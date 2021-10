BÉCHEREL. RENDEZ-VOUS AVEC LE ROI ARTHUR ET ÉLAINE ASTOLAT

Du 23 octobre au 7 novembre 2021, durant les vacances de la Toussaint, la Maison du livre de Bécherel vous plonge dans l’univers des légendes arthuriennes, notamment d’Élaine d’Astolat, en compagnie d’Inès Cassigneul.

Pendant les vacances de la Toussaint, la Maison du livre propose un cycle autour des légendes arthuriennes, à la rencontre des personnages qui gravitent autour du Roi Arthur, et tout particulièrement autour d’Elaine d’Astolat, victime de l’amour qu’elle portait pour Lancelot du Lac, et que la comédienne et metteure en scène Inès Cassigneul met au premier plan, tant sur scène qu’en broderie

Pierrick Lemou – Trio Râle des douves



Au programme pour les vacances : expositions, ateliers, récits et concert.

Pour vous initier ou simplement redécouvrir les grandes figures ou les grands lieux de la légende arthurienne, l’exposition “Arthur” sera visible jusqu’au 12 novembre.

Vous pourrez aussi découvrir dans l’auditorium de la Maison du livre jusqu’au 7 novembre la Tapisserie du jeu de l’oie créée par la compagnie Sentimentale Foule et une centaine de brodeurs et brodeuses volontaires pour accompagner les spectacles narratifs de La carte d’Élaine et Vierges Maudites !.

Le 23 octobre à 16h30, après deux ateliers de broderies collectifs du 3 octobre et du 7 novembre (complets), Inès Cassigneul présentera une variation de la Carte d’Élaine.

Dans Vierges Maudites !, Élaine d’Astolat n’est pas morte, mais bien partie à la conquête du chevalier Lancelot. Son aventure initiatique est représentée sur scène par de grandes broderies : une carte géographique et un jeu de l’oie.

Le 3 novembre à 15h, la Maison du livre accueil Pascal de Châteaubourg, conteur au Centre de l’Imaginaire Arthurien pour 1h30 de contes accompagnés par une harpe celtique.

Pour clore la thématique du cycle arthurien, le 7 novembre à 17h, le Trio Râle des douves proposera aux visiteurs une approche inédite des musiques et chants du XIIIe siècle avec des instruments d’époques et modernes.

Atelier typo de Maïté Rouault

Inès Cassigneul / Sentimentale Foule Résidence d’automne

Après une première collaboration avec Inès Cassigneul pour la 31e Fête du livre en 2019 avec des ateliers et un Marathon de broderie, l’aventure autour de la légende d’Elaine d’Astolat se poursuit. La Maison du livre accueille une nouvelle fois à Bécherel l’autrice, comédienne et metteuse en scène pour une résidence à l’automne 2021.

Inès Cassigneul est formée au jeu et à la dramaturgie l’université Toulouse Jean Jaurès ainsi qu’à l’École supérieure de Théâtre de Bordeaux (ESTBA). Elle participe comme comédienne ou comme collaboratrice artistique à différentes créations dont celles du Groupe Apache, de l’École Parallèle Imaginaire, et du Collectif du Théâtre de Lorient (Les Possédés). En 2016 elle crée avec Paul Dupouy Sentimentale Foule pour élaborer des créations théâtrales et narratives, dont Éducation sentimentale (workshop de cartographie sensible, 2016), La carte d’Elaine (spectacle musical, 2019).

Sentimentale Foule

La Tapisserie du Jeu de l’Oie Ouvrage collectif – matrimoine imaginaire Exposition du 23 octobre au 7 novembre 2021

3300 heures de travail, une centaine de volontaires et de mètres de laine pour cette tapisserie de 2m60 par 3m10, et seulement 4kg !

Inès Cassigneul a réuni des brodeuses amatrices ou professionnelles pour réaliser un ouvrage lié à la légende d’Elaine d’Astolat. Sur le mode symbolique du jeu de l’oie, cette tapisserie trace la carte d’une île d’Amour en pleine apocalypse. L’ouvrage textile, dirigé par Muriel Fry, Inès Cassigneul et Delphine Guglielmini, a été réalisé lors d’ateliers et d’un Marathon de broderie (Fête du livre 2019).

Inès Cassigneul par Laurent Guizard

Au programme en résumé :

– Le Jeu de l’oie, exposition d’une grande tapisserie brodée

> du 23 octobre au 7 novembre

– Vierges maudites ! un spectacle narratif par Inès Cassigneul

> samedi 27 octobre à 16h30

– Spectacle de contes et harpe celtique par Pascal de Chateaubourg

> mercredi 3 novembre à 15h

– Un atelier de broderie pour participer à la réalisation d’un ouvrage collectif

> dimanche 7 novembre de 14h à 16h30

– Un concert de musique et chant médiévaux par le Trio Râles de douves

> dimanche 7 novembre à 17h

– L’autrice, comédienne et metteure en scène Inès Cassigneul / Sentimentale Foule est en résidence de création du 23 au 27 octobre 2021



Toutes les animations sont gratuites et sur inscription au : 02 99 66 65 65 ou maisondulivre@rennesmetropole.fr

! Profitez des vacances pour visiter l’exposition consacré à l’artiste breton Han Psi, et participer aux ateliers en autonomie autour de l’artiste et de la typographie. Un atelier typographie sera animé par Maïté Rouault à la Maison du livre le mercredi 27 octobre à 14h30 pour aborder le dessin typographique à partir de tampons de bois gravés !