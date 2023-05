Trois expositions sont à découvrir au BPS22 – Musée d’art de la province de Hainaut à Charleroi (Belgique), du 20 mai au 27 août 2023. Parmi elles, Le secret des couleurs d’Adrien Lucca, qui plonge la Salle Dupont dans la pénombre pour interroger la nature de la couleur.

Dans la Salle Dupont du BPS22, Adrien Lucca (Paris, 1983) trouble notre perception dans une vaste installation qui rassemble le fruit de ses recherches. Peintre de formation, il utilise la lumière et la couleur comme matériaux en piochant dans des techniques issues du monde industriel et scientifique (spectrométrie, électronique, informatique, etc.) pour créer de nouvelles formes et construire des expériences visuelles.

Artiste spécialiste de la couleur et de la lumière, Adrien Lucca consacre son œuvre à l’exploration des mécanismes visuels fondamentaux ; depuis le processus de représentation jusqu’à la compréhension des effets subjectifs qu’ils produisent sur l’œil humain. Réfutant le cloisonnement de l’art et des sciences, cette exposition se présente telle une aventure curieuse et passionnée à la recherche du secret des couleurs.

Adrien Lucca est aussi professeur à l’École Nationale Supérieure des Arts Visuels de La Cambre, à Bruxelles. Il poursuit ses recherches sur les relations complexes qu’entretiennent la couleur et la lumière. Le secret des couleurs est sa première exposition individuelle et institutionnelle en Belgique.

Adrien Lucca © Leslie Artamonow

Le secret des couleurs se découvre en deux temps. La première et principale partie de l’exposition est immersive et produite spécifiquement pour le BPS22 ; l’installation est composée de neuf œuvres distinctes qui concentrent le fruit des recherches que l’artiste mène sur la lumière et la couleur depuis près de 15 ans. La seconde partie rassemble un ensemble d’œuvres, réalisées par l’artiste depuis 2009, qui met en avant son processus de travail depuis ses premières études de couleur jusqu’aux dernières peintures réalisées spécialement pour l’exposition, en passant par ses recherches sur le verre, matériau de prédilection de l’artiste, et ses projets d’intégrations architecturales en vitrail.

© Leslie Artamonow

© Leslie Artamonow

Méta peinture n°6, rouge-noir, 2023 © Leslie Artamonow

Maquette v.0.2.8.4 – étude monochrome : 5 échelles – 3506 points de lumière, 2015 © Leslie Artamonow

Adrien Lucca, D65 n°6.1, gamut, Y = 50@66,7%, 2014 © Leslie Artamonow

Les autres expositions

Dans la Grande Halle industrielle du musée, Glory VI. Au temps où nous n’étions pas des hommes est une anthologie des préoccupations conceptuelles de l’artiste italien Pietro Fortuna (Padoue, 1950). L’exposition présente notamment une nouvelle série d’œuvres sculpturales réalisées spécifiquement pour le BPS22. L’ensemble est exposé de manière linéaire, dans une perspective qui échappe à toute lecture symbolique. Car l’intention de l’artiste est précisément de libérer le processus créatif du mandat métaphorique et finaliste que l’art, héritier de la modernité, exalte encore aujourd’hui.

Une dernière proposition d’Émelyne Duval (Lobbes, 1987) occupe le petit espace de l’Entresol. L’artiste y expose ses images détournées avec finesse et dérision.

Infos pratiques

BPS22 Musée d’art de la Province de Hainaut – 22 Bd Solvay, 6000 Charleroi, Belgique

Musée accessible du mardi au dimanche, de 10h à 18h. Fermé le lundi, les 24/12, 25/12, 31/12, 01/01 et lors du montage des expositions.

Tarifs : 6 € / seniors : 4 € / étudiants et demandeurs d’emploi : 3 € / -12 ans : gratuit. Groupes de minimum 10 personnes : 4 € / personne

Guides : 50 € ou 60 € (week-end) par groupe de 15 personnes maximum.

Gratuit pour les écoles et les associations (visite + atelier) sur réservation préalable. Découvrez toutes nos activités de médiation sur le site web BPS22