LE BALLET PRELJOCAJ EN GRAVITÉ À VITRÉ ET LANESTER

Le Ballet Preljocaj est installé au Pavillon Noir à Aix-en-Provence, un lieu entièrement dédié à la danse dont Angelin Preljocaj est le directeur artistique. Le Ballet Preljocaj donnera une représentation de leur spectacle Gravité à Vitré (Ille-et-Vilaine) le jeudi 21 octobre et le samedi 23 à Lanester (Morbihan).

Le Ballet Preljocaj est aujourd’hui constitué de 26 danseurs permanents, plus de 100 représentations par an sont effectuées en France comme à l’étranger. Depuis la création de sa compagnie, Angelin Preljocaj a créé 45 chorégraphies, du solo aux grandes formes.

Ses créations sont reprises au répertoire de nombreuses compagnies, dont il reçoit également des commandes. C’est le cas notamment de La Scala de Milan, du New York City Ballet, du Staatsoper de Berlin et du Ballet de l’Opéra national de Paris.

Que peut le corps face à la gravité ?

Angelin Preljocaj ouvre la danse à l’infinité de combinaisons possibles de mouvements du corps et défie la pesanteur. Il en résulte un spectacle abstrait bravant avec poésie les règles fondamentales qui régissent l’Univers. Une force impalpable et mystérieuse emporte la troupe de danseurs dans un élan contemplatif.

Sur scène, treize danseurs réalisent un travail musculaire précis et retranscrivent des sensations corporelles et spatiales autour d’un large éventail de rythmes et de séquences musicales, allant de Philip Glass à Dmitri Chostakovitch en passant par Johann Sebastien Bach. Angelin Preljocaj donne aussi à entendre et à voir, au coeur du spectacle, une interprétation magistrale du Boléro de Ravel.

Gravité ouvre un espace d’écriture et d’interprétation, rend visible l’invisible grâce au langage maîtrisé de la matière et des corps et donne ainsi à voir la légèreté comme la densité à travers un ballet d’impressions charnelles et cosmiques.

Chorégraphie Angelin Preljocaj Musiques Maurice Ravel, Johann Sebastian Bach, Iannis Xenakis, Dimitri Chostakovitch, Daft Punk, Philip Glass, 79D