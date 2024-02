La Maison du livre de Brécherel propose une saison farouche avec l’exposition Sauvage ? jusqu’au 14 juin 2024. Cette exposition présente les illustrations de Delphine Jacquot issues de l’album documentaire éponyme écrit par Alexandre Galand aux éditions du Seuil Jeunesse. Autour de cet événement, des expositions et ateliers Mascarades ! d’Anneclaire Macé sont à prévoir.

La Maison du livre de Bécherel, à mi-chemin entre Rennes et Saint-Malo, a été créée en 2011 par la Communauté de communes du Pays de Bécherel en tant que Maison du livre et du tourisme. Elle a rejoint Rennes Métropole en 2014. Espace permanent de découverte du livre et des écritures sous toutes leurs formes d’expression, elle valorise autant la littérature que la photographie, l’illustration, l’édition, la calligraphie, la BD, le théâtre. Elle s’intéresse aussi à l’artisanat du livre et aux techniques de fabrication : reliure, sérigraphie, gravure, imprimerie…

« Habitée » par des expositions autour du livre et des écritures, la Maison du livre de Bécherel propose l’exposition Sauvage ? jusqu’au 14 juin 2024. Les illustrations de Delphine Jacquot, extraites de Sauvage ? d’Alexande Galand (édition du Seuil Jeunesse, 2022) y seront exposées.

Sauvage d’Alexandre Galand et Delphine Jacquot, éditions du Seuil Jeunesse, 2022.

Après une formation de dessinateur-maquettiste et un diplôme en Communication aux Beaux-Arts de Rennes, Delphine Jacquot a suivi des cours d’illustration aux Beaux-Arts de Bruxelles. Depuis elle a illustré plusieurs albums pour la jeunesse aux éditions Thierry Magnier et Didier Jeunesse. Elle a remporté le Grand prix de l’illustration 2014 pour son album Les aventures improbables de Peter et Herman (Les fourmis rouges, 2013).

Ces illustrations issues d’un superbe album documentaire nous permettent de nous interroger sur la notion de sauvage. Qu’est-ce qui est sauvage, qu’est-ce qui ne l’est pas, qu’est-ce qui ne l’est plus ? Enrichies par les textes d’Alexandre Galand, les illustrations colorées de Delphine Jacquot plongent le visiteur de l’exposition dans l’histoire des sauvages de toutes sortes et sur le regard qui leur est porté.

Dans le cadre de cette programmation, Anneclaire Macé expose également à la Maison du livre de Bécherel jusqu’au 14 juin 2024 : la plasticienne se saisit d’un chapitre de l’exposition Sauvage ? pour inventer des masques tour à tour colorés, torturés et joyeux. La Mascarade !, une forme artistique originale qui laisse place à l’imaginaire et à la nature…

Masque, réalisation Anneclaire Macé Masque, réalisation Anneclaire Macé

Enfin, à cette occasion, un atelier mascarade avec Anneclaire Macé aura lieu le mercredi 28 février 2024 : une création de masques en carton et en éléments de récupération, et réalisation d’une photo masquée, en lien avec l’exposition Mascarade !.

Expositions Sauvage ? de Delphine Jacquot et Mascarade ! d’Anneclaire Macé à la Maison du livre de Bécherel jusqu’au 14 juin 2024

Entrée libre. Tout public.

Atelier lascarade avec Anneclaire Macé le mercredi 28 février 2024 à 15h

Gratuit Tout public à partir de 7 ans | Durée 1h30

Sur inscription au 02 99 66 65 65 ou à l’adresse mail : maisondulivre@rennesmetropole.fr