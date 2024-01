Pour la huitième édition des Nuits de la lecture, la médiathèque de Baud dans le Morbihan invitera le public le vendredi 19 et le samedi 20 janvier 2024. Sont proposées des rencontres physiques et numériques autour du thème du corps, une façon de créer un lien avec les Jeux Olympiques de Paris l’été prochain, et selon le choix du Centre national du livre, organisateur de l’événement depuis 2017, de part le ministère de la Culture.

Les Nuits de la lecture sont devenues incontournables. En 2023, ce sont 8 000 événements qui se sont déroulés en France et dans une vingtaine de pays. Cette année, elles auront lieu partout dans notre pays, pendant quatre soirées entre le jeudi 18 janvier et le dimanche 21 janvier 2024.

Médiathèque de Baud : son programme

Vendredi 19 janvier 2024, à 18h30 : une soirée pyjama pour les enfants de 3 et 4 ans et une soirée pyjama pour les enfants de 5 et 6 ans. Les enfants seront invités à venir accompagnés de leurs parents et de leurs doudous. Bien emmitouflés sous la couette, il leur sera conter des histoires à la lueur de la lampe de poche ou de la lampe frontale. Cette année, le thème de cette nuit de la lecture sera le corps, qu’il soit en mouvement ou bien blotti au chaud pour un moment de douceur au creux de l’hiver.

Samedi 20 janvier 2024, à 14h30 et à 16h30 : Spectacle familial, à partir de 7 ans

Conte, pop-up et collection d’objets seront présentés par la comédienne Leslie Evrard de la Compagnie Zusvex, à travers son spectacle intitulé Petit Cabinet de curiosités du Pays-Hors-du-Temps, inspiré de Peter Pan, le récit du romancier et dramaturge écossais James Matthew Barrie (1860-1937). Le Petit Cabinet de curiosités du Pays-Hors-du-Temps propose une visite guidée de l’île du célèbre Peter Pan. Le public rencontrera une bande de garçons perdus, des pirates, des indiens, des bêtes sauvages et bien d’autres créatures fantastiques. La visite s’observera en deux parties : D’abord les visiteurs seront amenés à découvrir l’île à travers les explications de la conservatrice. Ensuite ils seront invités à s’approcher du cabinet pour découvrir par eux-mêmes les différentes pièces de la collection.

Leslie Evrard

La compagnie Zusvex a été créée en 2004. Elle est spécialisée dans des spectacles visuels, des théâtres d’objets et d’images. Le spectacle Petit Cabinet de curiosités du Pays-Hors-du-Temps, a été créé en 2018 pour une durée de spectacle de 50 minutes.

Petite, Leslie Evrard lit l’histoire de Peter Pan, comme tous les enfants, sous toutes les formes possibles. Ce n’est qu’à l’âge adulte qu’elle s’intéresse à l’œuvre originale de son auteur James Matthew Barrie. Elle se passionne alors pour le romancier et pour le personnage principal du conte. Elle choisit alors de raconter cette histoire sous forme de spectacle pour un public intergénérationnel et pour parler de Peter, ce petit garçon à la fois attachant et insaisissable !

Par définition, le cabinet des curiosités renferme une collection d’objets insolites, rares, et singuliers. Leur connotation est exotique et se marie bien avec l’île imaginaire de l’auteur de Peter Pan. Le cabinet est un ensemble hétéroclite composé d’objets d’art et du quotidien, exposés pêle-mêle dans une salle, sur une table ou dans un meuble, un peu à l’image des enfants qui amassent et entassent toutes sortes de petits souvenirs et de petits trésors dans leur univers ! Le Petit Cabinet de curiosités du Pays-Hors-du-Temps est un petit musée mobile qui part à la rencontre des enfants pour leur plus grand bonheur. La plupart des objets ont été confectionnés à partir de vieux papiers, d’anciens livres et se présentent sous forme de pop up, de pliages, de collages et de papiers mâchés.

Le spectacle de Leslie Evrard est aussi un clin d’oeil à James Matthew Barrie, qui déjà à son époque animait dans les jardins de Kensington à Londres, des jeux et des scénarios pleins d’aventure pour les enfants. Peter Pan, son personnage de fiction apparait pour la première fois dans le roman Le Petit Oiseau blanc en 1902

James Matthew Barrie Somptueuse édition de 1906, identique au livre d’origine de 1902 : la beauté du texte de Barrie entre en résonance avec le raffinement des œuvres de Rackham.

INFOS PRATIQUES

Les Nuits de la lecture : vendredi 19 et samedi 20 janvier 2024

Médiathèque le Quatro – 3 avenue Jean Moulin à Baud (56)

Contact : 02 97 51 13 19.