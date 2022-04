BAZOUGES-LA-PÉROUSE (35). DEVENEZ CAPITAINE D’UN JOUR À LA BASE DE LOISIRS RÉCRÉNATURE 

Dans un cadre paisible, au cœur de la forêt, venez découvrir en famille la navigation en bateaux miniatures sur l’étang de Villecartier ! Le Port Miniature Villecartier de Bazouges-la-Pérouse vous propose de devenir le capitaine d’un jour en naviguant sur l’étang à bord de 8 navires électriques. Alors, plutôt chalutier ou Queen Mary ?

À Bazouges-la-Pérouse, vous pouvez naviguer sur ces répliques miniatures sur l’étang de la forêt. Pour petits et grands, venez découvrir la navigation en bateaux électriques sur des modèles réduits de ferries, chalutiers, remorqueur et bateaux à aube.

Au choix, montez à bord d’un Brittany Ferry, d’un vapeur du Mississipi, d’un remorqueur, du Queen Mary II ou encore d’un bateau à feu ! (2 à 4 places suivant le modèle) pour une balade d’un bon quart d’heure.

Sur l’eau, la faune et la flore de la forêt se laisseront admirer.

Sur place, vous y trouverez des activités telles que : la ludothèque “À Vous de jouer”!, le parc acrobatique, les randonnées pédestres et équestres, la restauration, les sorties nature en juillet et août ainsi que la programmation culturelle et les animations estivales !

Entrée libre sur le site, certaines activités payantes.

COORDOONNÉES

Adresse : Moulin de la Forêt 35560 BAZOUGES-LA-PEROUSE

Site web : www.couesnon-marchesdebretagne.fr

Contact : 06 40 79 96 04

TARIFS

Enfants – de 3 ans : 1 €

Enfants – de 9 ans : 3 €

Adultes : 5 €

Groupes (à partir de 20 personnes) : 2,50 € par personne

HORAIRES D’OUVERTURE

Ouvert pour les vacances d’avril du samedi 9 avril jusqu’au dimanche 24 avril inclus tous les jours de 14h à 18h. Ouvert tous les jours en juillet-août de 11h à 18h.

En avril, mai, juin et septembre, ouverture les week-ends et jours fériés de 14h à 18h.