être un peu fou, que l’équipe de TommEo va mener jusqu’au bout : Les artistes acceptent de venir jouer sur la petite scène municipale et les insulaires prêtent mains fortes ! Plus de 800 festivaliers participeront à cette 1ère édition de Belle Île On Air. Après deux ans de pause et pour fêter cette quinzième édition, toute l’équipe de Belle Île on Air vous donne rendez-vous.

Au programme le vendredi 1er juillet

ALIZARINA QUARTET : Alors que l’époque est à la réduction des formations, Alizarina s’entoure ! Véritable chef d’orchestre d’une formation électro-world qu’il rêve depuis longtemps, Simon Phelep va chercher de nouvelles sonorités sans trahir ses premiers amours balkaniques.

HUMAN PATTERN : Après un voyage à Berlin, et un véritable coup de foudre pour la techno minimale allemande, Human Pattern se lance le défi de reproduire les sonorités chirurgicales des machines électroniques et les textures abstraites des synthétiseurs uniquement avec son instrument : le saxophone.

PRAKTIKA : Producteur et DJ français, c’est en 2014 que Jérôme Fouqueray alias Praktika pose ses machines en Afrique de l’Ouest. Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Mali, Nigeria, Bénin, Tchad, Sénégal… Autant de pays qui composent aujourd’hui le rythme de vie de Praktika toujours à la recherche de nouvelles sonorités, pratiques et d’expériences musicales.

Au programme le samedi 2 juillet

LOMBRE : Enfant du rap, c’est la sincérité de ≠Fauve qui déclencha l’envie d’aller plus loin. L’avatar Lombre pouvait vivre avec la rage de son modèle Georgio qui l’anime toujours, la sagesse d’un Ben Mazué ou d’un Gaël Faye et les valeurs – l’honnêteté et l’humilité – de Bigflo et Oli qui sont siennes.

JIVE ME : Avec une identité musicale tranchée et inclassable, le 1er album de JIVE ME vous offre un mélange atypique entre une électro imposante, et une voix soul sublimant la mélancolie des textes.

DAVID WALTERS : “Soul Créole !”. Deux mots suffisent à David Walters pour qualifier sa musique. Le point d’exclamation servant à appuyer la radicalité et la foi en son propos. Multi-instrumentiste, DJ, compositeur et animateur TV, David Walters revient à la musique avec un nouvel album “Soleil Kréyol”, à sortir début 2020 sur Heavenly Sweetness.

Festival Belle Île on Air à Le Palais sur l’île de Belle Île en Mer, les 1er et 2 juillet 2022

Informations pratiques :

Liaison de la presqu’île de Quiberon jusqu’à Le Palais par bateau avec la compagnie Océane

Pour rejoindre Quiberon : Liaison entre la gare d’Auray (TGV) réalisé par le Tire-Bouchon (train)

Possibilité de rejoindre l’île en bateau depuis Vannes et Port-Navalo

Tarifs :

Pass 1 jour : 30€

Pass 1 jour + camping : 40€

Pass 2 jours : 55€

Pass 2 jours + camping : 75€

