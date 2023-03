BD. L’incroyable histoire de la mythologie grecque

Dixième ouvrage de la Collection « L’incroyable histoire », la BD consacrée à la mythologie grecque reste fidèle à l’esprit original mêlant rigueur et plaisir de lecture. Une nouvelle belle leçon de vulgarisation.

Je ne sais pas pour vous, mais personnellement, s’il y a un univers dans lequel je me perds, c’est bien celui de la mythologie grecque. J’aime pourtant ses histoires, Narcisse qui se mire dans l’eau, ses mythes, Pandore ouvrant sa fameuse boîte, le foie de Prométhée, mais je ressens toujours cette impression d’incomplétude, le sentiment de saisir des bribes sans avoir une vision globale, de connaître en pointillés. Me voilà pourtant vite rassuré dès la préface de Catherine Mory, scénariste, qui évoque elle aussi les difficultés de compréhension liées aux multiples versions de cette Histoire, et à sa construction chronologique totalement décousue. De l’ordre, il faut donc mettre de l’ordre dans ce joyeux chaos pour offrir un récit unique, cohérent et ludique.

C’est peu dire que les deux auteurs réussissent ce tour de force en prenant un parti pris narratif expliqué à chaque chapitre thématique : une version unique, un récit chronologique et un regroupement spatial sont les choix assumés du scénario.

Avec ces mythes, nous sommes en effet loin des textes linéaires, logiques, et finalement, terriblement humains de nos cultures religieuses monothéistes notamment. Pas de Bien, pas de Mal mais dès la création du monde un foisonnant mélange de dieux, de créatures mystérieuses, un monde de bonheur et de félicité jusqu’à l’apparition désastreuse de l’Homme, due déjà à une femme, Pandore qui comme Ève va « causer la déchéance de l’humanité ». Une constante se perpétue ainsi dans la plupart des récits de création du monde : la Femme, loin d’être « l’avenir de l’Homme » en est son premier malheur ! L’époque grecque était déjà celle de la misogynie.

C’est un univers mental particulier qui nous est proposé d’une rare complexité. Les Dieux, nés de l’union entre la Terre et le Ciel, n’ont pas vocation à diriger les hommes, à les guider, à leur inculquer une croyance. Ils ont leur propre existence tournée simplement vers le bonheur et la joie de vivre mais par leurs failles et leurs faiblesses, perdent leur caractère sacré. Ils deviennent en fait terriblement… humains. Il reste que leurs histoires qui font intervenir de multiples personnages sont belles, inventives. On savoure par exemple celle de Narcisse dont on découvre qu’elle n’a rien à voir avec le « narcissisme » tel qu’on le conçoit aujourd’hui et qui reste une pure invention du XIXème siècle. Le lecteur aidé par des explications introductives à chaque chapitre, garde ainsi le sentiment de voyager au sein de notre pensée contemporaine tant les travaux d’Hercule, les mythes d’Orphée et d’Eurydice, de Thésée, d’Ariane et du Minotaure imprègnent encore notre culture.

Hercule et l’Hydre, Antonio Pollaiolo (vers 1475).

Catherine Mory et le dessinateur Philippe Bercovici nous avaient déjà enthousiasmé avec L’incroyable Histoire de la littérature Française. Ils utilisent ici les mêmes ingrédients pour nous faire partager un nouveau plaisir de lecture. Anachronisme revendiqué notamment dans des clins d’œil de vocabulaire, ton ironique frisant le second, voire le troisième degré, dessins décalés, ils ne sacrifient jamais la rigueur à une vulgarisation grossière. Le récit, modernisé en la forme, respecte à la lettre les études les plus sérieuses et les plus documentées comme en témoigne la bibliographie de fin d’ouvrage.

Avec cette Incroyable Histoire de la Mythologie Grecque, s’ajoute une pierre supplémentaire à cette incroyable collection qui explique avec clarté les sujets les plus vastes et constitue peu à peu une véritable encyclopédie à l’usage de tous.

L’incroyable histoire de la Mythologie Grecque. Scénario : Catherine Mory. Dessin : Philippe Bercovici. 2023. Éditions les Arènes. 320 pages. 25€.

