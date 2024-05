Cela fait une cinquantaine d’années qu’Henri Rannou, résident de Baye dans la région de Quimperlé dans le Finistère, est passionné par l’océan. Il a conçu une impressionnante collection de bateaux mis en bouteille. Il a même obtenu le premier rôle dans une série d’animation sur la chaîne de télévision France 3. Ses vidéos retracent des événements marquants de l’histoire maritime.

C’est quand il n’est encore qu’un enfant de cinq ans en visite à Doléan chez des amis à ses parents, que le regard d’Henri Rannou croise un bateau trois-mats dans une bouteille pour la première fois. Il se pose alors bien des questions, à savoir « comment cela est possible ? » Une dizaine d’années plus tard, il tombe sur un article dans la revue Éclaireurs de France qui en explique la création, puis se forme au navibottelisme auprès d’un cap-hornier. Il voyage en Irlande pour rencontrer un confrère et aussi des gardiens de phare. Il apprend cependant la technique seul. Après de multiples tentatives, des abandons et des recommencements, il parvient à mettre un bateau en bouteille. Le bonheur explose rapidement suivi de l’envie de persévérer et de se perfectionner. La passion est là : elle ne le quittera plus !

Henri Rannou

Alors que dans sa vie professionnelle Henri Rannou enseigne auprès d’enfants en difficulté au sein d’un Institut Médico Éducatif (IME), il se met à construire et à mettre des bateaux en bouteille. Pour parfaire cette activité, il se documente beaucoup. Tous ses modèles sont fabriqués manuellement et chacune de ses bouteilles, qui illustre un récit qui a marqué son enfance, est un modèle unique.

Son atelier, baptisé L’Atelier du vieux cachalot, renferme 2000 bateaux en bouteille dans une atmosphère particulièrement bretonne et maritime : Henri Rannou porte la marinière et des hauts parleurs créent la quiétude dans l’atelier avec une ambiance musicale assurée par des chants marins ! Au plafond, on retrouve des harpons de pêche à la baleine et des maquettes de voiliers trônent aux quatre coins de la pièce. Toutes ces œuvres d’art sont exposées avec précisions et minutie : pas une maquette ne ressemble à sa voisine, même si le thème retenu est le même.

L’originalité et la connaissance des faits historiques d’Henri Rannou n’ont pas échappé à la productrice Caroline Rubens, en 2014. Elle produit un film documentaire de 88 minutes. Ses réalisations prennent vie dans une série d’animations de vingt épisodes dont huit sont en français et douze en breton avec une durée de 4 minutes chacun. Parce que c’était impossible de transférer la collection d’Henri Rannou en studio, le tournage a eu lieu dans son atelier.

Avec son incroyable talent de conteur, le navibotteliste a transporté le public dans ses bouteilles pour lui raconter la véritable histoire de Moby Dick ; du Titanic ; du Pourquoi pas ; de La Révolte des Penn Sardines ; de La Coupe de l’America ; du Dernier Voyage du commandant Charcot et encore beaucoup d’autres histoires mythiques. La dernière diffusion a été proposée entre le 13 septembre et la fin novembre 2023, dans les émissions Littoral et Bali Breizh.

le film documentaire

Le modéliste a aussi écrit un livre destiné aux débutants, illustré par Hervé Ronné et édité en février 2023. Pour Bateaux en bouteilles, Henri Rannou commence par expliquer des modèles simples comme la chaloupe sardinière puis des réalisations plus complexes telle la goélette à hunier au quatre-mâts. Toutes les étapes de la fabrication sont photographiées et parfois explicitées par des dessins.

Depuis quelques années, Henri Rannou ouvre son atelier aux visites, car il aime parler de sa passion et la partager. Il propose des stages de scrimshaws (artisanat issu de gravures réalisées par les chasseurs de baleines) et des cours d’initiation à la mise de bateaux en bouteille. Ouvert à tous, à partir de 7 ans.

L’Atelier du vieux cachalot, 124, route de L’Isle à Baye (29)

Contact : 06 87 75 85 90