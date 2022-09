Rennes. La ballade avec Brassens aura lieu du 7 au 11 septembre

Du 7 au 11 septembre 2022, la Ballade avec Brassens se déroulera dans les maisons de retraite, bars, restaurants, centres culturels et le dimanche sur la bien nommée promenade Georges Brassens (quartier Francisco Ferrer/Landry/la Poterie) à Rennes.

Depuis 2004 les fans de Georges Brassens se retrouvent les années paires à Rennes pour chanter le poète Sétois. Ce festival de 5 jours, initié par des habitants du quartier Francisco Ferrer / Landry / Poterie et organisé autour du conseil de quartier 7, est devenu l’un des plus grands rendez-vous d’amateurs de Georges Brassens en France, ainsi qu’un événement incontournable de la rentrée à Rennes.

3 TEMPS FORTS RYTHMENT CE FESTIVAL UNIQUE EN FRANCE

BRASSENS POUR NOS AÎNÉS

Douze maisons de retraite ou résidences seniors reçoivent des artistes pour entendre Brassens. Récitals gratuits et ouverts à tous, dans la limite des places disponibles

Mercredi 7 septembre dès 15h

À Rennes : Espace et Vie Rennes La Bellangerais, Espace et vie la Mabilais, Résidence Lucien Schroeder, EPHAD les jardins d’Hermine, EPHAD Raymond Thomas, Espace et vie la Poterie, EPHAD maison saint François

À Vern-sur-Seiche : EPHAD le clos d’Orrière

Jeudi 8 septembre dès 15h

À Rennes : Maison de retraite Gaëtan Hervé, Espace et Vie Rennes La Mabilais, EPHAD Les Champs Manceaux, Résidence mutualiste La Noë, EPHAD Résidence Lucien Schroeder, Espace et vie la Poterie, EPHAD Raymond Thomas

À Chantepie : Résidence Les Chênes

BRASSENS EN BARS

Vendredi 9 septembre de 18h à minuit Samedi 10 septembre de 15h à minuit

Treize lieux (bars, restaurants et centres socioculturels) fêteront Brassens ces deux soirs. Détails de la programmation à l’intérieur de ces pages. Concert gratuit / consommation sur place.

BRASSENS EN PROMENADE

Dimanche 11 septembre dès 12h00

70 artistes et groupes chantent Brassens sur quatre scènes sonorisées, ainsi qu’en « off », dans l’écrin de verdure de la « Promenade Georges Brassens », avec un bœuf brunch chanté géant en ouverture vers 12h30. Vous chantez ? Venez rejoindre « les copains Thabor » pour 5 chansons.

Informations pratiques

Restauration sur place dès 12 heures, tables et bancs à disposition. Buvettes avec de nombreuses propositions de boissons

Accès en voiture : les parkings étant rares près de la Promenade, privilégiez le parking payant « Gare Sud » de 1000 places, situé à 750 mètres de la Ballade – Itinéraire fléché.

Accès en vélo : Des parkings-vélos seront installés sur la promenade.

Accès par le square Louis Armand, la rue de l’Abreuvoir

ou l’allée Jean-Philippe Rameau, via la rue de la Motte-Baril.

Accès à pied : circuit fléché du Cimetière de l’Est et du Pont Saint-Hélier

Accès en bus : Lignes STAR C1, C2 et 11.

Renseignements

Tél. général : 06 72 26 54 90 Tél. programmation artistique 06 86 05 63 01 / 06 85 74 03 13

balladebrassensrennes@gmail.com www.balladeavecbrassens.fr @balladebrassen1 @balladebrassensrennes #balladebrassensrennes

BRASSENS EN BAR

VENDREDI 9 SEPTEMBRE

18h / BIBLIOTHÈQUE DU LANDRY 100 rue de Châteaugiron

Jean-Michel ADDA et Jean-Yves CHARBONNIER

Venez nombreux écouter Jean-Michel Adda et

Jean-Yves Charbonnier qui se donneront le tour pour interpréter

quelques pépites du répertoire de Georges Brassens.

19h / LE GENEPI 29 rue de Châteaugiron

LES PASSANTS

La voix chaude de Dédé Roullet et la guitare de Jean-Michel Beaumanoir,

« avé » l’accent de ce Sud qui a vu naître Georges. Un régal !

19h / LE PANAMA 28 rue Bigot de Préameneu

Tony HAUTECOEUR

Tony gratte et chante … des chansons en français, mais pas que … Une voix, une guitare, de la sincérité et pas mal de sensibilité.

20h / LA MAISON DU RONCERAY 110 rue de la Poterie

Max CHOIRIER & Philippe BOISCHOT

Ils nous viennent tout droit de l’Isère pour nous faire partager leur passion pour les chansons de l’ami Georges.

20h / LE WESPORT INN 35 rue de Dinan

BRASSENS E BREZHONEG

Brassens aime la Bretagne : hébergé à Paris par la bretonne Jeanne

Le Bonniec, ce fils du sud de la France a aussi vécu en Bretagne à Lézardrieux. Ses chansons rythmées conviennent bien aux accents de la langue bretonne. Deomp da ganañ « Brassens e Brezhoneg » !

20h30 / MAISON DE QUARTIER FRANCISCO FERRER 40 rue Montaigne

Francis WEILL et Michel BENQUET

Francis est un troubadour, un artisan de la chanson venu du nord de la France. Il sillonne plusieurs fois par an la Bretagne pour y faire entendre ses propres compos ou ses reprises de chansons de Georges Brassens (entre autres). Il partagera la soirée avec Michel Benquet.

SAMEDI 10 SEPTEMBRE

15h / BIBLIOTHEQUE DU LANDRY 100, rue de Châteaugiron

Projection du film « Brassens et la Jeanne » de Delphine DELOGET : tout le monde connaît la Jeanne de la chanson, mais savons-nous qui est cette Jeanne, celle qui fût l’amante, la confidente, l’ange gardien de Georges Brassens ? Sans Jeanne, Brassens n’aurait peut-être jamais existé. Le chanteur lui resta fidèle toute sa vie et même au-delà. La projection sera suivie de lectures d’extraits de chansons de Georges Brassens évoquant les femmes.

17h / LES RÉFÉRENCES ÉLECTRIQUES 4 place du Souvenir

TENN KALON et 10H10 SONNANTES

Le groupe Tenn Kalon et la chorale 10h10 sonnantes vous proposent

une nouvelle visite insolite et originale de notre poète libertaire.

18h30 / LA PIE MUETTE 63 av. André Bonnin à Chantepie

LA COMPAGNIE BRASSENS

Sans l’imiter bien sûr, mais sans le trahir non plus, la Compagnie Brassens reprend avec plaisir les mots et les notes de Georges depuis une bonne dizaine d’années déjà. Fanch, Mich, JC et Adri sont avant tout de bons copains qui aiment jouer, jouer avec, jouer et… Brassens.

20h / LE TEDDY’S 121 rue de Vern

4ème ECHO et Gérard LEGENDRE

Brassens…de femme à femme : de Jeanne à Püpchen, en passant par sa mère, un dialogue entre les femmes de Georges, autour de quelques chansons de Brassens.

Gérard accroche à Brassens vers 18 ans, passe par la musique bretonne (Di Gwenner-noz, Les quintelles) puis actuellement les chants de marins (Les Card’Iffs). Aime revenir de temps en temps à ses premières amours.

20h / LA RESCOUSSE 18 rue Georges Charpak

MYOSOTHIS

Avec Myosothis, nom de scène de ce trio depuis 35 ans, laissez-vous envouter par une interprétation jazz/manouche du répertoire Brassens. (restauration sur place)

20h30 / LA MIE MOBILE 34 Bd Villebois-Mareuil

LES QUAT’Z’ARTS

Fidèles habitués de « La Ballade », les compères nous emmènent sur les traces de Tonton Georges… ils s’amusent, et nous aussi ! (restauration sur place)

20h30 / ASSOCIATION BEL AIR 1 allée Romain Rolland

LES VOYOUS

Les Voyous allient énergie et humour pour mettre en valeur les textes de Tonton Georges, en espérant vous faire découvrir quelques pépites moins connues.

21h / AU QUOTIDIEN 41 rue de Châteaugiron

LES MODESTES

Ils ont du mérite à le rester… Car, fidèles de la Ballade, la contrebasse d’Henri et les guitares de Jean- Michel et Jean-Luc restent gravées dans la mémoire de tout amateur de Brassens. (restauration à 19h)

BRASSENS EN PROMENADE

DIMANCHE 11 SEPTEMBRE

RDV Promenade Georges Brassens, accès par la rue de l’Abreuvoir, le square Louis Armand, la rue Adèle de Bretagne, l’allée Jean-Philippe Rameau, via le boulevard Villebois-Mareuil, l’avenue Monseigneur Mouézy ou la rue Saint-Hélier

Cette année, « Ballade avec Brassens » met les femmes de Georges à l’honneur.

Après les discours d’ouverture, vers 12h30, autour des « Copains Thabor », un BBM&C = Bœuf Brunch Musical et Chanté (chorale ouverte) aura lieu pour lancer la fête, avec tous les groupes et tous celles et ceux qui souhaitent chanter… Venez en nombre pour entonner 5 chansons de Georges Brassens et ainsi lancer la Ballade 2022 !

À partir de 13h, de nombreux artistes et groupes – tous bénévoles – venus de Bretagne, Pays de Loire, Normandie, Hauts de France, Île de France, Auvergne Rhône Alpes…, professionnels ou amateurs, avec les instruments, les rythmes, les tempos et les interprétations de leur choix, fêtent le poète Sétois, chacun pendant une vingtaine de minutes. Et surtout, ils souhaitent partager le répertoire de tonton Georges qu’ils connaissent sur le bout des doigts dans des versions colorées, jazzy, rock ou classique.

Quatre scènes sonorisées aux noms évocateurs : Margot, Pénélope, Marinette et Jeanne et des espaces « off » accueillent les artistes sur un cheminement de plus de six cents mètres, le long de la promenade, dans un havre de verdure au cœur de Rennes.

Restauration améliorée, avec des propositions multiples et variées : des plats végétariens cuisinés par Kimchaï, la traditionnelle galette-saucisse, des frites, des crêpes, des glaces…

Et pour soutenir l’organisation du festival :

Ventes de tickets de tombola (nombreux lots), de T-shirts souvenir et de l’affiche collector durant tout l’après-midi par l’équipe de bénévoles