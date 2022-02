LE CENTRE CORÉEN DE PARIS EXPOSE LE NOUVEAU MONDE DE BANG HAI JA

Du 2 mars au 29 avril 2022, le Centre Culturel Coréen présente une exposition de peintures de Bang Hai Ja intitulée Vers un nouveau monde. Vernissage le mercredi 2 mars 2022.

Les oeuvres emplies de lumière de Bang Hai Ja, grande artiste de la première génération de plasticiens coréens en France, lui a notamment permis d’être choisie pour réaliser les quatre nouveaux vitraux de la salle capitulaire de la cathédrale de Chartres.

BANG Hai Ja, Printemps, 2020, papier de mûrier, 71 x71 cm.

Le Centre Culturel Coréen propose une rétrospective sur l’artiste Bang Hai Ja qui célèbre ses 60 ans de carrière en France.

Arrivée à Paris en 1961, Bang Hai Ja appartient à la première génération d’artistes qui ont été formés dans les universités coréennes. Elle a à son actif une très belle carrière de peintre longue de plus de 60 ans et fait incontestablement partie aujourd’hui des plus belles figures de l’art coréen. Elle a présenté à ce jour plus de 80 expositions personnelles, participé à une multitude d’expositions collectives, en France, aussi bien à Paris qu’en province, mais aussi en Corée et dans beaucoup d’autres pays du monde : États-Unis, Canada, Belgique, Suisse, etc.

De nombreux journalistes et écrivains d’art renommés (Pierre Courthion, Pierre Cabanne, Gilbert Lascault, Charles Juliet, Olivier Kaeppelin…) aussi bien français que coréens, ont salué son talent et souvent écrit sur ses œuvres qui figurent dans nombre de collections publiques et sont exposées dans plusieurs musées renommés, notamment à Séoul au Musée National d’Art Moderne et à Paris au Musée Cernuschi.

BANG Hai Ja, Automne, 2020, papier de mûrier, 71 x 71 cm.

Née en 1937, Bang Hai Ja est considérée comme une pionnière de l’art abstrait coréen. Après une formation aux Beaux-Arts à l’Université Nationale de Séoul, durant laquelle elle rejeta le conservatisme ambiant, elle rejoignit l’atelier du peintre abstrait Kim Byung-ki, auprès duquel elle développera un mode d’expression artistique d’avant-garde, peu commun à l’époque, cherchant à se réapproprier une identité coréenne qui avait été étouffée jusque-là.

L’artiste sera également, à ses débuts, marquée par le travail pictural de Lee Ungno, membre fondateur du Dansaekhwa et de la pensée existentialiste coréenne inspirée d’auteurs tels qu’Albert Camus. Bang Hai Ja viendra d’ailleurs en 1961 puiser son inspiration en France, où elle vit et travaille depuis plus de six décennies tout en voyageant à travers le monde par le biais de ses expositions.

Son travail se caractérise par un syncrétisme artistique mélangeant techniques occidentales et orientales, mais il est aussi et surtout porteur d’un message universel de paix intérieure et d’amour. Très jeune, Bang Hai Ja fut frappée par la beauté de la nature, et plus particulièrement par l’image de la lumière solaire se reflétant sur la pierre ocre de Corée, donnant ainsi des couleurs vibrantes et nuancées. Depuis, elle cherche sans cesse à capturer la lumière et à la retranscrire au sein de son œuvre sous toutes ses formes.

Cette quête, influencée à la fois par ses souvenirs d’enfance mais aussi par la pensée bouddhiste qui l’anime, la pousse vers une perpétuelle recherche intérieure ouvrant la voie à une meilleure connaissance de soi. Et Bang Hai Ja se propose, à travers son travail, de transmettre cet éveil intérieur à autrui.

Ce qui frappe d’emblée dans sa peinture, c’est la lumière qu’elle parvient à faire surgir de ses toiles qui semblent illuminées de l’intérieur. Et ce jaillissement de lumière est de nature à susciter chez le regardeur une profonde réflexion sur le mystère de la vie et de la création. Il n’est donc pas étonnant que ce soit Bang Hai Ja qui ait été choisie pour réaliser les quatre nouveaux vitraux de la salle capitulaire de la magnifique cathédrale de Chartres, dont l’inauguration aura lieu prochainement.

BANG Hai Ja, Été, 2020, papier de mûrier, 71 x 71 cm.

À travers cette exposition d’envergure, réunissant un grand nombre de ses peintures à la fois anciennes et récentes, le Centre Culturel Coréen rend hommage à une artiste unique dont les œuvres flamboyantes sont le fruit d’un ingénieux mélange entre l’Orient et l’Occident. Quelques oeuvres inédites seront également présentées au public français à cette occasion.

Cette exposition est réalisée en collaboration avec la Galerie Guillaume, la Galerie Françoise Livinec et la production GEDEON Media Group.

Centre culturel coréen

20 rue la Boétie, 75008 Paris, France

01 47 20 83 86

www.coree-culture.org

info@coree-culture.org

Communiqué