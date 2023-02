Bécherel. Les livres empreintés de Michel Danton à la Maison du livre

L’exposition Les livres empreintés de Michel Danton se tiendra à la Maison du livre de Bécherel du 11 février au 17 mai 2023.

Cette exposition croise plusieurs formats et inspirations autour d’un artiste : Michel Danton, peintre et amoureux des livres. Il nous a enchanté par le passé avec ses Enluminures pour Louis Guilloux (en lien avec la Maison Louis Guilloux, l’artiste s’était emparé des manuscrits de l’auteur briochin afin de les sublimer par la peinture) et son exposition Steno Stone (l’artiste venait toucher tous les publics en nous livrant avec ses peintures, ses connaissances sur ce langage écrit d’une autre époque : la sténographie.)

© François Daguisé

© François Daguisé

© François Daguisé

Cette fois, Michel Danton continue de nous surprendre en nous livrant une exposition de peintures dans laquelle les livres se font pinceaux et sont encore et toujours une source d’inspiration pour l’artiste bibliophile… Cette exposition est complétée par une série de photos de l’artiste dans son atelier par le photographe François Daguisé, qui a su saisir les gestes de l’artiste-artisan au travail.

Ce qu’en dit l’artiste

“En même temps que l’exposition, un livre est paru, intitulé Des achevés. Pendant son élaboration et son écriture, j’avais aussi le désir de créer des images. Je les ai recherchées longtemps en rêvant qu’elles puissent s’accorder selon mes vœux encore confus aux discrets et indispensables « achevés d’imprimer » dont il était question dans l’ouvrage. Après de nombreux essais, des traces provenant directement de « l’objet livre » m’ont paru intéressantes, juste présence. Plus ou moins épaisses selon le nombre de pages, les tranches des livres ne semblent pas à première vue une ressource. Mais enduites d’encre et pressées sur une feuille blanche, la chevelure ou le faisceau abondant et souple des pages offre soudain des grâces d’une variété inattendue et avec un peu d’assiduité, geste d’impression après geste d’impression, une collection d’images légères, de figures fugaces comme des fumées se laissent saisir. Elles m’auront amené à exercer un « petit métier » nouveau, imprévu : peintre emprunteur d’empreintes. Ce qui se rapproche un peu de voleur d’ombres… Les voici réunies, noires et parfois auréolées de couleurs vives.”

© François Daguisé

En complément

L’expo comme un écho de l’autre actualité de l’artiste : la sortie de l’ouvrage Des Achevés qui signe la passion de Michel Danton pour l’objet-livre. Ce livre tout juste sorti aux éditions Le temps qu’il fait, sera consultable dans l’exposition.

“Grave, léger, clair ou hermétique, qu’il fasse rire, pleurer, qu’il me tombe des mains ou

m’enthousiasme, il est un petit rituel dont je suis adepte pour marquer au passage cette

gratitude : je lis l’achevé d’imprimer. Toujours discret mais jamais introuvable.” Michel Danton

Visites et ateliers accompagnés pour les groupes sur demande auprès de la Maison du livre.

Visite de l’exposition et lectures par l’artiste le WE de la Fête du livre (8, 9 et 10 avril).

Infos pratiques

Exposition Les livres empreintés, peintures de Michel Danton et photographies de François Daguisé. Du 11 février au 17 mai 2023 à la Maison du livre – 4 route de Montfort – 35190 Bécherel. Plus d’infos sur le site web