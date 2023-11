Morbihan. Pour être bien dans vos chaussures, rendez-vous à Beignon chez Emma Bottière

Emma Pillier exerce la profession de cordonnière-bottière. Il y a deux ans, elle a créé son propre atelier rue du Chenot à Beignon dans le Morbihan. Elle répare les chaussures et multiples articles de cuir de sa clientèle et fabrique des chaussures et des bottines sur mesure, entièrement fait-maison et made in Bretagne. Unidivers a découvert son atelier…

Depuis toujours, Emma Pillier entretient une passion pour les activités manuelles et artistiques. Elle aime marier le beau à l’utile. En parallèle, elle a toujours porté des bottines, et plus encore quand celles-ci sont de couleur rouges ! Alors, au moment de son orientation professionnelle après l’obtention de son baccalauréat, elle se souvient s’être intéressée quelques années auparavant à un prospectus proposant une formation de fabrication de souliers (au surplus ceux-ci étaient rouges). Elle décide alors de se renseigner sur cette profession. Hélas, peu d’entreprises embauchent des apprentis, encore moins quand il s’agit de personnel féminin. Celles-ci conseillent à Emma de se diriger plutôt vers la mode… Mais Emma sait ce qu’elle veut : c’est « fabriquer des chaussures« , donc elle persiste dans ses démarches.

Après de nombreuses tentatives, elle obtient une réponse positive de la Maison Berluti, bien connue (souliers de luxe, prêt-à-porter de créateur, maroquinerie et sur-mesure). Elle accueille Emma en 2007 pour deux années passionnantes de formation. Emma se familiarise avec le métier de cordonnière-bottière avec bonheur et ténacité également grâce à des expériences en réparation et en fabrication partout dans le pays pendant son tour de France avec les Compagnons du Devoir, aussi à l’étranger notamment en Nouvelle Zélande et à Barcelone en Espagne.

Emma Pillier a 32 ans quand elle choisit de fonder son atelier à Beignon pour confectionner des chaussures et ne pas rompre avec la géographie de la Bretagne à laquelle elle est très attaché. C’est ainsi qu’Emma Bottière est créée en juillet 2021 au cœur de la mythique forêt de Brocéliande.

Emma répare les chaussures et tous les objets de maroquinerie que ses clients ont fait le choix de conserver une fois remis en état plutôt que d’acheter du neuf ! La plupart des articles en réparations sont des chaussures, bottes et bottines, mais aussi toutes sortes d’articles en cuirs plus spécifiques : sacs divers, collier pour chien, bottes d’équitation, santiags (patins, talons, redresses bouts, fers bouts, soin complet), chaussures de clown (remplacements des fausses trépointes, collages complets des semelles), baskets de ville (pose de semelles complètes). A chaque fois Emma refait les revers, les coutures et s’applique autour d’un bon entretien.

Emma Pillier n’est pas une cordonnière classique. Dans son atelier elle confectionne aussi des chaussures et des bottines 100% fait main et entièrement sur mesure, qui s’adressent aux hommes et aux femmes. Ses créations sont proposées à une clientèle qui souhaite des articles à la fois confortables, robustes et assortis de nombreux renforts pour la solidité. Emma est ouverte à toute proposition et favorise les échanges avec les personnes venues la rencontrer. Avec elle, tout est possible : elle peut réaliser une création d’après une photo ou un dessin confié par le client et après un devis établi entre les deux parties. Il lui arrive de fabriquer des chaussures pour des pointures de grandes tailles, parfois hors normes : par exemple du 50 ou plus ! Elle peut également modifier les formes, créer son propre patron pour des personnes qui rencontrent des difficultés à se chausser dans les commerces.

Une cliente satisfaite raconte : « Le collier de mon chien fabriqué par Emma en a vu des baignades, en eau de mer comme en eau douce, de la pluie, de la boue etc. Il reste impeccable ! Il a juste besoin d’un peu de graisse de temps en temps, pour nourrir le cuir !«

Le cuir le plus utilisé par Emma est d’origine bovine (vache), car elle privilégie les cuirs robustes. Sur demande, elle peut réaliser des chaussons pour bébés en peau d’agneau avec de la laine de mouton pour la doublure. Mais généralement les créations pour enfants sont rares, car l’enfant grandit vite et que l’époque des familles nombreuses dans lesquelles toute la fratrie profitait de la même paire de chaussures, est révolue : les créations d’Emma sont faites pour durer dans le temps !

Les cuirs utilisés chez Emma Bottière proviennent de plusieurs fournisseurs : des petites tanneries françaises dans le Sud-Ouest et dans le Grand-Est qui acceptent de travailler avec des artisans ; des intermédiaires du Grand-Ouest qui valorisent la fin de collections issues de l’économie circulaire, provenant d’Italie et d’Espagne.

« Je peux ainsi coupler les valeurs de respect des écosystèmes, de consommation locale, de rencontres humaines, de recherche artistique et j’exerce mon savoir-faire en toute liberté », conclut Emma Pillier…

Le petit nouveau arrivé récemment : des bottines deux œillets, en cuir noir grainé, solide et élégant avec des semelles en gommes cousues. Elles ont été travaillées avec des formes aux bouts plus effilés.

INFOS PRATIQUES

‌‌Emma Bottière : réparations et créations de chaussures artisanales

Contact : 06 52 46 27 95 ou emmabottiere@laposte.net

Adresse : 9 rue du Chenot à Beignon (56)

Site internet :