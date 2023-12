Si vous n’avez pas encore posté votre lettre au Père Noël, voici quelques beaux livres à ajouter à votre liste. Et pour faire plaisir à un tonton cuistot, une maman sportive, un cousin artiste, ou un papa bucolique, vous ne manquerez plus d’idées à la fin de cet article.

Laissons les amateurs de cuisine s’inspirer des plus grands chefs comme Pierre Hermé ou s’évader vers des destinations exotiques. Pour revenir ensuite prendre une boisson chaude au coin du feu.

Accompagné de Linda Vongdara, Pierre Hermé nous invite avec La pâtisserie végétale (Solar, 2 novembre 2023) à revisiter de grands classiques mais en version végétale. Étonnant et gourmand !

Pâtisserie végétale de Pierre Hermé et Linda Vongdara, éditions Solar, 2023.

Pour les amateurs de cuisine étrangère, misez sur le Vietnam ou l’Arménie. Vietnam gourmand (Mango, 24 novembre 2023), ce livre unique de Nathalie Nguyen illustré par Mélody Ung vous fera découvrir la gastronomie et l’art de vivre à la vietnamienne (Feuilleter).

Mantchouk (Hachette, 25 octobre 2023) propose les recettes conviviales de la famille Petrossian. Une histoire culinaire pleine d’originalité et d’inventivité, reflet de l’atmosphère de la boutique restaurant du dix-septième arrondissement de Paris (Feuilleter).

Et pour finir cette rubrique culinaire, Délices en tasse (La Plage, 8 novembre 2023) de Laura Veganpower ravira les gourmands adeptes de cocooning avec ses 60 boissons chaudes à savourer sous son plaid, au coin du feu.

Vietnam Gourmand de Nathalie Nguyen, illustrations de Mélody Une, éditions Mango 2023.

Mantchoul de Mikaël Petrossian, éditions Hachette, 2023.

Délices en tasse de Laura Veganpower, éditions La Plage, 2023.

Après la gourmandise et le réconfort, il est indispensable de bouger. Voici une petite sélection pour les sportifs. En 2023, beaucoup ont vibré devant la coupe du monde de rugby. Découvrez les légendes d’hier et d’aujourd’hui dans Légendes du rugby (Talent éditions, 6 décembre 2023) de Thibaut Geffrotin, un très beau livre photo enrichi d’anecdotes, de courtes biographies et de récits de matchs mythiques de 1893 à nos jours.

Légendes du rugby de Thibaut Geffrotin, Talent éditions, 2023.

2024 sera incontestablement l’année des jeux olympiques. C’est l’occasion de réviser ses classiques. 100 héros des jeux (Solar, 16 novembre 2023) d’Alain Lunzenfichter propose 100 portraits des plus grands champions des Jeux Olympiques à travers 128 ans de compétitions.

Pour pratiquer un sport à la maison, optez pour Le grand livre du yoga (Mango, 27 octobre 2023). Pour une initiation ou en complément de vos cours habituels, ce livre accessible à tout le monde est idéal pour découvrir ou raviver tous les bienfaits du yoga, à travers 52 véritables séances d’une heure (Feuilleter).

100 héros des jeux d’Alain Lunzenfichter, éditions Solar, 2023.

Le grand livre du Yoga de Béatrice Burgi et Sandrine Cossé, éditions Mango, 2023.

La vie est faite de passions. Peinture, dessin, couture, jardinage, vous trouverez forcément un beau livre adapté à l’ami ou parent que vous souhaitez combler.

La Fondation Louis Vuitton propose actuellement une exposition de l’œuvre de Mark Rothko. Rothko ( Citadelles&Mazenod, 2023) est le catalogue de cette exposition. Album soigné, il devient l’ouvrage de référence permettant d’approfondir l’œuvre de l’artiste.

Les Éditions Diane de Selliers proposent toujours des livres magnifiques dans de superbes écrins. Cette année, les plus chanceux recevront peut-être Les poésies d’Emily Dickinson illustrées par la peinture moderniste américaine (Diane de Selliers, octobre 2023). Après une préface signée Lou Doillon, le volume associe 162 poèmes à 170 peintures modernistes américaine de 62 peintres différents de la première partie du XXe siècle (Feuilleter).

Si vous rêvez vous-même de devenir artiste, voici comment apprendre à dessiner les personnages. Pour progresser, il faut dessiner chaque jour. C’est ce que propose 365 personnages faciles (Mango, 17 novembre 2023) de Lise Herzog. Les premiers sont très simples. Progressivement, les modèles deviennent plus complexes ; vous apprendrez ainsi, pas à pas, à dessiner les mains, rendre les expressions du visage, composer un buste, à ombrer, pour obtenir un dessin de plus en plus réaliste (Feuilleter).

Poésies d’Emily Dickinson aux éditions Diane de Selliers, 2023.

365 personnages faciles de Lise Herzog, éditions Mango, 2023.

Pour les fans de musique et plus spécialement d’Orelsan, Civilisation Tour (La Martinière, 10 novembre 2023) est le livre album de sa tournée. Pour la première fois, plus de 160 photos, dont de nombreuses inédites, capturées par son ami et photographe de talent Felix AAA sont réunies dans cet album, véritable objet artistique (Feuilleter).

Prendre soin de l’environnement, c’est aussi réduire nos achats compulsifs de vêtements. La bible de l’upcycling (Marabout, 30 août 2023) de Francis Choin, vous apprend à transformer les vêtements usagés et les tissus oubliés en habits durables et confortables. À vos ciseaux pour réaliser onze projets simples et renouveler votre garde-robe.

Toujours un œil sur l’environnement avec un livre de jardinage. L’encyclopédie de l’autosuffisance (Marabout, 8 novembre 2023) de Carla Emery vous enseigne toutes les techniques pour ne plus dépendre du système. L’auteure livre son expérience de vie à la campagne et propose des conseils pratiques pour l’autosuffisance alimentaire : potager, élevage, apiculture ou encore conservation des aliments. Il y est également mentionné des techniques de soins naturels pour les affections courantes, la fabrication de produits d’entretien ou encore la construction de bâtiments (Feuilleter).

La bible de l’upcycling de Francis Choin, éditions Marabout, 2023.

L’encyclopédie de l’autosuffisance de Carla Emery, éditions Marabout, 2023.

Restons au coeur de la nature. Elle est sans aucun doute la source d’inspiration pour les plus beaux livres de photos.

Nous en avons connues de spectaculaires ces derniers mois. Tempêtes (Ouest france, 13 octobre 2023) du photographe chasseur de tempête Mathieu Rivrin, en capte toute la force et la beauté. Un livre magnifique sur la force de l’océan lors de ces phénomènes climatiques sur le littoral finistérien.

Apprendre à connaître les animaux pour toujours mieux les respecter. Aujourd’hui la science a prouvé que les animaux ressentaient des émotions. Le forestier allemand Peter Wohleben nous le montre artistiquement avec ce très bel album regroupant les clichés des plus grands photographes animaliers. Les émotions des animaux (Les Arènes, 12 octobre 2023) est un ouvrage fascinant qui nous éblouit et nous émeut à chaque page.

Voyage, voyage ! Que ce soit pour préparer un voyage, pour vous inspirer ou pour rêver sans prendre l’avion, les livres du bout du monde ou d’une région proche mais peu connue sont toujours de belles évasions. Commençons par détailler les cartes. Les vingt plus belles cartes du monde (Autrement, 8 novembre 2023) du XVIe siècle à nos jours seront peut-être moins efficaces qu’un GPS mais hautement plus artistiques (Feuilleter).

Après le succès de son premier opus, Romain Veillon propose Green Urbex 2 (Albin Michel, 2 octobre 2023), un nouveau voyage aux quatre coins de la planète dans des lieux extraordinaires et abandonnées par l’homme, où la nature reprend peu à peu ses droits (Feuilleter).

Les émotions des animaux de Peter Wohlleben, éditions Les Arènes, 2023.

Les 20 plus belles cartes du monde, éditions Autrement, 2023.

Green Urbex 2 de Romain Veillon, éditions Albin Michel, 2023.

N’oublions pas les plus jeunes avec pour les adolescents La nouvelle encyclopédie illustrée (Les Arènes, 12 octobre 2023) de Christopher Lloyd. Ce livre rassemble plus de 100 illustrations, photographies et cartes de la naissance de l’Univers au monde de demain. Il suscite la curiosité et l’émerveillement des jeunes lecteurs et de leurs parents !

Et pour les plus petits, Père Castor, Les grands contes (Flammarion, 1er novembre 2023), un ouvrage idéal pour (re)découvrir et partager les incontournables histoires de La Petite sirène, Blanche Neige, Le Chat botté, La Chèvre de Monsieur Seguin, et tant d’autres.