Fondax est une fonderie sise à Bain-de-Bretagne en Ille-et-Vilaine. Cette fonderie produit des pièces en acier et en inox en petites et moyennes séries destinées à l’industrie. Dans une démarche innovante, Jean-Baptiste Touzé, fondeur, dirigeant de Fondax, confectionne aussi des œuvres d’art.

Jean-Baptiste Touzé a repris l’entreprise Fondax en 2012 fort de quinze années d’expérience en fonderie, une entreprise créée en 2000 par Claude Nowak. La fonderie est une vieille industrie qui a besoin de se réinventer pour perdurer dans ce métier, pour être au plus près des besoins de ses clients. Alors le responsable de Fondax met en œuvre l’EFC, l’Économie de la Fonctionnalité et de la Coopération. Le projet Lieu Usine Nouvelle (LUN) a vu le jour grâce à une conception architecturale conviviale avec la participation de salariés, d’actionnaires, de clients. Ensemble, ils ont recherché les meilleures solutions et un résultat attractif pour la communauté d’acteurs. Si le collaborateur ne participe pas au développement de son outil de travail, il ne pourra pas se l’approprier et la performance ne sera pas au rendez-vous.

Fondax est une fonderie d’aciers au carbone, d’aciers inoxydables, d’aciers faiblement alliés, d’alliages à base de nickel, produits dans toutes les nuances. Le moulage se fait au sable à prise chimique pour obtenir une peau de pièce très propre. La fonderie produit des pièces en acier et aussi en inox essentiellement pour des entreprises de fabrication de machines. Toujours à l’écoute de sa clientèle, elle réalise des pièces sur demande, puis sur plan.

Jean-Baptiste Touzé s’est aussi lancé dans la création d’œuvres d’art pour aller plus loin, plus haut ! Pour partager et échanger ses connaissances et expériences avec d’autres entrepreneurs et artistes, il est membre du réseau Artisan LAB (Libre Art Bitre), une association qui regroupe et participe au maintien et au développement des métiers artisanaux en Bretagne : ils sont doreurs, ébénistes, verriers, sculpteurs, tourneurs sur bois, fondeurs, etc. Depuis 2008, l’association Artisan LAB dirige et propose des projets innovants avec une réelle force organisationnelle. Elle rassemble et unit l’artisanat et l’art. La collaboration de Fondax avec LAB permet à l’entreprise une approche artistique de la fonderie, qui ne se rencontre pas habituellement dans cette profession ! Le travail avec les designers permet une mise en déséquilibre de nos savoirs et de nos certitudes sur les projets complexes à mener sur la réalisation des pièces, explique Jean-Baptiste Touzé.

Coup d’oeil sur les objets d’art réalisés par la fonderie :

La table Campane : Campana signifie en italien la cloche. C’est un objet du designer parisien Pierre Charrié qui avait reçu en 2015 le Grand Prix de la Création de la Ville de Paris. La table Campane est un objet hybride qui représente une table qui sonne lorsqu’on active son battant qui cogne fortement sur la paroi de fonte. Cet objet sculptural s’inspire des tables tibétaines sonores qui rythmaient la vie quotidienne annonçant des moments importants de méditation ou de rites de toutes sortes. Une partie de la table Campane est moulée en fonte, l’autre est en bois : le bois se complète bien avec les métaux

La table Askorn a été imaginée par le Studio Briand & Berthereau, un studio multidisciplinaire parisien qui associe design d’objet, architecture intérieure et design graphique. Fondax a réalisée la table Askorn. Askorn signifie os en breton. Elle est le fruit d’une réflexion collaborative sur l’économie de moyen. De ces échanges est née une pièce d’assemblage, une dorsale technique qui s’assemble avec des pieds pour créer une table basse. Le plateau transparent magnifie cette sublime pièce en fonte.

Dress It a été créé par Fondax en collaboration avec Prototype Concept, une menuiserie-ébénisterie traditionnelle de Mordelles (35). Il s’agit d’un valet de chambre imaginé par le designer hollandais mondialement connu, Tejo Remy. Ici l’improvisation et l’artisanat sont combinés d’une manière unique. Le valet de chambre n’a pas de genre. Il possède un support pour accueillir les vêtements ou les outils et objets de la vie quotidienne et un vide-poche. Il existe en différentes tailles.

Ci-dessous : une sculpture de Fondax qui évoque la nécessité d’être ensemble, de former une communauté : les membres se tiennent les mains pour ce tenir les coudes. Une nouvelle harmonie naît de cette interconnexion symbolisée par le cercle généré par les deux mains, comme des maillons d’une chaîne sans fin…

Infos pratiques :

Fondax, 12 Rue du Général John Wood à Bain-de-Bretagne (35)

Contact : 02 99 43 82 83