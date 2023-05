La société Bubble Jade à Bazouges-la-Pérouse, à une vingtaine de minutes du Mont-Saint-Michel, vous propose un service d’hébergement. Mais pas n’importe lequel… celui de passer une nuit dans une bulle, sous les étoiles. Un type d’hébergement insolite, et qui plus est écoresponsable.

À Bazouges-la-Pérouse, la société Bubble Jade offre un service d’hébergement plutôt insolite… Le temps d’une nuit, vous pouvez admirer les étoiles dans un logement en forme de bulle, en pleine nature. Au nombre de deux, ces bulles consistent en des sphères de 4 m 30 de diamètre fixées sur un plancher en bois, meublées, chauffées et équipées de salles de bain. Il y a même une terrasse avec jaccuzzi pour passer un véritable moment de détente.

Bubble Jade s’inscrit en outre dans une démarche écoresponsable. En effet, tout est pensé dans le respect de la nature. Les bulles sont composées de plastique recyclable, et les salles de bain équipées de toilettes sèches. Des pastilles de dentifrice et gels douche biodégradables sont aussi fournis. Par souci de respecter l’environnement, il n’est donc pas possible d’amener ses propres affaires de toilette.

L’emplacement géographique est stratégique et traduit une volonté de se démarquer de la concurrence. « À 25 minutes du Mont-Saint-Michel, on est dans le triangle Fougères-Saint-Malo-Rennes, un vrai attrait touristique », explique Éric Alleaume, le gérant de la société. « On n’est pas loin de la mer, dans une région où on souffre d’un déficit d’hébergement touristique. »

Si cela vous tente de passer une nuit étoilée et romantique, vous pouvez réserver via Airbnb et pour plus d’informations, contacter directement la société (page Facebook Bubble Jade). Mais attention, ne tardez pas à réserver, car les bulles commencent à connaître un franc succès !